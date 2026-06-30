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Julian Nagelsmann menyebut gol Jonathan Tah yang dianulir sebagai 'skandal' dan kehilangan kesabaran terhadap seorang wartawan setelah kekalahan Jerman dari Paraguay di Piala Dunia
Kontroversi VAR membayangi tersingkirnya Jerman
Perjalanan Jerman di Piala Dunia berakhir di babak 32 besar setelah kalah 4-3 dalam adu penalti melawan Paraguay, menyusul hasil imbang 1-1 setelah perpanjangan waktu. Hasil ini menambah tekanan pada Nagelsmann setelah tersingkir lebih awal dari turnamen.
Momen penentu terjadi pada babak perpanjangan waktu ketika Tah tampaknya telah mencetak gol, namun VAR menganulir gol tersebut setelah memutuskan bahwa Waldemar Anton telah melakukan pelanggaran terhadap kiper Paraguay, Orlando Gill, dalam proses serangan tersebut. Nagelsmann sangat tidak setuju dengan keputusan tersebut, dan menyebutnya sebagai "skandal".
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Nagelsmann mengecam gol yang dianulir
Nagelsmann menanggapi keputusan kontroversial tersebut dalam wawancara pasca-pertandingan dengan ZDF setelah berbicara dengan para pemainnya. Meskipun ia mengakui kelemahan tim Jerman, ia menegaskan bahwa keputusan untuk menganulir gol Tah merupakan kesalahan besar.
"Kami membangun serangan dengan sangat lambat; butuh waktu lama untuk memindahkan bola dari sayap ke sayap," jelas Nagelsmann. "Pada titik tertentu, kami beralih ke pendekatan yang lebih agresif, dan ya, saat itu penting untuk mengirimkan umpan-umpan tajam ke dalam kotak penalti.
"Pada suatu saat, saya rasa kami juga memiliki enam atau tujuh pemain dengan tinggi di atas 6ft 2in di lapangan dan mendapat 11 atau 12 tendangan sudut. Kami kemudian mencetak gol dari tendangan sudut terakhir itu, yang merupakan skandal karena wasit meniup peluitnya untuk menganulir gol tersebut. Saya tidak tahu apa yang ia lihat di situ. Ini benar-benar lelucon.
"Tapi begitulah adanya, tak ada gunanya terus memikirkannya. Kami tetap harus menenangkan diri dan mengelola pertandingan sejak awal, serta menanganinya dengan cara yang berbeda, dan kami tidak berhasil melakukannya."
Setelah diperlihatkan tayangan ulang selama wawancara, Nagelsmann menjadi semakin kritis terhadap keputusan tersebut, dengan mengatakan: “Saya melihatnya lagi sekarang. Ini bukan sekadar skandal, ini skandal yang benar-benar keterlaluan. Itu sama sekali bukan pelanggaran.”
Kekecewaan meluap setelah Jerman tersingkir
Wawancara itu semakin memanas ketika Nagelsmann berulang kali ditanya mengenai penurunan performa Jerman setelah membuka turnamen dengan kemenangan 7-1 atas Curacao. Seiring pertanyaan-pertanyaan yang terus berfokus pada kelemahan taktis timnya, pelatih Jerman itu tampak kehilangan kesabaran.
"Ya, seperti yang sudah saya katakan, permainan pembangunan serangan kami hari ini memang terlalu lambat," katanya. "Ya, saya baru saja mengatakan itu kepada Anda. Permainan pembangunan serangan itu terlalu lambat. Saya sudah mengatakan itu tiga kali sekarang."
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Jerman harus merenungkan kekalahan dini ini
Perjalanan Jerman di Piala Dunia telah berakhir, sehingga Nagelsmann dan skuadnya kini harus menjalani masa refleksi yang cukup panjang setelah tersingkir secara tak terduga di babak 32 besar. Fokus selanjutnya akan tertuju pada evaluasi terhadap tersingkirnya tim tersebut yang kontroversial serta penampilan-penampilan yang membuat salah satu favorit turnamen ini gagal melaju melewati babak gugur pertama.