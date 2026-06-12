Dalam banyak hal, Curacao adalah peserta Piala Dunia yang istimewa. Dengan populasi hanya sekitar 156.000 jiwa, pulau Karibia ini merupakan negara terkecil yang pernah lolos ke putaran final. Namun, angka penduduk resmi tersebut agak menyesatkan, karena sebenarnya pelatih nasional Dick Advocaat (yang, dengan usia 78 tahun, merupakan pelatih tertua dalam sejarah Piala Dunia) dapat memilih pemain nasional dari kelompok yang jauh lebih besar.
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Julian Nagelsmann pernah mencoretnya dari skuad, dan ia nyaris saja masuk penjara: Pertemuan kembali Jerman di Piala Dunia dengan seorang pelaku kejahatan berulang
Sebagai bekas koloni, Curaçao hingga kini masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, namun memiliki otonomi yang luas di dalamnya. Selama bertahun-tahun, ribuan warga Curacao bermigrasi ke Belanda. Keturunan mereka menjadi tulang punggung tim nasional yang diakui FIFA sejak 2010. Faktanya, dari 26 pemain dalam skuad Piala Dunia, hanya satu yang lahir di Curacao. Yaitu pemain yang mungkin paling terkenal secara internasional: Tahith Chong.
Chong pernah menembus tim profesional Manchester United dan tampil dalam total 16 pertandingan resmi, sebelum mencoba peruntungannya selama setengah tahun di Werder Bremen pada 2021, meski kurang sukses. Dengan demikian, gelandang yang kini bermain untuk Sheffield United ini menjadi salah satu dari enam pemain dalam skuad yang memiliki masa lalu di Jerman. Gervane Kastaneer pernah bermain untuk 1. FC Kaiserslautern, Riechedly Bazoer untuk VfL Wolfsburg, Roshon van Eijma untuk Preußen Münster, serta Jürgen Locadia dan Joshua Brenet untuk TSG Hoffenheim.
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Julian Nagelsmann menangguhkan Joshua Brenet di Hoffenheim
Bek kanan Brenet pindah dari PSV Eindhoven ke Hoffenheim pada tahun 2018 dengan biaya transfer sebesar 3,5 juta euro, atas dorongan pelatih tim nasional Jerman saat ini, Julian Nagelsmann. Ia merupakan peraih tiga gelar juara Eredivisie dan pernah dua kali membela tim nasional Belanda. Namun, di TSG, Brenet ternyata menjadi kegagalan yang mahal. Setelah hanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan Bundesliga pertamanya setelah transfer, ia membolos dari sesi video menjelang pertandingan Liga Champions pertama Hoffenheim melawan Shakhtar Donetsk, yang membuat Nagelsmann mengeluarkannya dari skuad.
Meskipun Nagelsmann kemudian memaafkan Brenet, ia hanya tampil sesekali di sisa musim tersebut. Penggantinya, Alfred Schreuder—yang kini menjadi asisten pelatih Nagelsmann di DFB—sama sekali tidak memainkannya, dan akhirnya Sebastian Hoeneß mengirimnya ke tim cadangan di Regionalliga Südwest, liga kasta keempat. Brenet dilaporkan berulang kali menimbulkan masalah disiplin, seperti sering terlambat datang. Hoffenheim sama sekali tidak menemukan klub yang mau membelinya, hingga akhirnya ia pindah ke Twente Enschede pada 2022 tanpa biaya transfer.
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"Rasanya seperti dia terus bermain sepak bola meski sudah mendapat kartu merah"
Di sana, ia memang kembali tampil meyakinkan di lapangan, namun di luar lapangan ia justru benar-benar menempatkan dirinya di luar batas. Pada Januari 2023, Brenet tertangkap mengemudi tanpa SIM sebanyak dua kali dalam waktu hanya dua minggu. SIM-nya dicabut pada tahun 2020—karena mengemudi dalam pengaruh alkohol.
"Dia tampaknya tidak menghormati pihak berwenang. Bagi saya, seolah-olah dia terus bermain sepak bola setelah mendapat kartu merah," kata hakim yang menangani kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara selama satu bulan kepada Brenet pada tahun 2024. Pada 2021, ia telah dijatuhi hukuman denda dan kerja sosial dengan masa percobaan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun hukuman penjara akibat mengemudi tanpa SIM diubah menjadi kerja sosial melalui banding, Twente tetap memutuskan untuk mengakhiri kontraknya.
Brenet bergabung dengan Al-Rayyan di Qatar, namun pada musim 2024/25 ia hanya tampil dalam enam pertandingan. Musim gugur lalu ia bermain untuk FC Livingston di Skotlandia, dan pada paruh kedua musim untuk Kayserispor di Turki. Kini ia berpartisipasi di Piala Dunia bersama Curacao. Meskipun Brenet telah memainkan sejumlah pertandingan untuk berbagai tim nasional junior Belanda dan bahkan pernah bermain untuk Elftal dalam kualifikasi Piala Dunia 2016, FIFA memberikan izin khusus kepadanya untuk bermain bagi negara asal orang tuanya.
Sejak debutnya bersama Curacao pada 2024, Brenet telah mencetak enam poin dalam 17 pertandingan. Dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia melawan Aruba, ia bermain sebagai bek kanan dalam starting eleven dan mencetak satu gol. Pada Minggu pukul 19.00, pemain yang kini berusia 32 tahun ini akan menghadapi Jerman bersama timnya dalam laga pembuka Piala Dunia - dan mantan pelatihnya, Nagelsmann dan Schreuder.