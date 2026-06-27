Julian Nagelsmann tetap mendukung Jamal Musiala dan Florian Wirtz yang sedang mengalami penurunan performa, sementara pelatih timnas Jerman itu berjanji akan memaksimalkan potensi keduanya

Nagelsmann memuji dedikasi Wirtz meskipun bintang Bayer Leverkusen itu gagal mencetak gol. Pelatih timnas Jerman itu juga meminta agar bersabar terhadap Musiala, sambil menyoroti masa pemulihan yang cukup lama yang dialami penyerang Bayern Munich tersebut akibat cedera.

"Flo sangat berkomitmen dan telah memberikan segalanya," kata Nagelsmann kepada para wartawan. "Dia kurang beruntung. Dia melakukan dua atau tiga dribel kelas atas di area penalti. Dia hanya kurang beruntung dalam mencetak gol."

Berbicara tentang Musiala, ia mengatakan: "Dia sudah absen selama setahun. Kita semua tahu apa yang mampu dilakukannya. Kita harus membantunya mengeluarkan potensi itu. Terobosan (dari Musiala dan Wirtz) pasti akan datang pada hari Senin!"