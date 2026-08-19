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Julian Alvarez absen dalam kemenangan pembuka Atletico Madrid saat Diego Simeone menjelaskan ketidakhadirannya di tengah saga transfer
Alvarez melewatkan kemenangan pada laga pembuka
Alvarez secara mencolok absen saat Atletico Madrid memulai kampanye La Liga mereka dengan kemenangan 2-0 atas Malaga pada Rabu. Saat pemain Argentina itu menyaksikan dari kejauhan, Ademola Lookman memimpin lini depan sebagai striker tunggal dan bermain sepanjang pertandingan. Gol-gol babak kedua dari Kang-in Lee dan Alex Baena memastikan kemenangan tersebut.
Namun, Alvarez telah menjadi subjek spekulasi transfer yang kuat, dengan Barcelona dan Arsenal sama-sama ingin mendapatkan tanda tangannya. Terlepas dari keinginannya untuk pergi, Atletico Madrid tetap teguh dengan menunjuk klausul rilis senilai €490 juta. Klub pada dasarnya telah menutup pintu untuk negosiasi.
- AFP
Simeone menjelaskan alasan absennya
Menurut Mirror, manajer Diego Simeone menanggapi situasi itu secara langsung, dengan mengklaim bahwa pencoretan tersebut murni disebabkan oleh tingkat kebugaran setelah final Piala Dunia, bukan karena transfer yang akan segera terjadi.
Menariknya, Baena masuk dalam skuad dan bahkan mencetak gol, meski memiliki waktu absen yang serupa karena tugas internasional. Simeone menjelaskan keputusannya dengan mengatakan: "Saya menangani sisi olahraga. [Julian] adalah anak muda yang luar biasa. Kami berbicara, seperti yang selalu kami lakukan... Kami butuh lebih banyak sesi latihan bersamanya. Dia adalah pemain terbaik yang kami miliki di lini serang, saya sudah mengatakan itu dan saya masih berpikir demikian. Saya ingin membangun tim di sekelilingnya."
Ketidakpuasan pemain menjadi terlihat
Meski Simeone menegaskan bahwa Alvarez tetap menjadi bagian sentral dari rencananya di Riyadh Air Metropolitano, sang pemain tampak sangat tidak puas dengan situasi saat ini. Laporan menunjukkan bahwa Simeone dan Alvarez mengadakan pembicaraan tatap muka, di mana sang penyerang kembali menegaskan keinginannya untuk hengkang ke Barcelona.
Selain itu, disorot pula bahwa Alvarez menunjukkan frustrasinya dalam sesi latihan terbaru. Dalam foto resminya yang dipublikasikan pada Rabu, Alvarez tampil tanpa janggut dan terlihat jelas sedang merengut, kontras yang mencolok dengan sikap cerianya yang biasa dalam dua musim sebelumnya. Simeone mengakui adanya kegaduhan dari luar, seraya menambahkan: "Orang-orang akan punya pendapat mereka sendiri. Saya sangat menghormati pendapat orang-orang, saya selalu begitu dalam situasi seperti ini - Diego Costa, [Antoine] Griezmann dan sekarang Julián."
- AFP
Apa yang terjadi selanjutnya?
Alvarez akan terus berlatih bersama Atletico Madrid saat ia berusaha membangun kebugaran pertandingannya menjelang laga berikutnya, menjamu Villarreal pada 23 Agustus. Dengan bursa transfer yang terus berjalan menuju penutupan dan klub menuntut biaya €490 juta yang tidak realistis, Alvarez kemungkinan harus menerima bahwa masa depannya dalam waktu dekat berada di Madrid. Barcelona harus segera melihat target penyerang alternatif jika mereka tidak bisa mendanai tawaran bersejarah.
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