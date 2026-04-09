Julian Alvarez mengakui bahwa ia meniru gaya Lionel Messi saat mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa dalam laga Atletico Madrid melawan Barcelona

Bintang Atletico Madrid itu menjadi pahlawan malam itu saat tim asuhan Diego Simeone memastikan keunggulan penting 2-0 pada leg pertama laga perempat final Liga Champions. Tendangan menakjubkan Alvarez menjelang akhir babak pertama menentukan arah permainan bagi Rojiblancos, dan sang penyerang mengakui bahwa ia membayangkan gol spesifik yang pernah dicetak Messi saat ia bersiap menendang bola.

"Saya telah menonton gol Messi melawan Liverpool di sini beberapa kali [pada Mei 2019], tetapi saya tidak sepenuhnya yakin bola akan masuk ke sudut yang persis sama," kata Alvarez kepada ESPN. "Begitu Anda menendang bola, Anda menyadarinya, dan bahkan sebelum saya menendang, saya sudah cukup yakin. Kami berlatih kemarin dan saya tidak berhasil mencetak satu gol pun. Hari ini lah yang penting."