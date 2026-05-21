Julian Nagelsmann memastikan bahwa Manuel Neuer akan menjadi kiper utama Jerman di Piala Dunia, seiring dengan kembalinya legenda Bayern tersebut dari masa pensiunnya di level internasional

Nagelsmann kembali mengandalkan pengalaman Neuer menjelang Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meskipun kiper berusia 40 tahun itu sebelumnya telah mundur dari panggung internasional setelah Euro 2024, ia kini siap untuk penampilan terakhirnya.

Nagelsmann menjawab dengan tegas ketika ditanya tentang rencananya terkait posisi penjaga gawang selama pengumuman resmi skuad Jerman, dalam komentar yang disoroti oleh Sky Sports. "Ya, saya merencanakannya untuknya," kata sang manajer. Ia kemudian menyoroti kualitas tak terukur yang dibawa oleh penjaga gawang veteran tersebut ke dalam tim, dengan menyatakan, "Semua orang tahu aura seperti apa yang melingkupi Manu. Keputusan ini, di mata saya, adalah keputusan yang tepat."







