Julian Alvarez minta maaf! Striker bintang itu membuat putar balik mengejutkan dan mengakui "kesalahan" kepada rekan-rekan setimnya di Atletico Madrid setelah upayanya pindah ke Barcelona gagal

Saga sepanjang musim panas yang mengelilingi Alvarez telah memasuki babak mengejutkan di dalam ruang ganti Metropolitano. Setelah berminggu-minggu diliputi ketidakpastian dan pernyataan terbuka soal keinginan untuk pindah, mantan pemain Manchester City itu dikabarkan mulai terbuka kepada rekan-rekan setimnya. Menurut Martin Talavera dari Cadena SER, pemain Argentina itu sepenuhnya mengakui kesalahannya, dengan menyadari bahwa permintaan transfernya secara terbuka saat Piala Dunia ditangani dengan buruk.

Talavera berkata: "Julian Alvarez tidak menyembunyikan fakta bahwa ia melakukan kesalahan di ruang ganti. Sampai baru-baru ini, ia tidak membicarakannya, tetapi sekarang ia secara terbuka mengakui kesalahan-kesalahannya, terutama dalam cara ia menangani situasi ini."