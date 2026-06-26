Julian Nagelsmann menghambat potensi bintang 'benar-benar kelas dunia' dengan menempatkannya di posisi yang salah, kata legenda Jerman

Matthaus menegaskan bahwa sang kapten sama sekali tidak dimanfaatkan dengan baik di sayap dan tidak dapat memengaruhi jalannya pertandingan secara efektif dari posisi pertahanan yang dalam.

Berbicara kepada Bild, Matthaus menyatakan: "Bantulah dia dan keluarkan dia dari barisan belakang. Saya tidak melihat sosok Joshua di lapangan yang selama bertahun-tahun saya kenal. Di Bayern Munich, dia benar-benar pemain kelas dunia. Dari segi bahasa tubuh dan posisinya, saya tidak melihatnya sebagai sosok yang memimpin tim atau memberikan pengaruh saat keadaan tidak berjalan baik. Dari posisi bek kanan, sepertinya dia tidak mampu melakukannya."

Meskipun demikian, pelatih Nagelsmann membela duet gelandang tengahnya, Felix Nmecha dan Aleksandar Pavlovic, dengan menilai penampilan mereka sebagai “bagus”. Nagelsmann juga menyoroti bahwa Kimmich adalah “bek kanan terbaik dengan statistik yang jauh lebih unggul” pada Euro 2024, sambil menambahkan: “Saya tidak ingin kehilangan baik Felix maupun Pavlo.”