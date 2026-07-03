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Julian Nagelsmann mengundurkan diri! Pelatih timnas Jerman itu menerima permintaan untuk mundur di tengah semakin santernya rumor tentang Jurgen Klopp pasca kegagalan di Piala Dunia
Jerman mengalami kekalahan telak yang bersejarah di Piala Dunia
Empat hari setelah juara empat kali itu tersingkir dari turnamen oleh Paraguay—tim underdog asal Amerika Selatan—melalui adu penalti yang dramatis, Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengonfirmasi kepergian sang pelatih. Setelah hasil imbang 1-1 yang menegangkan usai perpanjangan waktu, kegagalan tendangan penalti dari Kai Havertz, Nick Woltemade, dan Jonathan Tah memastikan kekalahan telak 4-3 dalam adu penalti. Hasil mengejutkan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah bahwa tim raksasa Eropa tersebut tersingkir dari turnamen Piala Dunia akibat adu penalti.
Sebuah pernyataan mengonfirmasi bahwa dewan DFB "secara bulat memutuskan, atas usulan Presiden DFB Bernd Neuendorf, untuk segera mengakhiri hubungan kontrak" dengan Nagelsmann.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa sang pelatih “telah meminta untuk dibebaskan dari jabatannya sehari sebelumnya dalam pertemuan tertutup dengan pimpinan asosiasi menyusul hasil mengecewakan di Piala Dunia FIFA 2026... Permintaan ini kini telah disetujui oleh perwakilan pemegang saham dan dewan pengawas.”
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Nagelsmann angkat bicara setelah tersingkir
Menurut laporan dari media Jerman Bild, posisi Nagelsmann menjadi benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi setelah dilakukan evaluasi mendalam di markas besar DFB. Meskipun sang manajer awalnya menyatakan komitmen mutlaknya untuk tetap menjabat, direktur olahraga Rudi Voller sejalan dengan konsensus dewan direksi dengan menyarankan pria berusia 38 tahun itu untuk mundur.
Nagelsmann menjelaskan: "Saya telah banyak merenung dalam beberapa hari terakhir sejak kami tersingkir dan telah berkonsultasi dengan orang-orang tepercaya, baik secara pribadi maupun di dalam federasi. Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya. Prioritas utama saya selalu adalah kesuksesan tim. Setelah kekecewaan yang begitu pahit, mereka layak mendapatkan kesempatan untuk memulai dari awal. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf kepelatihan, tim pendukung, dan semua pihak di federasi yang telah mendukung kami, terutama para pemain yang berkesempatan saya latih. Terima kasih khusus juga saya sampaikan kepada para penggemar. Kalian telah mendukung kami, mempercayai kami, dan memberi kami energi, bahkan di masa-masa sulit. Sungguh menyakitkan bagi saya bahwa kami telah mengecewakan kalian dan tidak bisa memberikan malam-malam sepak bola yang tak terlupakan lagi di Piala Dunia ini. Kalian pantas mendapatkan lebih dari ini!"
Era stagnasi menuntut perubahan besar-besaran
Kegagalan di turnamen ini semakin mempertegas periode kemunduran berkepanjangan yang dialami Die Mannschaft, yang hanya sekali mencapai perempat final turnamen besar sejak 2016. Meskipun Nagelsmann hengkang dengan catatan prestasi yang layak, Kickermelaporkan bahwa ada konsensus yang jelas di dalam DFB agar ia mengundurkan diri dari jabatannya, dengan Jurgen Klopp dipersiapkan sebagai calon pengganti yang diprioritaskan. Pemutusan kontrak dini yang berlaku hingga Euro 2028 ini mungkin akan memicu pembayaran pesangon yang cukup besar, mencapai jutaan, meskipun penunjukan langsung Klopp—yang saat ini bekerja di Red Bull—masih dianggap tidak mungkin.
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Liga Bangsa-Bangsa sebagai ajang uji coba
Jerman tengah menghadapi masa transisi yang signifikan saat jajaran petinggi tim berupaya keras menunjuk pengganti menjelang jeda internasional. Skuad yang sedang lesu ini akan kembali berlaga pada 24 September dalam laga Nations League tandang melawan rival abadi mereka, Belanda. Mencapai kesepakatan cepat dengan pengganti berlevel dunia akan menjadi hal yang sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri tim nasional yang hancur dan berhasil melewati babak penyisihan grup yang kompetitif.
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