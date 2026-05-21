Julian Nagelsmann memastikan bahwa Manuel Neuer akan menjadi kiper utama Jerman di Piala Dunia, seiring dengan kembalinya legenda Bayern tersebut dari masa pensiunnya di level internasional
Nagelsmann kembali mengandalkan pengalaman Neuer menjelang Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meskipun kiper berusia 40 tahun itu sebelumnya telah mundur dari panggung internasional setelah Euro 2024, ia kini siap untuk penampilan terakhirnya.
Nagelsmann menjawab dengan tegas ketika ditanya tentang rencananya terkait posisi penjaga gawang selama pengumuman resmi skuad Jerman, dalam komentar yang disoroti oleh Sky Sports. "Ya, saya merencanakannya untuknya," kata sang manajer. Ia kemudian menyoroti kualitas tak terukur yang dibawa oleh penjaga gawang veteran tersebut ke dalam tim, dengan menyatakan, "Semua orang tahu aura seperti apa yang melingkupi Manu. Keputusan ini, di mata saya, adalah keputusan yang tepat."
Pukulan bagi Baumann
Kabar ini merupakan pukulan telak bagi Oliver Baumann dari Hoffenheim. Setelah Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera, Baumann telah memantapkan posisinya sebagai kandidat terkuat untuk menjadi starter di turnamen tersebut. Namun, ia kini harus kembali puas dengan peran sebagai cadangan seiring kembalinya legenda Bayern, Neuer, ke skuad.
Nagelsmann mengakui bahwa menyampaikan berita tersebut tidaklah mudah, dan menggambarkan keputusan tersebut sebagai "pukulan" bagi Baumann. Namun, sang pelatih sangat memuji reaksi profesional pemain berusia 35 tahun itu, menyebutnya sebagai "kiper cadangan kelas dunia" dan mencatat bahwa beberapa percakapan telah menegaskan komitmen Baumann untuk mendukung tim terlepas dari perannya.
Perdebatan internal yang sengit berakhir
Perjalanan untuk membawa kembali Neuer tidaklah tanpa kendala. Nagelsmann mengungkapkan bahwa staf pelatih telah melakukan pembahasan mendalam sebelum menetapkan susunan skuad, mempertimbangkan masalah kebugaran Neuer belakangan ini di satu sisi dan rekam jejaknya yang telah teruji di sisi lain. Kelompok latihan tersebut juga akan mencakup Jonas Urbig, yang ikut serta sebagai rekan latihan untuk mendukung unit penjaga gawang.
"Ada banyak sekali diskusi," jelas Nagelsmann. "Diskusi internal sudah selesai."
Perjalanan menuju Piala Dunia 2026
Persiapan Jerman semakin intensif dengan dua laga persahabatan berturut-turut melawan Finlandia di Mainz dan pertandingan melawan timnas AS di Chicago. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ujian terakhir bagi Neuer dan rekan-rekannya sebelum mereka berangkat ke markas mereka di Winston-Salem untuk memulai perjuangan di Grup E.
Die Mannschaft menghadapi jalan yang sulit di babak penyisihan grup, setelah tergabung dalam grup bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Dengan Joshua Kimmich mengenakan ban kapten dan Neuer kembali ke starting XI, Nagelsmann mengandalkan perpaduan antara kepemimpinan para pemain berpengalaman dan fleksibilitas taktis untuk mengamankan gelar juara dunia kelima bagi Jerman.