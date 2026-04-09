Julian Alvarez mengungkapkan bahwa ia sempat gagal mengeksekusi sebanyak ENAM tendangan bebas dalam sesi latihan sebelum mencetak gol luar biasa untuk Atletico Madrid saat melawan Barcelona
Soal-soal latihan Alvarez
Kesuksesan di lapangan sering kali merupakan hasil dari latihan yang tak kenal lelah, namun Alvarez mengungkapkan bahwa persiapannya menjelang laga krusial Atleti di Liga Champions tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun berhasil menciptakan momen ajaib yang membantu memastikan kemenangan 2-0, mantan pemain Manchester City itu mengaku akurasi tendangannya sama sekali tidak ada saat latihan.
Pembalasan di hari pertandingan bagi pemain Argentina
Penyerang itu melepaskan tendangan melengkung yang indah ke sudut atas gawang tepat sebelum babak pertama berakhir; golnya itu memanfaatkan perubahan momentum setelah bek Barca, Pau Cubarsi, diusir dari lapangan akibat tekelnya terhadap Giuliano Simeone.
Setelah pertandingan, ia berkata: "Kemarin kami berlatih tendangan bebas. Saya mengambil beberapa, mungkin lima atau enam, dan tidak mencetak gol sama sekali. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Gol itu tercipta pada momen krusial, jadi saya sangat senang."
Mencetak sejarah di Liga Champions
Selain keindahan estetika tendangannya, gol tersebut mengukuhkan posisi Alvarez dalam sejarah klub. Ia kini telah mencetak sembilan gol, sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh pemain Atleti mana pun dalam satu musim Liga Champions.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Los Rojiblancos kini akan mengalihkan fokus mereka ke kompetisi domestik, di mana mereka akan menghadapi Sevilla di La Liga. Atleti saat ini berada di peringkat keempat dengan 57 poin dari 30 pertandingan, tertinggal satu poin dari Villarreal yang berada di peringkat ketiga. Pasukan Simeone kemudian akan menghadapi Barca pada leg kedua di Wanda Metropolitano.