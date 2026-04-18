Julian Alvarez didesak untuk memilih Barcelona daripada Arsenal, sementara Sergio Aguero mengatakan bahwa penyerang Atletico Madrid itu akan 'sangat cocok'
Aguero mendukung upaya Barcelona untuk mendatangkan Alvarez
Mantan striker Argentina, Aguero, mendesak Alvarez untuk mempertimbangkan pindah ke Barcelona daripada bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini. Alvarez dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa berkat penampilannya bersama Atleti. The Gunners termasuk di antara tim-tim yang memantau pemain internasional Argentina tersebut, dengan laporan yang menyebutkan bahwa klub Liga Premier itu siap membayar sekitar £86 juta untuk sang penyerang. Namun, Aguero yakin Barcelona akan menjadi pilihan taktis yang lebih cocok bagi penyerang berusia 26 tahun itu, seiring dengan rencana klub Catalan tersebut untuk memperkuat lini depannya di masa depan.
Aguero menjelaskan mengapa Barcelona cocok untuk Alvarez
Aguero, yang sebelumnya bermain untuk Barcelona sebelum pensiun pada 2021, mengatakan bahwa penyerang asal Argentina itu akan cocok dengan gaya permainan klub, dan mendesak sang striker untuk mempertimbangkan dengan serius tawaran dari Blaugrana.
"Julian akan menjadi rekrutan yang bagus untuk tim mana pun saat ini," kata Aguero kepada Stake. "Bagi Barca, jelas semuanya tergantung pada apakah dia merasa nyaman. Ada sisi pemain dan sisi klub. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan menjadi juara Liga Champions suatu hari nanti."
"Situasinya sangat sulit bagi pemain di sana, sangat rumit. Namun, jika Barca tertarik padanya dan performanya bagus, dia sangat cocok. Dia mencintai sepak bola dan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak penyerang: sisi pertahanan yang sangat dedikatif. Julian adalah pemain yang sangat lengkap."
Minat terhadap transfer semakin meningkat di seluruh Eropa
Alvarez telah menjadi salah satu penyerang paling diminati di Eropa setelah membuktikan dirinya sebagai opsi serangan utama bagi Atletico sejak hengkang dari Manchester City. Musim ini, ia telah mencetak 18 gol dan memberikan sembilan assist dalam 46 penampilan di semua kompetisi.
Ketertarikan Arsenal mencerminkan upaya mereka yang terus-menerus untuk mencari tambahan pemain penyerang. Tim asuhan Mikel Arteta telah menjajaki berbagai opsi untuk menambah pergerakan dan keserbagunaan di lini depan menjelang musim depan. Barcelona juga sedang menilai solusi jangka panjang yang potensial di lini serang sambil merencanakan musim-musim mendatang. Mobilitas, kemampuan menekan, dan penyelesaian akhir Alvarez dilaporkan telah menempatkannya di antara profil-profil yang dikagumi oleh raksasa Spanyol tersebut.
Alvarez menjadi incaran tim-tim elit Eropa
Jendela transfer mendatang diperkirakan akan mengklarifikasi masa depan Alvarez seiring dengan semakin seriusnya minat yang ditunjukkan oleh berbagai klub. Arsenal kemungkinan akan terus memantau situasi sambil mengevaluasi target-target penyerang lainnya, sementara Barcelona harus mempertimbangkan langkah apa pun dengan mempertimbangkan batasan keuangan mereka. Di sisi lain, Atletico tampaknya tidak akan dengan mudah mempertimbangkan tawaran apa pun mengingat peran penting Alvarez dalam skuad asuhan Diego Simeone.