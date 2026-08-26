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Julian Alvarez mengabaikan panggilan Mikel Arteta saat bintang Atletico Madrid itu mendorong kepindahan ke Barcelona
Alvarez menunda kepindahannya dari Atletico Madrid
Alvarez berada di persimpangan terkait transfer saat bursa musim panas mendekati penutupan. Penyerang asal Argentina itu saat ini terkatung-katung di Atletico, dengan masa depannya dalam waktu dekat belum jelas. Meski Arsenal muncul sebagai peminat utama, Alvarez secara aktif menolak kembali ke Premier League. Sikap ini menciptakan masalah besar bagi klub Spanyol tersebut, yang sangat ingin melepas sang striker.
Atletico perlu menghasilkan dana untuk mendatangkan pemain baru dan ingin menghindari mempertahankan pemain yang tidak puas di dalam skuad mereka. Namun, solusi ideal mereka berupa kepindahan bernilai besar ke Inggris saat ini menemui jalan buntu.
- Getty
Striker mengabaikan panggilan telepon Arteta
Seberapa besar keengganan Alvarez untuk bergabung dengan Arsenal disorot oleh klaim luar biasa dari Spanyol. Mantan bintang Manchester City itu dikabarkan bahkan menolak untuk membuka negosiasi dengan Arsenal. Berbicara di El Chiringuito, Josep Pedrerol mengungkap langkah ekstrem yang diambil sang pemain.
"Mereka memberi tahu saya bahwa beberapa hari lalu, Julian Alvarez tidak mau menjawab panggilan telepon dari Mikel Arteta," klaim Pedrerol. "Arteta menelepon Julian dan dia tidak mengangkatnya karena Julian Alvarez tidak ingin kembali ke Premier League, dan Atletico membutuhkannya untuk pergi ke Premier League karena mereka tidak menginginkan pemain yang tidak bahagia dan membutuhkan uang untuk merekrut pemain."
Barcelona menunggu kompromi dari Atletico
Dengan jalur ke Premier League tertutup, Barcelona memantau situasi ini dengan saksama. Raksasa Catalunya itu dikabarkan tengah menunggu CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin menelan gengsinya dan menyetujui transfer domestik. Saga ini sudah memicu ketegangan di antara kedua klub rival tersebut. Pedrerol mencatat bahwa Blaugrana terkejut dengan intervensi terbaru presiden Atletico Enrique Cerezo, yang jarang mengambil sikap di depan publik tetapi melontarkan kritik keras kepada Barca selama proses ini.
Pedrerol menambahkan: "Atletico membutuhkan dia untuk pindah ke sana. Mereka tidak menginginkan pemain yang tidak bahagia dalam skuad dan mereka membutuhkan dana untuk perekrutan baru. Atletico berada dalam posisi sulit, dan Barcelona berharap Gil Marín pada akhirnya akan menelan gengsinya dan mengizinkan Julián bergabung dengan Barca, karena itu satu-satunya opsi nyata yang tersedia.
"Barca sangat terkejut melihat Enrique Cerezo ikut terlibat dalam perselisihan ini. Cerezo biasanya menghindari mengambil sikap, tetapi dia secara terbuka mengkritik Barca dalam beberapa pernyataan, sikap yang membuat klub terkejut. Jika kepentingan terbaik klub menjadi prioritas, dia akan dijual."
- Getty Images
Tekanan meningkat terhadap Atletico untuk menjual
Waktu kian menipis bagi Atletico Madrid untuk menyelesaikan teka-teki transfer yang rumit ini. Seiring tenggat waktu yang semakin dekat, posisi tawar klub melemah secara signifikan.
Atletico Madrid kini harus memutuskan apakah akan berkompromi dan bernegosiasi dengan rival langsung. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dengan Barcelona atau pembeli alternatif yang mengejutkan, Diego Simeone menghadapi tugas sulit untuk mengintegrasikan kembali pemain yang sangat tidak bahagia ke dalam skuadnya.
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