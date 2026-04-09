Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Julian Alvarez mengakui bahwa ia meniru gaya Lionel Messi saat mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa dalam laga Atletico Madrid melawan Barcelona
Inspirasi dari GOAT
Bintang Atletico Madrid itu menjadi pahlawan malam itu saat tim asuhan Diego Simeone memastikan keunggulan penting 2-0 pada leg pertama laga perempat final Liga Champions. Tendangan menakjubkan Alvarez menjelang akhir babak pertama menentukan arah permainan bagi Rojiblancos, dan sang penyerang mengakui bahwa ia membayangkan gol spesifik yang pernah dicetak Messi saat ia bersiap menendang bola.
"Saya telah menonton gol Messi melawan Liverpool di sini beberapa kali [pada Mei 2019], tetapi saya tidak sepenuhnya yakin bola akan masuk ke sudut yang persis sama," kata Alvarez kepada ESPN. "Begitu Anda menendang bola, Anda menyadarinya, dan bahkan sebelum saya menendang, saya sudah cukup yakin. Kami berlatih kemarin dan saya tidak berhasil mencetak satu gol pun. Hari ini lah yang penting."
- Getty Images Sport
Rumor transfer semakin memanas
Kehebatan gol tersebut justru semakin memicu spekulasi mengenai masa depan Alvarez. Meskipun masih terikat kontrak di Metropolitano hingga Juni 2030, mantan pemain Manchester City ini dilaporkan menjadi incaran utama Barcelona, yang sedang mencari pengganti jangka panjang untuk Robert Lewandowski yang kontraknya akan habis. Presiden Joan Laporta dikabarkan memandang pemain asal Argentina itu sebagai rekrutan bintang yang ideal.
Bukan hanya minat dari La Liga yang harus dihadapi Atleti. Laporan menunjukkan bahwa Arsenal juga mempertimbangkan untuk merekrut penyerang tersebut pada bursa transfer musim panas, seiring Mikel Arteta berusaha memperkuat opsi serangannya. Nilai pasar Alvarez terus meningkat, dengan jumlah golnya musim ini kini mencapai 18 di semua kompetisi.
Cerezo mengeluarkan peringatan agar tidak ikut campur
Meskipun minat dari seluruh Eropa semakin meningkat, Presiden Atlético Madrid Enrique Cerezo telah menegaskan bahwa klub sama sekali tidak berniat untuk menjual. Dengan nada blak-blakan yang menjadi ciri khasnya, Cerezo mengingatkan para peminat bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan petinggi klub di Madrid mengingat sisa durasi kontrak pemain tersebut.
"Jika seorang pemain terikat kontrak dengan sebuah tim dan masih memiliki sisa kontrak bertahun-tahun, ya, katakanlah apa yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, anggap saja saya sebagai Tuhan, dan sampai saya menyuruhnya pergi, dia tidak akan pergi," kata Cerezo pekan ini.
- AFP
Fokus pada leg kedua
Di tengah berbagai spekulasi di ruang rapat, Alvarez tetap fokus untuk menyelesaikan tugasnya melawan Barca. Atletico akan membawa keunggulan dua gol ke Metropolitano pekan depan, berkat penampilan gemilang Alvarez dan gol kedua dari Alexander Sorloth, namun Pemain Terbaik Pertandingan ini enggan terlalu bersemangat dulu.
"Saya sedang dalam performa bagus saat ini," kata Alvarez. "Saya merasa hebat, dan bagian terpenting musim ini akan segera tiba. Kita harus terus bekerja keras karena ada hal-hal hebat yang menanti. Ini belum berakhir. Kita tahu seperti apa tim mereka. Faktanya, kita memegang keunggulan dan kita harus memanfaatkan dukungan penonton tuan rumah sebaik-baiknya."