Julian Nagelsmann menyebut gol Jonathan Tah yang dianulir sebagai 'skandal' dan kehilangan kesabaran terhadap seorang wartawan setelah kekalahan Jerman dari Paraguay di Piala Dunia

Nagelsmann menanggapi keputusan kontroversial tersebut dalam wawancara pasca-pertandingan dengan ZDF setelah berbicara dengan para pemainnya. Meskipun ia mengakui kelemahan tim Jerman, ia menegaskan bahwa keputusan untuk menganulir gol Tah merupakan kesalahan besar.

"Kami membangun serangan dengan sangat lambat; butuh waktu lama untuk memindahkan bola dari sayap ke sayap," jelas Nagelsmann. "Pada titik tertentu, kami beralih ke pendekatan yang lebih agresif, dan ya, saat itu penting untuk mengirimkan umpan-umpan tajam ke dalam kotak penalti.

"Pada suatu saat, saya rasa kami juga memiliki enam atau tujuh pemain dengan tinggi di atas 6ft 2in di lapangan dan mendapat 11 atau 12 tendangan sudut. Kami kemudian mencetak gol dari tendangan sudut terakhir itu, yang merupakan skandal karena wasit meniup peluitnya untuk menganulir gol tersebut. Saya tidak tahu apa yang ia lihat di situ. Ini benar-benar lelucon.

"Tapi begitulah adanya, tak ada gunanya terus memikirkannya. Kami tetap harus menenangkan diri dan mengelola pertandingan sejak awal, serta menanganinya dengan cara yang berbeda, dan kami tidak berhasil melakukannya."

Setelah diperlihatkan tayangan ulang selama wawancara, Nagelsmann menjadi semakin kritis terhadap keputusan tersebut, dengan mengatakan: “Saya melihatnya lagi sekarang. Ini bukan sekadar skandal, ini skandal yang benar-benar keterlaluan. Itu sama sekali bukan pelanggaran.”