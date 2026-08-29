Julian Alvarez menolak kepulangan sensasional ke Manchester City dan menolak Arsenal

Alvarez dengan tegas menolak kesempatan untuk melakukan kepulangan dramatis ke Etihad Stadium, menurut Cadena SER. Manchester City menghubungi Atletico untuk menyatakan minat merekrut kembali mantan penyerang mereka, tetapi Alvarez memberi tahu juara Premier League itu bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk kembali ke Manchester bahkan sebelum tawaran resmi bisa diajukan.

Penolakan tegas pemain berusia 26 tahun itu muncul di tengah dirinya yang masih terlibat kebuntuan tegang dengan Atletico Madrid dalam saga transfer terbesar pada bursa transfer musim panas ini. Meski menjadi target utama Arsenal dan rekrutan impian di London utara, sang striker juga menolak Arsenal dalam banyak kesempatan.