AFP
Diterjemahkan oleh
Julian Nagelsmann menentang kritik yang 'tidak beralasan' terhadap Florian Wirtz, sementara pelatih timnas Jerman itu mendukung bintang Liverpool tersebut untuk 'bangkit lebih kuat' di tengah masa-masa sulit
Nagelsmann mengecam kritik yang 'tidak beralasan'
Terlepas dari kariernya yang meroket—mulai dari menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Bundesliga hingga mencetak 18 gol dan meraih gelar Pemain Terbaik Musim Ini saat Bayer Leverkusen meraih gelar ganda domestik tanpa terkalahkan pada musim 2023–24—bintang muda ini kini menghadapi tekanan yang semakin besar di Anfield setelah kepindahannya yang sensasional pada musim panas lalu. Namun, Nagelsmann tetap teguh mendukungnya, dengan berpendapat bahwa reaksi negatif publik terlalu keras bagi seorang pemain yang, meski memiliki pengalaman luas, masih sedang menjalani perubahan besar dalam kariernya.
Berbicara selama jeda internasional, Nagelsmann mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap narasi seputar pemain berusia 22 tahun tersebut.
"Itu adalah situasi yang sangat normal yang dialami pemain muda. Dia adalah seseorang yang memiliki emosi dan harus menghadapi kritik terlebih dahulu. Dengan intensitas seperti itu, hal itu tidak dapat dibenarkan," kata pelatih timnas Jerman itu kepada wartawan saat timnya bersiap untuk pertandingan persahabatan melawan Ghana pada hari Senin.
- Getty Images Sport
Mempererat ikatan di masa-masa sulit
Meskipun sorotan di Inggris tak henti-hentinya, dengan Wirtz hanya mencetak enam gol dan sembilan assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi, Nagelsmann memanfaatkan periode ini untuk mempererat hubungannya dengan penyerang berbakat tersebut. Dengan Liverpool yang sedang berjuang dengan hasil yang tidak konsisten dan berjuang untuk mengamankan posisi empat besar demi lolos ke Liga Champions musim depan, mantan manajer Bayern Munich ini mengungkapkan bahwa ia telah berperan aktif dalam membimbing Wirtz, memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk menghadapi pasang surut sepak bola elit.
Nagelsmann menyoroti pertumbuhan pribadi yang ia saksikan pada Wirtz selama bulan-bulan yang penuh ujian ini. "Kami menjadi semakin dekat, melakukan banyak percakapan yang baik di mana ia benar-benar terbuka. Ia cerdas dan sangat terbuka, dan Anda mendapatkan banyak hal dari berbicara dengannya," tambah Nagelsmann.
Keyakinan akan kebangkitan yang lebih kuat
Nagelsmann yakin masa sulit ini akan bermanfaat bagi Wirtz dalam jangka panjang, dan ia memandang penurunan performa tersebut sebagai proses pembelajaran yang penting untuk membangun ketangguhan mental di klub sekelas Anfield.
"Dia bisa mengambil banyak hal dari fase ini dan keluar sebagai pemain yang lebih kuat," tegas sang pelatih.
- Getty Images Sport
Wirtz tampil gemilang dalam laga menegangkan Jerman melawan Swiss
Seperti yang sering terjadi sebelumnya, Wirtz menjadi bintang utama dalam kemenangan Jerman 4-3 atas Swiss pada Jumat lalu, dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist. Nagelsmann sangat terkesan dengan penampilan bintang Liverpool itu, “Dia sudah menjadi nama besar di dunia sepak bola, dan jika dia terus seperti ini, dia akan tetap berada di puncak untuk waktu yang lama di klub mana pun karena dia luar biasa hebat dan selalu memiliki energi yang dibutuhkan. Lothar Matthäus memberinya nilai A+ dengan bintang. Siapa yang mau membantahnya? Anda tidak bisa,” kata Nagelsmann.