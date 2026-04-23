Julian Alvarez dan Alessandro Bastoni ke Barcelona?! Bagaimana Blaugrana bisa membiayai belanja besar-besaran musim panas ini dalam upaya untuk kembali bersaing di Liga Champions

Namun, menjuarai Liga Champions jauh lebih sulit, dan menaklukkan Eropa tetap menjadi impian sekaligus obsesi Barca, itulah sebabnya tersingkirnya mereka di perempat final tahun ini terasa begitu menyakitkan. Blaugrana sangat yakin mampu melangkah lebih jauh dari penampilan mereka di semifinal tahun lalu, tetapi mereka kembali gagal — dan hanya bisa menyalahkan diri sendiri, setelah kehilangan seorang pemain akibat kartu merah di kedua leg kekalahan agregat 3-2 mereka dari Atletico Madrid.

Flick tetap yakin, bagaimanapun, bahwa Barcelona tidak jauh dari mengakhiri puasa gelar Liga Champions selama 11 tahun. "Tim ini masih muda, dan kami memiliki banyak potensi untuk terus berkembang," kata pelatih asal Jerman itu. "Kami memiliki struktur yang baik, tetapi, seperti yang selalu saya katakan, kami harus membuat keputusan yang tepat di bursa transfer. Kami tidak boleh membuat keputusan bodoh. Kami harus sempurna."

Dan dia benar. Barcelona akan memiliki dana untuk dibelanjakan musim panas ini, tetapi sangat penting bagi mereka untuk menggunakannya dengan bijak. Flick mengatakan bahwa dia dan direktur olahraga Deco memiliki "gagasan yang sangat jelas" tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk membawa tim ke level berikutnya, dan menurut laporan luas di Spanyol, hal itu berpusat pada perekrutan Julian Alvarez dan Alessandro Bastoni.

Jadi, apakah menginvestasikan sebagian besar anggaran transfer mereka untuk dua pemain masuk akal? Dan apakah Barca sekarang memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat untuk benar-benar merekrut keduanya?