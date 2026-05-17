Julian Nagelsmann menolak menjawab pertanyaan mengenai Manuel Neuer, yang kabarnya akan ditunjuk sebagai kiper utama Bayern di Piala Dunia
Dilema Neuer masih berlanjut
Nagelsmann semula diharapkan memberikan kejelasan mengenai skuadnya untuk Piala Dunia 2026 saat tampil di acara ZDF-Sportstudio. Namun, karena pengumuman resmi skuad beranggotakan 26 pemain ditunda hingga 21 Mei, sorotan kini sepenuhnya beralih ke Neuer, dan apakah pemain berusia 40 tahun itu akan kembali secara sensasional ke tim nasional.
Nagelsmann sebelumnya bersikap tegas dengan menyatakan: "Neuer pensiun atas kemauannya sendiri, dia telah mengulanginya beberapa kali dan itulah mengapa tidak ada gunanya terus-menerus membahas hal itu." Namun, tidak adanya penolakan tegas dalam beberapa hari terakhir telah memicu spekulasi bahwa kapten Bayern Munich itu kembali masuk dalam pertimbangan untuk menjadi starter, menggeser Oliver Baumann dari Hoffenheim.
Enggan memberikan penjelasan
Nama Neuer tercantum dalam daftar awal yang berisi 55 pemain dan kini tampaknya ia berada di ambang kembalinya yang sensasional sebagai kiper utama. Nagelsmann menolak mengonfirmasi apakah Neuer ada dalam daftar tersebut dengan mengatakan: "Daftar itu tidak akan dipublikasikan, jadi saya tidak akan mengomentari hal itu. Yang bisa saya katakan adalah ada banyak pemain di dalamnya, karena jumlahnya 55 orang. Seperti yang baru saja saya katakan: ada 62 panggilan telepon, jadi tujuh orang yang hilang.
"Selalu menjadi tugas kami untuk memasukkan dan mengevaluasi semua pemain yang memenuhi syarat yang memiliki paspor Jerman dan dalam kondisi sehat. Dan seperti yang saya katakan, daftar itu juga mencakup pemain yang bahkan belum pernah bermain selama masa jabatan saya, tetapi yang masih memiliki paspor Jerman dan telah menjalani musim Bundesliga/Liga Premier yang layak atau apa pun."
Kompany mendukung kiper utamanya
Yang turut memperkuat perdebatan ini adalah manajer Bayern, Vincent Kompany, yang tidak meragukan daya tahan dan kualitas kipernya. Saat berbicara mengenai hal ini, Kompany dengan tegas menegaskan posisi Neuer dalam sepak bola Jerman menjelang turnamen tersebut, meskipun ia berhati-hati agar tidak menyinggung Nagelsmann.
Kompany menyatakan: "Kami memiliki kiper Jerman terbaik dalam diri Neuer." Namun, pelatih asal Belgia itu segera menambahkan bahwa ia tidak ingin komentarnya dianggap sebagai tekanan langsung terhadap pelatih tim nasional, sambil menekankan bahwa ia ingin "memberi Nagelsmann ketenangan pikiran untuk membangun skuadnya" tanpa campur tangan dari luar.
Masalah pemilihan pemain di luar posisi penjaga gawang
Meskipun situasi penjaga gawang mendominasi berita utama, Nagelsmann masih harus mengambil beberapa keputusan penting lainnya sebelum batas waktu pada Kamis. Pelatih tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengandalkan pemain muda, dengan dua remaja, Lennart Karl dan Said El Mala, dikabarkan akan secara mengejutkan masuk dalam skuad akhir beranggotakan 26 orang yang akan bertolak ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Ada juga pertanyaan mengenai kebugaran Felix Nmecha setelah absen lama akibat cedera, serta apakah striker favorit penggemar, Niclas Fullkrug, telah cukup berbuat untuk memastikan tempatnya di skuad. Nagelsmann diperkirakan akan memanfaatkan laga Eintracht Frankfurt melawan Stuttgart akhir pekan ini sebagai misi pemantauan terakhir sebelum mengadakan pembicaraan definitif dengan staf kepelatihannya.