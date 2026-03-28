Julian Nagelsmann menentang kritik yang 'tidak beralasan' terhadap Florian Wirtz, sementara pelatih timnas Jerman itu mendukung bintang Liverpool tersebut untuk 'bangkit lebih kuat' di tengah masa-masa sulit

Terlepas dari kariernya yang meroket—mulai dari menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Bundesliga hingga mencetak 18 gol dan meraih gelar Pemain Terbaik Musim Ini saat Bayer Leverkusen meraih gelar ganda domestik tanpa terkalahkan pada musim 2023–24—bintang muda ini kini menghadapi tekanan yang semakin besar di Anfield setelah kepindahannya yang sensasional pada musim panas lalu. Namun, Nagelsmann tetap teguh mendukungnya, dengan berpendapat bahwa reaksi negatif publik terlalu keras bagi seorang pemain yang, meski memiliki pengalaman luas, masih sedang menjalani perubahan besar dalam kariernya.

Berbicara selama jeda internasional, Nagelsmann mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap narasi seputar pemain berusia 22 tahun tersebut.

"Itu adalah situasi yang sangat normal yang dialami pemain muda. Dia adalah seseorang yang memiliki emosi dan harus menghadapi kritik terlebih dahulu. Dengan intensitas seperti itu, hal itu tidak dapat dibenarkan," kata pelatih timnas Jerman itu kepada wartawan saat timnya bersiap untuk pertandingan persahabatan melawan Ghana pada hari Senin.



