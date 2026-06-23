Penyerang serba bisa itu memilih untuk angkat bicara segera setelah membantu Argentina meraih kemenangan telak 2-0 atas Austria di Piala Dunia.

Dia mengatakan kepada ESPN: "Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk berbicara, tapi saya juga tidak ingin bersembunyi. Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan pihak [Atletico] yang perlu saya ajak bicara. Saya pikir yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya."