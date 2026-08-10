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Julian Alvarez kembali! Bintang Atletico Madrid itu menjalani tes medis pramusim saat Diego Simeone mendapat dorongan ganda besar
Alvarez menjalani tes kebugaran
Masa tunggu para pendukung Atletico Madrid akhirnya berakhir setelah Alvarez melapor untuk menjalani tugas pada Senin pagi. Penyerang itu, yang menjadi subjek spekulasi transfer intens sepanjang bulan-bulan musim panas, tiba di High-Performance Sports Medicine Center di Vithas Madrid Arturo Soria University Hospital untuk menjalani pemeriksaan medis pramusim wajib.
Alvarez bukan satu-satunya nama besar yang kembali bergabung, karena ia didampingi oleh juara Piala Dunia yang baru dinobatkan Alex Baena dan Marcos Llorente setelah kemenangan 1-0 Spanyol atas Argentina di final. Ketiganya menjalani berbagai tes stres dan evaluasi kebugaran yang dirancang untuk mengukur kondisi fisik mereka setelah liburan pascaturnamen.
- Getty Images Sport
Tambahan kekuatan bergabung ke dalam skuad
Di luar kembalinya 'La Arana' yang menjadi sorotan utama, pusat latihan Atleti juga diramaikan aktivitas lain dengan kedatangan kiper Juan Musso. Penjaga gawang Argentina itu bergabung dengan Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill, dan Alexander Sorloth, yang semuanya sudah lebih dulu memulai program latihan mereka pada pekan sebelumnya.
Karena kepulangan mereka dilakukan secara bertahap, para pemain internasional yang kembali akan menjalani program yang disesuaikan di Majadahonda. Klub telah mengonfirmasi bahwa skuad akan berlatih dalam kelompok yang berbeda dan dengan intensitas yang bervariasi dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan setiap pemain mencapai kondisi puncak tanpa mengambil risiko cedera.
Pintu keluar transfer di depan mata
Sementara fokus sebagian besar tertuju pada mereka yang datang, beberapa ketidakhadiran mencolok menyoroti pergerakan yang masih berlangsung di bursa transfer. Matteo Ruggeri dipastikan absen seiring dirinya kian dekat dengan kepindahan permanen ke Premier League bersama Aston Villa. Demikian pula, Nahuel Molina terlihat di fasilitas klub tetapi secara luas diperkirakan akan segera menuntaskan kepindahan ke Roma.
Hierarki klub juga sedang menangani situasi sensitif yang melibatkan Alvarez sendiri. Meski diminati beberapa raksasa Eropa, pesan dari Metropolitano tetap tegas: mereka tidak berniat menyetujui penjualan kepada rival langsung. Sementara sang pemain dikabarkan berharap bisa mengamankan kepindahan ke Barcelona, para petinggi Atletico diyakini enggan menyepakati transfer tersebut, dengan lebih memilih mempertahankan pemenang Piala Dunia 2022 itu di Madrid atau mengalihkan perhatian pada minat dari Arsenal dan PSG.
- Getty Images Sport
Persiapan akhir untuk kampanye baru
Para anggota skuad tim utama yang melakukan perjalanan ke Korea telah diberi jeda singkat selama dua hari untuk memulihkan diri dari perjalanan mereka dan mengambil kendaraan mereka dari pusat latihan. Mereka dijadwalkan kembali menjalani latihan penuh pada hari Rabu. Sesi ini akan menjadi kali pertama Simeone memiliki hampir seluruh skuadnya tersedia untuk dipilih, sekaligus pertemuan tatap muka pertamanya dengan Alvarez, setelah keputusan sang manajer untuk bepergian langsung dari Bandara Barajas untuk liburan keluarga singkat alih-alih kembali dengan bus tim.
Sebelum kampanye La Liga mereka dimulai pada 19 Agustus melawan Malaga di Metropolitano, Atletico masih memiliki satu rintangan terakhir dalam jadwal laga ekshibisi mereka. Atletico dijadwalkan bertolak ke Prancis untuk menghadapi Marseille pada hari Jumat dalam laga yang akan menjadi gladi bersih terakhir untuk kampanye baru.
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