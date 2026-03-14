Julian Alvarez 'akan tetap bertahan' di Atletico Madrid setelah direktur klub membantah rumor yang mengaitkannya dengan Arsenal, Barcelona, dan PSG

Pandangan Alemany mengenai masa depan Alvarez sejalan dengan sikapnya terhadap kepergian Antoine Griezmann. Penyerang asal Prancis itu sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke klub MLS Orlando City di tengah musim, namun ia memilih untuk menyelesaikan musim ini bersama klub Spanyol tersebut sambil mengejar gelar Copa del Rey.

Meskipun ada pembicaraan tentang kepindahan yang akan segera terjadi, Alemany menegaskan bahwa Griezmann akan menyelesaikan kontraknya di klub, dengan mengatakan: "Masalah itu hanyalah spekulasi. Antoine masih memiliki dua musim lagi, dia fokus pada apa yang akan datang dan performanya sangat bagus. Kami memikirkan bagaimana dia dapat membantu kami dalam apa yang akan datang. Sisanya hanyalah spekulasi."