Berbicara setelah pertandingan, Canizares menegaskan bahwa Atletico masih berada dalam posisi yang baik untuk melangkah lebih jauh di Eropa meski mendapat kemunduran lebih awal. Bagi mantan kiper itu, kebangkitan individu Alvarez jauh lebih penting daripada skor akhir. Mantan bintang Valencia itu memuji dampak yang diberikan sang penyerang, seraya menyoroti betapa efektifnya ia kembali masuk ke susunan pemain inti. Alvarez memberikan umpan bagus kepada Marcos Llorente untuk gol pembuka Atletico, mencatat assist pertamanya untuk klub sebelum memaksa Alisson melakukan penyelamatan gemilang.

"Saya yakin Atletico Madrid bisa membalikkan hasil ini, karena masih banyak pertandingan tersisa di Liga Champions ini," kata Canizares. "Yang penting adalah kami telah melihat tanda awal dari pemulihan Julian Alvarez.

"Pertama, karena dia menjadi starter untuk pertama kalinya. Kedua, karena dia tampil di level tinggi. Umpan briliannya kepada Marcos Llorente berujung pada gol pembuka dan menjadi assist pertamanya. Dia juga melepaskan tembakan yang diselamatkan Alisson dengan sangat baik, yang dengan mudah bisa menjadi gol lain."