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Julian Alvarez akhirnya kembali? Mengapa kekalahan Atletico Madrid di Anfield justru bisa menjadi kemenangan besar bagi Diego Simeone
Atletico menelan kekalahan meski menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan
Atletico gagal meraih hasil positif dalam lawatan mereka ke Anfield di Liga Champions, dengan kalah dari Liverpool pada pertandingan pembuka kampanye mereka. Namun, tim asuhan Simeone meninggalkan Inggris dengan beberapa tanda yang menjanjikan untuk masa depan.
Hal paling menonjol yang bisa dipetik adalah keputusan Simeone memberi Alvarez tempat di starting XI pada panggung besar. Meski kekalahan itu menyakitkan, tim asal Spanyol tersebut mungkin telah kembali menemukan bagian krusial untuk ambisi mereka di masa depan. Mantan pemain internasional Spanyol dan pengamat Movistarsaat ini, Canizares, menyoroti penampilan pemain Argentina itu sebagai kisah utama pada malam tersebut.
- Getty Images Sport
Canizares melihat tanda-tanda awal pemulihan
Berbicara setelah pertandingan, Canizares menegaskan bahwa Atletico masih berada dalam posisi yang baik untuk melangkah lebih jauh di Eropa meski mendapat kemunduran lebih awal. Bagi mantan kiper itu, kebangkitan individu Alvarez jauh lebih penting daripada skor akhir. Mantan bintang Valencia itu memuji dampak yang diberikan sang penyerang, seraya menyoroti betapa efektifnya ia kembali masuk ke susunan pemain inti. Alvarez memberikan umpan bagus kepada Marcos Llorente untuk gol pembuka Atletico, mencatat assist pertamanya untuk klub sebelum memaksa Alisson melakukan penyelamatan gemilang.
"Saya yakin Atletico Madrid bisa membalikkan hasil ini, karena masih banyak pertandingan tersisa di Liga Champions ini," kata Canizares. "Yang penting adalah kami telah melihat tanda awal dari pemulihan Julian Alvarez.
"Pertama, karena dia menjadi starter untuk pertama kalinya. Kedua, karena dia tampil di level tinggi. Umpan briliannya kepada Marcos Llorente berujung pada gol pembuka dan menjadi assist pertamanya. Dia juga melepaskan tembakan yang diselamatkan Alisson dengan sangat baik, yang dengan mudah bisa menjadi gol lain."
Striker Argentina berlatih penuh bersama tim
Canizares menekankan bahwa kondisi normal perlahan mulai kembali untuk Alvarez, yang tampak benar-benar menyatu dengan rekan-rekan setimnya. Penyerang itu secara khusus tetap berada di lapangan setelah peluit akhir untuk memberi aplaus kepada para suporter tandang.
"Dia terlihat sudah menyatu dengan skuad, sampai-sampai dia tetap berada di belakang untuk menyapa para fans pada akhir laga," tambah Canizarez. "Atletico mungkin kehilangan tiga poin, tetapi mereka telah menemukan secercah tanda awal pemulihan Julian Alvarez.
"Menemukan versi terbaik dari Julisn, atau setidaknya seorang Julian yang bisa memberi kontribusi nyata, mungkin lebih penting bagi Atletico daripada kehilangan tiga poin awal ini, terutama karena masih ada banyak pertandingan tersisa untuk mengejar ketertinggalan."
- Getty Images
Menatap pemulihan dan performa di Eropa
Menemukan versi Alvarez yang efektif memberi Simeone senjata ampuh saat Atletico menjalani jadwal yang padat. Pergerakannya yang tajam dan kreativitasnya di Anfield menawarkan gambaran jelas untuk meraih sukses dalam laga-laga mendatang.
Tim asal Spanyol itu kini akan kembali mengalihkan fokus ke kompetisi domestik sebelum berupaya meraih poin pertama mereka di Liga Champions musim ini. Simeone berharap Alvarez bisa membangun fondasi ini untuk mengamankan tempat reguler di susunan pemain inti.
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