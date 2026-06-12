Julian Nagelsmann pernah mencoretnya dari skuad, dan ia nyaris saja masuk penjara: Pertemuan kembali Jerman di Piala Dunia dengan seorang pelaku kejahatan berulang

Di sana, ia memang kembali tampil meyakinkan di lapangan, namun di luar lapangan ia justru benar-benar menempatkan dirinya di luar batas. Pada Januari 2023, Brenet tertangkap mengemudi tanpa SIM sebanyak dua kali dalam waktu hanya dua minggu. SIM-nya dicabut pada tahun 2020—karena mengemudi dalam pengaruh alkohol.

"Dia tampaknya tidak menghormati pihak berwenang. Bagi saya, seolah-olah dia terus bermain sepak bola setelah mendapat kartu merah," kata hakim yang menangani kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara selama satu bulan kepada Brenet pada tahun 2024. Pada 2021, ia telah dijatuhi hukuman denda dan kerja sosial dengan masa percobaan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun hukuman penjara akibat mengemudi tanpa SIM diubah menjadi kerja sosial melalui banding, Twente tetap memutuskan untuk mengakhiri kontraknya.

Brenet bergabung dengan Al-Rayyan di Qatar, namun pada musim 2024/25 ia hanya tampil dalam enam pertandingan. Musim gugur lalu ia bermain untuk FC Livingston di Skotlandia, dan pada paruh kedua musim untuk Kayserispor di Turki. Kini ia berpartisipasi di Piala Dunia bersama Curacao. Meskipun Brenet telah memainkan sejumlah pertandingan untuk berbagai tim nasional junior Belanda dan bahkan pernah bermain untuk Elftal dalam kualifikasi Piala Dunia 2016, FIFA memberikan izin khusus kepadanya untuk bermain bagi negara asal orang tuanya.

Sejak debutnya bersama Curacao pada 2024, Brenet telah mencetak enam poin dalam 17 pertandingan. Dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia melawan Aruba, ia bermain sebagai bek kanan dalam starting eleven dan mencetak satu gol. Pada Minggu pukul 19.00, pemain yang kini berusia 32 tahun ini akan menghadapi Jerman bersama timnya dalam laga pembuka Piala Dunia - dan mantan pelatihnya, Nagelsmann dan Schreuder.