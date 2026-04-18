Julian Alvarez didesak untuk memilih Barcelona daripada Arsenal, sementara Sergio Aguero mengatakan bahwa penyerang Atletico Madrid itu akan 'sangat cocok'

Aguero, yang sebelumnya bermain untuk Barcelona sebelum pensiun pada 2021, mengatakan bahwa penyerang asal Argentina itu akan cocok dengan gaya permainan klub, dan mendesak sang striker untuk mempertimbangkan dengan serius tawaran dari Blaugrana.

"Julian akan menjadi rekrutan yang bagus untuk tim mana pun saat ini," kata Aguero kepada Stake. "Bagi Barca, jelas semuanya tergantung pada apakah dia merasa nyaman. Ada sisi pemain dan sisi klub. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan menjadi juara Liga Champions suatu hari nanti."

"Situasinya sangat sulit bagi pemain di sana, sangat rumit. Namun, jika Barca tertarik padanya dan performanya bagus, dia sangat cocok. Dia mencintai sepak bola dan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak penyerang: sisi pertahanan yang sangat dedikatif. Julian adalah pemain yang sangat lengkap."