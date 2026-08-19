Julian Alvarez absen dalam kemenangan pembuka Atletico Madrid saat Diego Simeone menjelaskan ketidakhadirannya di tengah saga transfer

Alvarez secara mencolok absen saat Atletico Madrid memulai kampanye La Liga mereka dengan kemenangan 2-0 atas Malaga pada Rabu. Saat pemain Argentina itu menyaksikan dari kejauhan, Ademola Lookman memimpin lini depan sebagai striker tunggal dan bermain sepanjang pertandingan. Gol-gol babak kedua dari Kang-in Lee dan Alex Baena memastikan kemenangan tersebut.

Namun, Alvarez telah menjadi subjek spekulasi transfer yang kuat, dengan Barcelona dan Arsenal sama-sama ingin mendapatkan tanda tangannya. Terlepas dari keinginannya untuk pergi, Atletico Madrid tetap teguh dengan menunjuk klausul rilis senilai €490 juta. Klub pada dasarnya telah menutup pintu untuk negosiasi.