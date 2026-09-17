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Julian Alvarez akan berpisah dengan agen lamanya setelah keretakan dengan Atletico Madrid dan kekacauan transfer Barcelona
Ketegangan memuncak setelah saga musim panas
Dampak dari saga transfer berkepanjangan yang melibatkan Alvarez mulai memunculkan perubahan signifikan di balik layar. Menurut laporan Onda Cero, pemain internasional Argentina itu serius mempertimbangkan untuk berpisah dengan agen lamanya, Fernando Hidalgo. Hidalgo telah mewakili sang penyerang sepanjang kariernya, tetapi gesekan terbaru antara sang pemain, Atletico Madrid, dan peminat potensial Barcelona dilaporkan telah merusak ikatan kepercayaan antara kedua pihak.
Alvarez dikabarkan sudah menggelar pembicaraan awal dengan The Elegant Game, sebuah agensi yang dijalankan mantan bintang Paris Saint-Germain Javier Pastore. Agensi itu juga sudah mewakili sahabat dekat Alvarez dan rekan setimnya di tim nasional, Enzo Fernandez, yang bisa memberikan transisi yang nyaman bagi sang striker.
- AFP
Pimpinan Atleti menyalahkan pihak perwakilan
Di internal Metropolitano, jajaran petinggi klub tidak segan menunjuk perwakilan Alvarez saat ini sebagai pihak yang patut disalahkan. Klub meyakini bahwa kebingungan seputar potensi kepindahan ke Barcelona dan gesekan yang kemudian muncul selama negosiasi kontrak diperparah oleh pengaruh dari luar. CEO Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin sangat vokal soal situasi ini, dengan menyatakan kekhawatirannya tentang bagaimana pemain itu ditangani pada puncak kegilaan bursa transferJulian Alvarez sedang mempertimbangkan untuk berpisah dengan agen Fernando Hidalgo setelah musim panas yang penuh ketegangan yang melibatkan Atletico Madrid dan Barcelona..
Berbicara mengenai masalah tersebut, petinggi Atletico itu tidak menahan diri dalam menilai kondisi mental sang pemain dan peran orang-orang di sekelilingnya. Gil Marin mengatakan: 'Julian benar-benar dalam kondisi buruk. Ada orang-orang yang mengambil tanggung jawab untuk menipunya, untuk membingungkannya.'
Tekanan dari lingkaran dalam pemain
Alvarez saat ini tengah terjerat krisis serius di Atletico Madrid, dengan hubungannya dengan basis suporter klub mencapai titik puncak. Meski datang dengan ekspektasi tinggi, penyerang asal Argentina itu belakangan mendapat hujan cemooh dan siulan dari para pendukung menyusul keinginannya yang tampak untuk mencari kepindahan. Bahasa tubuhnya yang tegang, ketidakpuasan yang terlihat di lapangan, serta kebiasaannya langsung bergegas masuk ke lorong pemain setelah dicadangkan telah menciptakan gesekan besar di dalam skuad, membuat manajer Diego Simeone menghadapi tantangan taktis dan emosional yang sangat besar untuk mengintegrasikan kembali sang striker.
Meski belum ada keputusan final yang diambil, Mundo Deportivo melaporkan bahwa orang-orang terdekat Alvarez telah lama mendesak pemain internasional Argentina itu untuk melakukan perubahan, karena meyakini Hidalgo telah salah menangani karier sang penyerang dan urusan di luar lapangan dalam periode yang penuh gejolak.
- Getty Images Sport
Kurang memberi dampak jelang derby Madrid krusial
Alvarez kesulitan mendapatkan menit bermain di tengah ketidakpastian yang masih berlangsung, dengan sejauh ini baru tampil tiga kali di semua kompetisi untuk Atletico Madrid pada musim ini. Satu-satunya kontribusi gol langsung pemain Argentina itu dalam periode sulit ini datang di Liga Champions, ketika ia mencatatkan satu assist dalam kekalahan 2-1 dari Liverpool.
Drama di luar lapangan itu datang pada momen yang sensitif saat Atletico bersiap menjamu rival sengitnya, Real Madrid, dalam derby pada Minggu. Tim asuhan Simeone saat ini berada di posisi ketiga La Liga dengan 13 poin, tertinggal dua poin saja dari Real Madrid yang menempati peringkat kedua, saat mereka berupaya memangkas jarak dengan tetangga sekotanya.
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