Dampak dari saga transfer berkepanjangan yang melibatkan Alvarez mulai memunculkan perubahan signifikan di balik layar. Menurut laporan Onda Cero, pemain internasional Argentina itu serius mempertimbangkan untuk berpisah dengan agen lamanya, Fernando Hidalgo. Hidalgo telah mewakili sang penyerang sepanjang kariernya, tetapi gesekan terbaru antara sang pemain, Atletico Madrid, dan peminat potensial Barcelona dilaporkan telah merusak ikatan kepercayaan antara kedua pihak.

Alvarez dikabarkan sudah menggelar pembicaraan awal dengan The Elegant Game, sebuah agensi yang dijalankan mantan bintang Paris Saint-Germain Javier Pastore. Agensi itu juga sudah mewakili sahabat dekat Alvarez dan rekan setimnya di tim nasional, Enzo Fernandez, yang bisa memberikan transisi yang nyaman bagi sang striker.