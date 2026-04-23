Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Barcelona summer spending
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Julian Alvarez dan Alessandro Bastoni ke Barcelona?! Bagaimana Blaugrana bisa membiayai belanja besar-besaran musim panas ini dalam upaya untuk kembali bersaing di Liga Champions

Analysis
Barcelona
J. Alvarez
A. Bastoni
LaLiga
FEATURES
Barcelona vs Celta Vigo

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak ingin terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan seputar bursa transfer musim panas pada saat ini, dan hal itu sangat bisa dimengerti. Tim asal Catalan itu memang saat ini unggul sembilan poin atas Real Madrid dalam perebutan gelar juara Spanyol, tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan — kemungkinan tanpa Lamine Yamal yang sedang cedera — dan, seperti yang ditekankan Flick pada hari Selasa, "La Liga bukanlah liga yang mudah."

Namun, menjuarai Liga Champions jauh lebih sulit, dan menaklukkan Eropa tetap menjadi impian sekaligus obsesi Barca, itulah sebabnya tersingkirnya mereka di perempat final tahun ini terasa begitu menyakitkan. Blaugrana sangat yakin mampu melangkah lebih jauh dari penampilan mereka di semifinal tahun lalu, tetapi mereka kembali gagal — dan hanya bisa menyalahkan diri sendiri, setelah kehilangan seorang pemain akibat kartu merah di kedua leg kekalahan agregat 3-2 mereka dari Atletico Madrid.

Flick tetap yakin, bagaimanapun, bahwa Barcelona tidak jauh dari mengakhiri puasa gelar Liga Champions selama 11 tahun. "Tim ini masih muda, dan kami memiliki banyak potensi untuk terus berkembang," kata pelatih asal Jerman itu. "Kami memiliki struktur yang baik, tetapi, seperti yang selalu saya katakan, kami harus membuat keputusan yang tepat di bursa transfer. Kami tidak boleh membuat keputusan bodoh. Kami harus sempurna."

Dan dia benar. Barcelona akan memiliki dana untuk dibelanjakan musim panas ini, tetapi sangat penting bagi mereka untuk menggunakannya dengan bijak. Flick mengatakan bahwa dia dan direktur olahraga Deco memiliki "gagasan yang sangat jelas" tentang apa yang perlu mereka lakukan untuk membawa tim ke level berikutnya, dan menurut laporan luas di Spanyol, hal itu berpusat pada perekrutan Julian Alvarez dan Alessandro Bastoni.

Jadi, apakah menginvestasikan sebagian besar anggaran transfer mereka untuk dua pemain masuk akal? Dan apakah Barca sekarang memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat untuk benar-benar merekrut keduanya?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Lapisan tengah yang lembut

    Terlepas dari semua kekhawatiran yang wajar mengenai garis pertahanan Flick yang terlalu tinggi, jelas bahwa Barcelona kekurangan kualitas di jantung pertahanan mereka. Pau Cubarsi masih merupakan talenta mentah, tetapi apa yang ia lakukan di level tertinggi pada usia 19 tahun sungguh luar biasa — terutama karena ia tidak lagi memiliki bek tengah berpengalaman dan dominan di sisinya setelah Inigo Martinez pindah ke Arab Saudi musim panas lalu.

    Ronald Araujo mungkin adalah kapten Barca, tetapi ia lebih merupakan beban daripada pemimpin, dan meskipun duo serba bisa Eric Garcia dan Gerard Martin sama-sama bagus, mereka belum cukup baik untuk tim yang berambisi memenangkan Liga Champions.

    Adapun Andreas Christensen, ia diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir di akhir musim ini - dan kontribusi paling berguna dalam kariernya bersama Blaugrana sejauh ini adalah mengalami cedera jangka panjang yang memungkinkan klub Catalan yang kekurangan dana itu mendaftarkan Dani Olmo musim lalu.

    Mendatangkan bek tengah kelas dunia yang kidal adalah hal yang sangat penting bagi Barca, dan orang bisa dengan mudah berargumen bahwa Bastoni adalah yang terbaik di bidangnya...

  • FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Saatnya melangkah maju

    Tentu saja, argumen itu akan terdengar lebih meyakinkan sebelum dimulainya musim ini, yang bagi bek Inter tersebut bagaikan mimpi buruk pribadi.

