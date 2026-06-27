Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Julian Nagelsmann tetap mendukung Jamal Musiala dan Florian Wirtz yang sedang mengalami penurunan performa, sementara pelatih timnas Jerman itu berjanji akan memaksimalkan potensi keduanya
Nagelsmann tetap mempercayai duo kreatif Jerman
Harapan terhadap Musiala dan Wirtz menjelang Piala Dunia 2026 memang tinggi, namun keduanya belum mampu memberikan kontribusi yang menentukan. Keduanya mengalami kesulitan dalam kekalahan Jerman dari Ekuador, di mana ancaman dribel mereka berulang kali dinetralisir oleh permainan fisik lawan. Meskipun penampilan mereka mengecewakan, Nagelsmann tidak berencana untuk membubarkan duet ini. Pelatih kepala Jerman itu menegaskan bahwa ia akan terus mengandalkan Musiala dan Wirtz untuk pertandingan babak 32 besar pada Senin nanti, meyakini bahwa kualitas mereka akan segera membuat perbedaan.
- Getty Images Sport
Nagelsmann yakin terobosan sudah di depan mata
Nagelsmann memuji dedikasi Wirtz meskipun bintang Bayer Leverkusen itu gagal mencetak gol. Pelatih timnas Jerman itu juga meminta agar bersabar terhadap Musiala, sambil menyoroti masa pemulihan yang cukup lama yang dialami penyerang Bayern Munich tersebut akibat cedera.
"Flo sangat berkomitmen dan telah memberikan segalanya," kata Nagelsmann kepada para wartawan. "Dia kurang beruntung. Dia melakukan dua atau tiga dribel kelas atas di area penalti. Dia hanya kurang beruntung dalam mencetak gol."
Berbicara tentang Musiala, ia mengatakan: "Dia sudah absen selama setahun. Kita semua tahu apa yang mampu dilakukannya. Kita harus membantunya mengeluarkan potensi itu. Terobosan (dari Musiala dan Wirtz) pasti akan datang pada hari Senin!"
Jerman berusaha membangun kepercayaan diri menjelang babak gugur
Setidaknya ada satu tanda yang menggembirakan saat melawan Ekuador, yaitu Leroy Sané yang akhirnya mengakhiri puasa golnya. Nagelsmann menyambut baik kontribusi pemain sayap tersebut dan yakin hal itu dapat membantu meringankan tekanan pada para bintang penyerang muda Jerman.
"Saya senang untuknya," kata Nagelsmann. "Dia tampil bagus. Dia nyaris mencetak gol keduanya."
Namun, alih-alih merombak timnya setelah kekalahan tersebut, Nagelsmann ingin para pemainnya belajar dari kegagalan ini sambil tetap mempertahankan keyakinan pada gaya serangan mereka.
Nagelsmann mengatakan: "Penting bagi kami untuk belajar dari pengalaman. Saya akan melakukan pergantian pemain yang berbeda jika kami masih membutuhkan kemenangan. Pada hari Senin, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik dan lolos ke babak berikutnya. Kami harus menggiring bola ke depan dengan percaya diri pada hari Senin."
- AFP
Jerman bersiap menghadapi pertandingan sepak bola yang menentukan nasib mereka
Jerman akan meninggalkan markas mereka di Winston-Salem menjelang pertandingan babak 32 besar melawan Paraguay pada hari Senin di Boston. Nagelsmann telah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan melakukan perubahan besar-besaran, melainkan menaruh kepercayaannya pada Musiala, Wirtz, dan para pemain lini serang lainnya untuk menunjukkan performa terbaik mereka di babak gugur.