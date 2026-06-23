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Julian Alvarez ingin pindah klub! Bintang Atlético Madrid itu mengatakan bahwa kepindahannya adalah 'yang terbaik bagi semua pihak' dalam permohonan mendesak untuk mewujudkan impiannya bergabung dengan Barcelona
Penyerang menuntut untuk hengkang pada musim panas
Penyerang berusia 26 tahun itu telah memicu persaingan sengit dalam bursa transfer setelah menegaskan keinginannya untuk mengakhiri kontraknya dengan tim asuhan Diego Simeone. Meskipun tampil mengesankan sejak bergabung dari Manchester City pada tahun 2024 dengan biaya transfer mencapai €95 juta, sang penyerang merasa masa depannya ada di tempat lain. Barcelona telah menempatkan pemain asal Amerika Selatan ini di urutan teratas daftar prioritas transfer mereka untuk menggantikan Robert Lewandowski, yang meninggalkan kekosongan besar di lini depan setelah kontraknya di Camp Nou berakhir. Dilaporkan bahwa Barcelona adalah tujuan berikutnya yang menjadi pilihan utama Alvarez.
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Alvarez memohon agar dipindahkan
Penyerang serba bisa itu memilih untuk angkat bicara segera setelah membantu Argentina meraih kemenangan telak 2-0 atas Austria di Piala Dunia.
Dia mengatakan kepada ESPN: "Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk berbicara, tapi saya juga tidak ingin bersembunyi. Saya berusaha menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan pihak [Atletico] yang perlu saya ajak bicara. Saya pikir yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya."
Para raksasa industri di Eropa memicu persaingan penawaran
Barcelona dianggap sebagai kandidat terdepan untuk merekrut Alvarez, namun ia masih terikat kontrak hingga Juni 2030, sehingga klubnya saat ini berada dalam posisi tawar yang kuat meskipun sang pemain menunjukkan ketidakpuasan. Menurut ESPN, klub-klub kaya raya seperti Paris Saint-Germain dan Arsenal tetap menunjukkan minat yang besar, sementara rival sengit mereka, Real Madrid, baru-baru ini mengalami penolakan atas tawaran fantastis sebesar €150 juta.
Situasi ini telah menimbulkan gesekan yang sangat besar di balik layar, yang mendorong Atlético untuk merilis pernyataan agresif di media sosial yang mengecam Barcelona atas dugaan kebocoran informasi yang disengaja ke media serta sikap tidak hormat.
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Kondisi buntu memicu pertarungan seru
Pertarungan administratif yang sengit tampaknya akan terjadi saat penyerang dinamis tersebut berusaha memaksakan kepindahannya yang diinginkan, meskipun para petinggi Atlético dengan keras kepala menolak mempertimbangkan tawaran apa pun dari klub dalam negeri. Memecahkan kebuntuan ini tetap menjadi prioritas utama bagi tim perekrutan Barcelona, yang harus bertindak cepat sebelum klub-klub raksasa Eropa lainnya menaikkan harga transfer selama jendela transfer musim panas.