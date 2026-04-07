Julian Nagelsmann mengangkat telepon: Konon ada kesepakatan antara pelatih tim nasional dan penyerang VfB, Deniz Undav

Aturan ini tampaknya memang diperlukan karena posisi Undav di bawah asuhan Nagelsmann menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan penggemar dan pakar. Penyerang tengah yang bisa bermain dengan kedua kaki ini adalah penyerang Jerman paling berbahaya musim ini dengan 36 poin dalam 39 pertandingan (23 gol, 13 assist). Namun, Nagelsmann untuk saat ini tidak melihat Undav sebagai kandidat untuk starting line-up Piala Dunia, melainkan beberapa kali mengisyaratkan bahwa Undav harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti.

Undav, yang mencetak gol penentu kemenangan sebagai pemain pengganti saat melawan Ghana di Stuttgart, kemudian mengungkapkan harapannya untuk mengubah perannya dengan mencetak gol-gol tambahan di akhir musim. Nagelsmann menanggapi bahwa hal itu cenderung tidak mungkin dan Undav hanya menempatkan dirinya sendiri di bawah tekanan dengan pernyataan semacam itu.

Mantan pemain tim nasional Stefan Effenberg kemudian mengkritik hal tersebut dalam acara 'Doppelpass' di Sport1: "Kamu tidak boleh berbicara seperti itu tentang seorang pemain dari timmu. Hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Hal itu dilakukan di balik pintu tertutup, bukan di depan umum."

Namun, hubungan keduanya tidak terganggu, katanya, hubungan itu "tetap utuh dan ditandai dengan keterbukaan yang besar".

Hal ini sejalan dengan pernyataan Undav di Sky setelah kekalahan 0-2 tim Stuttgart-nya melawan BVB pada akhir pekan lalu. Saat ditanya tentang Nagelsmann, ia berkata: "Saya tidak ingin membahas topik itu. Masalahnya sudah selesai, semuanya baik-baik saja di antara kami."