    Bastoni menjadi Musuh Publik Nomor 1 di Italia karena merayakan dengan memalukan aksi simulasi yang memalukan yang membuatnya berhasil membuat Pierre Kalulu diusir dalam kemenangan Inter atas Juventus di Serie A di San Siro pada bulan Februari. Dia lolos dari sanksi atas aksi diving tersebut, tetapi karma menghampirinya kurang dari sebulan kemudian, ketika Bastoni mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan play-off Piala Dunia melawan Bosnia & Herzegovina yang secara efektif membuat negaranya kehilangan tempat di turnamen musim panas ini di Amerika Utara.

    Konsensus umum adalah, Bastoni membutuhkan perubahan suasana secepatnya, dan sebagai kabar baik bagi Barcelona, Inter—yang memiliki masalah keuangan sendiri—bersedia menjual pemain berusia 27 tahun itu.

    Meskipun ada kekhawatiran mengenai kemampuan Bastoni untuk bermain dalam formasi empat bek - ada dugaan bahwa keahliannya hanya cocok dengan kebebasan dan keamanan yang diberikan oleh formasi tiga bek - ia tidak akan kekurangan peminat, dengan Liverpool termasuk di antara klub-klub yang dikaitkan dengannya.


  • Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kesepakatan pemain ditambah uang tunai?

    Namun, ada kesan bahwa Bastoni sudah mantap ingin pindah ke Camp Nou dan, menurut Mundo Deportivo, ia hampir mencapai kesepakatan kontrak lima tahun dengan Barca, setelah sebelumnya menyetujui penyesuaian gajinya agar sesuai dengan batasan anggaran klub.

    Selain itu, meski Inter dilaporkan meminta biaya transfer sekitar €70 juta (£61 juta/$82 juta) untuk Bastoni, pemimpin klasemen Serie A ini juga dikabarkan terbuka untuk menerima kesepakatan pemain plus uang tunai—yang jelas akan ideal bagi Barca, yang tampaknya lebih dari bersedia mengirim Hector Fort ke arah sebaliknya begitu bek kanan remaja itu kembali dari masa pinjamannya selama satu musim di Elche.

    Juga dikabarkan bahwa pemain sayap Swedia Roony Bardghji dan kiper Hungaria Aron Yaakobishvili dapat digunakan sebagai penyeimbang dalam transfer yang sebenarnya tampak lebih mungkin daripada mungkin saat ini. Namun, rencana kepindahan Alvarez adalah cerita yang sama sekali berbeda.

  • Julian Alvarez(C)Getty images

    Terbuka terhadap kemungkinan

    Sama seperti kasus Bastoni, media Catalan yakin bahwa Alvarez lebih memilih Barcelona daripada destinasi lain mana pun pada musim panas ini — dan hal itu mungkin saja benar. Penyerang Atletico itu memang tidak melakukan apa pun untuk meredam spekulasi tentang kepindahannya ke salah satu rival utama klubnya.

    "Saya melihat apa yang orang katakan di media sosial dan, di Spanyol, orang-orang banyak membicarakan saya dan Barcelona," kata Alvarez kepada L'Equipe pada bulan November. "Untuk saat ini, saya fokus pada Atletico dan kami akan meninjau situasinya di akhir musim."

    Tentu saja, Rojiblancos telah menyingkirkan Barca dari Liga Champions dan kini hanya tinggal tiga pertandingan lagi untuk mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya, artinya sama sekali tidak pasti bahwa Alvarez ingin meninggalkan Metropolitano. Bahkan jika dia melakukannya, apakah Atleti benar-benar akan membiarkannya pergi? Dan ke Barcelona? Dengan biaya yang bisa dijangkau oleh Catalans?

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Pengganti ideal untuk Lewandowski

    Atletico telah mengeluarkan €95 juta (£82 juta/$111 juta) untuk mendatangkan Alvarez dari Manchester City pada tahun 2024, dan kontraknya masih tersisa enam tahun lagi; oleh karena itu, mustahil klub akan menerima tawaran di bawah angka sembilan digit untuk jasanya. Lagipula, di dunia sepak bola di mana striker nomor 9 level elit kini menjadi komoditas langka, nilai pasar Alvarez justru terus meningkat selama dua tahun terakhir - itulah sebabnya Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Chelsea juga dikabarkan tertarik pada pemenang Piala Dunia tersebut.

