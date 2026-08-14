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Julian Alvarez minta maaf! Striker bintang itu membuat putar balik mengejutkan dan mengakui "kesalahan" kepada rekan-rekan setimnya di Atletico Madrid setelah upayanya pindah ke Barcelona gagal
Pengakuan di ruang ganti untuk Alvarez
Saga sepanjang musim panas yang mengelilingi Alvarez telah memasuki babak mengejutkan di dalam ruang ganti Metropolitano. Setelah berminggu-minggu diliputi ketidakpastian dan pernyataan terbuka soal keinginan untuk pindah, mantan pemain Manchester City itu dikabarkan mulai terbuka kepada rekan-rekan setimnya. Menurut Martin Talavera dari Cadena SER, pemain Argentina itu sepenuhnya mengakui kesalahannya, dengan menyadari bahwa permintaan transfernya secara terbuka saat Piala Dunia ditangani dengan buruk.
Talavera berkata: "Julian Alvarez tidak menyembunyikan fakta bahwa ia melakukan kesalahan di ruang ganti. Sampai baru-baru ini, ia tidak membicarakannya, tetapi sekarang ia secara terbuka mengakui kesalahan-kesalahannya, terutama dalam cara ia menangani situasi ini."
- Getty/GOAL
Mimpi Barcelona terhenti di tembok Atletico Madrid
Untuk sebagian besar periode bursa transfer, Alvarez tampak ditakdirkan menuju Spotify Camp Nou. Pihak sang pemain aktif menjajaki kepindahan ke Catalunya, dan pertemuan antara direktur olahraga Barcelona Deco bertemu agen Alvarez, Hidalgo, di Madrid menjadi momen penting yang menandakan keseriusan Barca untuk mengamankan pemenang Piala Dunia 2022 itu. Namun, petinggi Atletico, yang dipimpin CEO Miguel Angel Gil Marin, tetap teguh dalam penolakan mereka untuk memperkuat rival langsung di La Liga.
Untuk sebagian besar periode bursa transfer, Alvarez tampak ditakdirkan menuju Spotify Camp Nou. Pihak sang pemain aktif menjajaki kepindahan ke Catalunya, dan pertemuan di Madrid antara direktur olahraga Barcelona, Deco, dan agen Alvarez, Fernando Hidalgo, menegaskan keseriusan Blaugrana untuk merekrut pemenang Piala Dunia 2022 itu. Namun, petinggi Atletico, yang dipimpin CEO Miguel Angel Gil Marin, tetap teguh dalam penolakan mereka untuk memperkuat rival langsung di La Liga.
Komitmen terhadap proyek Atletico Madrid
Dengan bursa transfer yang kian mendekati penutupan dan Atletico dengan tegas menghalangi kepindahan domestik, Alvarez dengan cepat kembali memfokuskan diri pada perjuangan Atletico. Laporan itu menambahkan bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut telah berjanji kepada rekan-rekannya bahwa ia akan meninggalkan segalanya di lapangan demi lencana Atleti selama Metropolitano masih menjadi rumahnya. Perubahan sikap ini menjadi dorongan besar bagi Simeone, yang masih menganggap pemain Argentina itu sebagai bagian krusial dalam lini serangnya untuk musim 2026-27.
Jurnalis itu mencatat bahwa sang penyerang mengatakan kepada rekan-rekannya: "Dia telah memberi tahu rekan-rekan setimnya bahwa komitmennya total, dan bahwa waktu yang ia habiskan bersama Atletico Madrid, yang akan menjadi tiga tahun di bawah kontrak, adalah yang utama."
- ZUMA Press Wire
Fokus beralih ke lapangan
Kini setelah semuanya mereda, Alvarez akan menjalani program kebugaran yang disesuaikan untuk menyamai kondisi rekan-rekan setimnya. Setelah terlambat kembali ke pramusim menyusul perjalanan berat Argentina hingga final Piala Dunia 2026, staf pelatih sama sekali tidak ingin mengambil risiko terhadap kesehatannya. Alhasil, striker itu akan ditinggalkan untuk laga uji coba mendatang melawan Marseille, sementara ia terus mematangkan kebugaran pertandingan terbaiknya di Madrid.
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