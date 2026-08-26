Julian Alvarez mengabaikan panggilan Mikel Arteta saat bintang Atletico Madrid itu mendorong kepindahan ke Barcelona

Alvarez berada di persimpangan terkait transfer saat bursa musim panas mendekati penutupan. Penyerang asal Argentina itu saat ini terkatung-katung di Atletico, dengan masa depannya dalam waktu dekat belum jelas. Meski Arsenal muncul sebagai peminat utama, Alvarez secara aktif menolak kembali ke Premier League. Sikap ini menciptakan masalah besar bagi klub Spanyol tersebut, yang sangat ingin melepas sang striker.

Atletico perlu menghasilkan dana untuk mendatangkan pemain baru dan ingin menghindari mempertahankan pemain yang tidak puas di dalam skuad mereka. Namun, solusi ideal mereka berupa kepindahan bernilai besar ke Inggris saat ini menemui jalan buntu.