    Dia adalah penyerang tengah yang cepat, kuat, lincah, serba bisa, dan pekerja keras dengan tendangan keras yang menjadikannya ancaman di situasi bola mati, sementara dia juga memiliki rekam jejak yang terbukti dalam tampil gemilang di panggung terbesar sepak bola. Akibatnya, Barca yakin tidak ada pengganti Robert Lewandowski yang lebih baik di dunia sepak bola saat ini.

    Pertanyaannya, lalu, bukanlah apakah Alvarez akan menjadi rekrutan yang bagus bagi Blaugrana, melainkan seberapa tinggi mereka bersedia menawar jika terjadi perang penawaran untuk pemain berusia 26 tahun ini?

  • FBL-ESP-LIGA-CORRUPTIONAFP

    'Di jalur yang benar'

    Kabar baiknya bagi Barca adalah mereka semakin mendekati titik di mana mereka akhirnya bisa menata keuangan klub. Presiden La Liga, Javier Tebas, mengakui bahwa klub asal Catalunya itu "berada di jalur yang benar" untuk memenuhi regulasi keuangan 1:1 yang terkenal ketat di kasta tertinggi sepak bola Spanyol, yang pada dasarnya berarti klub yang beroperasi dalam batas gaji yang ditetapkan diperbolehkan menghabiskan 100 persen dari pendapatan yang mereka peroleh dari penjualan pemain atau penghematan gaji untuk merekrut pemain baru.

    Memang, bendahara Barcelona, Ferran Olive, baru-baru ini menyatakan bahwa klub hanya berjarak €10 juta hingga €12 juta dari target mereka dan karenanya "berada dalam posisi untuk merekrut striker top musim panas ini. Bahkan, saya bisa mengatakan klub sedang aktif mencarinya."

    Alvarez adalah target utama, tetapi dia bukan satu-satunya. Nama Alexander Sorloth juga sering disebut-sebut, dan itu karena rekan setim Alvarez di Atleti tersebut bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah.

    Kabar yang beredar adalah Barca hanya akan memiliki sekitar €130 juta (£113 juta/$153 juta) untuk dibelanjakan musim panas ini, itulah sebabnya klub Catalan tersebut tidak lagi tertarik dengan opsi untuk merekrut Marcus Rashford secara permanen dari Manchester United seharga €30 juta (£26 juta/$35 juta) - yang tampaknya sudah pasti beberapa bulan lalu. Barca justru sedang menjajaki alternatif yang lebih muda dan lebih murah, seperti Victor Munoz, Ez Abde, Jan Virgili, dan Andreas Schjelderup.

    Melepas duo yang kontraknya habis, Lewandowski dan Christensen, serta semoga juga mantan kapten Marc-Andre ter Stegen, juga akan membebaskan ruang gerak dalam anggaran gaji, tetapi jelas bahwa jumlah uang yang signifikan juga harus diperoleh dari penjualan jika Barca ingin mendatangkan baik Bastoni maupun Alvarez. Untungnya, Blaugrana memiliki aset berharga yang juga bisa dilepas, seperti Ferran Torres, Marc Casado, dan mungkin bahkan Alejandro Balde di tengah rumor transfer murah untuk Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen.

    Torres belum sepenuhnya meyakinkan sebagai penyerang tengah dan telah menarik minat dari Inggris dan Italia, gelandang Casado tidak lagi dibutuhkan di lini tengah yang kuat milik Barca, sementara performa Balde naik-turun musim ini dan kepergiannya—sama seperti Casado—akan mendatangkan keuntungan bersih yang berharga.

    Seperti halnya di La Liga, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, dan ketika berbicara tentang pembelian, serta yang lebih penting, pendaftaran pemain baru, tidak ada yang bisa dianggap pasti di Barca. Biasanya, satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian.

    Flick, oleh karena itu, benar untuk bersikap hati-hati, karena tidak banyak ruang untuk manuver—atau margin kesalahan yang nyata. Namun, meskipun merekrut Bastoni dan Alvarez akan sulit, hal itu tentu saja tidak mustahil—dan benar-benar akan menjadi jendela transfer yang cukup sempurna bagi Barca dalam situasi ini.

LaLiga
Getafe crest
Getafe
GET
Barcelona crest
Barcelona
BAR