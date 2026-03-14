AFP
Diterjemahkan oleh
Julian Alvarez 'akan tetap bertahan' di Atletico Madrid setelah direktur klub membantah rumor yang mengaitkannya dengan Arsenal, Barcelona, dan PSG
Alemany membantah spekulasi tentang pengunduran dirinya
Alemany bersikap tegas terkait rumor yang mengaitkan Alvarez dengan kemungkinan hengkang, khususnya menanggapi laporan tentang minat dari Paris Saint-Germain. "Ini sama seperti yang terjadi dengan Antoine [Griezmann]. Dia memiliki kontrak dengan kami dan dia akan tetap bersama kami," kata Alemany kepada Movistar. "Julian dengan jelas menyatakan bahwa dia sangat bahagia di Atlético, tetapi semua yang dia katakan disalahartikan. Kontraknya masih tersisa empat tahun lagi dan kami berharap dia bertahan lebih lama lagi bahkan memperpanjangnya. Saya tidak melihat ada berita mengenai Julian. Tidak ada masalah; ini hanya soal orang-orang yang mencari-cari hal yang sebenarnya tidak ada. Berita sebenarnya adalah bahwa dia sedang menampilkan performa yang luar biasa."
Para pelamar dalam keadaan siaga penuh
Meskipun klub bersikap tegas, persaingan untuk mendapatkan Alvarez tetap ketat, dengan Barcelona, Arsenal, dan Chelsea yang sebelumnya dikabarkan tertarik padanya. Klub-klub tersebut dilaporkan menjadi waspada ketika sang penyerang mengakui bahwa "siapa tahu" apa yang akan terjadi terkait masa depannya. Namun, Alemany menyarankan bahwa kata-kata tersebut diambil di luar konteks. Ia juga memilih untuk mengabaikan gangguan dari kubu lain, khususnya komentar dari presiden Barcelona, Joan Laporta, yang mengatakan kepada SER Catalunya bahwa Alvarez adalah "pemain hebat" yang akan cocok dengan sistem Barça, asalkan ia menunjukkan kesediaan untuk bergabung dengan "harga yang terjangkau" tanpa menguras kantong. "Saya tidak membicarakan klub lain, hanya Atlético, dan setiap orang bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan," kata direktur tersebut, yang mencerminkan klub yang berfokus pada stabilitas internal.
Griezmann menolak tawaran pindah ke MLS
Pandangan Alemany mengenai masa depan Alvarez sejalan dengan sikapnya terhadap kepergian Antoine Griezmann. Penyerang asal Prancis itu sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke klub MLS Orlando City di tengah musim, namun ia memilih untuk menyelesaikan musim ini bersama klub Spanyol tersebut sambil mengejar gelar Copa del Rey.
Meskipun ada pembicaraan tentang kepindahan yang akan segera terjadi, Alemany menegaskan bahwa Griezmann akan menyelesaikan kontraknya di klub, dengan mengatakan: "Masalah itu hanyalah spekulasi. Antoine masih memiliki dua musim lagi, dia fokus pada apa yang akan datang dan performanya sangat bagus. Kami memikirkan bagaimana dia dapat membantu kami dalam apa yang akan datang. Sisanya hanyalah spekulasi."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Atletico?
Atletico saat ini berada di peringkat ketiga La Liga dan berpeluang lolos ke perempat final Liga Champions, setelah mengalahkan Tottenham 5-2 pada leg pertama babak 16 besar. Kedua tim akan bertanding di London pada Rabu untuk menjalani leg kedua.
Iklan