Empat hari setelah juara empat kali itu tersingkir dari turnamen oleh Paraguay—tim underdog asal Amerika Selatan—melalui adu penalti yang dramatis, Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengonfirmasi kepergian sang pelatih. Setelah hasil imbang 1-1 yang menegangkan usai perpanjangan waktu, kegagalan tendangan penalti dari Kai Havertz, Nick Woltemade, dan Jonathan Tah memastikan kekalahan telak 4-3 dalam adu penalti. Hasil mengejutkan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah bahwa tim raksasa Eropa tersebut tersingkir dari turnamen Piala Dunia akibat adu penalti.

Sebuah pernyataan mengonfirmasi bahwa dewan DFB "secara bulat memutuskan, atas usulan Presiden DFB Bernd Neuendorf, untuk segera mengakhiri hubungan kontrak" dengan Nagelsmann.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa sang pelatih “telah meminta untuk dibebaskan dari jabatannya sehari sebelumnya dalam pertemuan tertutup dengan pimpinan asosiasi menyusul hasil mengecewakan di Piala Dunia FIFA 2026... Permintaan ini kini telah disetujui oleh perwakilan pemegang saham dan dewan pengawas.”