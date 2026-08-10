Masa tunggu para pendukung Atletico Madrid akhirnya berakhir setelah Alvarez melapor untuk menjalani tugas pada Senin pagi. Penyerang itu, yang menjadi subjek spekulasi transfer intens sepanjang bulan-bulan musim panas, tiba di High-Performance Sports Medicine Center di Vithas Madrid Arturo Soria University Hospital untuk menjalani pemeriksaan medis pramusim wajib.

Alvarez bukan satu-satunya nama besar yang kembali bergabung, karena ia didampingi oleh juara Piala Dunia yang baru dinobatkan Alex Baena dan Marcos Llorente setelah kemenangan 1-0 Spanyol atas Argentina di final. Ketiganya menjalani berbagai tes stres dan evaluasi kebugaran yang dirancang untuk mengukur kondisi fisik mereka setelah liburan pascaturnamen.