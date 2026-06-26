AFP
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Julian Nagelsmann menghambat potensi bintang 'benar-benar kelas dunia' dengan menempatkannya di posisi yang salah, kata legenda Jerman
Perdebatan taktis melanda kubu tersebut
Perdebatan nasional yang memanas telah meletus seputar inti struktural skuad Jerman menyusul penampilan mengecewakan mereka dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup.
Legenda Jerman, Matthaus, secara terbuka mendesak pelatih kepala Nagelsmann untuk menghentikan penempatan Kimmich sebagai bek, dan menyarankan agar ia kembali ke posisi gelandang tengah. Kimmich memang sering berganti-ganti posisi baik di Bayern Munich maupun timnas Jerman sepanjang kariernya, namun Matthaus meyakini bahwa kekalahan 2-1 dari Ekuador pada Kamis lalu menunjukkan bahwa tim akan lebih baik jika pemain berusia 31 tahun itu ditempatkan di lini tengah.
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Matthaus menuntut pergeseran ke tengah
Matthaus menegaskan bahwa sang kapten sama sekali tidak dimanfaatkan dengan baik di sayap dan tidak dapat memengaruhi jalannya pertandingan secara efektif dari posisi pertahanan yang dalam.
Berbicara kepada Bild, Matthaus menyatakan: "Bantulah dia dan keluarkan dia dari barisan belakang. Saya tidak melihat sosok Joshua di lapangan yang selama bertahun-tahun saya kenal. Di Bayern Munich, dia benar-benar pemain kelas dunia. Dari segi bahasa tubuh dan posisinya, saya tidak melihatnya sebagai sosok yang memimpin tim atau memberikan pengaruh saat keadaan tidak berjalan baik. Dari posisi bek kanan, sepertinya dia tidak mampu melakukannya."
Meskipun demikian, pelatih Nagelsmann membela duet gelandang tengahnya, Felix Nmecha dan Aleksandar Pavlovic, dengan menilai penampilan mereka sebagai “bagus”. Nagelsmann juga menyoroti bahwa Kimmich adalah “bek kanan terbaik dengan statistik yang jauh lebih unggul” pada Euro 2024, sambil menambahkan: “Saya tidak ingin kehilangan baik Felix maupun Pavlo.”
Pemilihan skuad membatasi pilihan
Masalah mendasar bagi Die Mannschaft bermula dari keputusan kontroversial Nagelsmann yang tidak memasukkan satu pun bek kanan murni dan spesialis ke dalam skuad final Piala Dunia-nya. Memindahkan Kimmich ke posisi tersebut akan memicu masalah di lini pertahanan, karena pemain cadangan Nathaniel Brown sedang mengalami cedera ringan, sementara David Raum tampil kurang meyakinkan.
Meskipun tekanan dari luar semakin meningkat, Kimmich tetap bersikap diplomatis saat ditanya mengenai preferensi posisinya. Kapten tim tersebut menegaskan bahwa di mana ia bermain adalah “sepenuhnya keputusan manajer”.
- Getty Images Sport
Penyesuaian taktis yang menentukan akan segera dilakukan
Jerman harus segera menyelesaikan masalah struktural internal mereka menjelang laga babak 32 besar di Boston pada hari Senin. Tim asuhan Nagelsmann akan menghadapi ujian berat melawan tim yang lolos sebagai peringkat ketiga, dengan lawan pasti mereka masih belum dipastikan hingga pertandingan terakhir fase grup berakhir pada Sabtu malam.