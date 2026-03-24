Jules Kounde 'terkejut' dengan penampilan Lamine Yamal; bek sayap Barcelona itu mengatakan para penggemar 'tidak menyadari betapa mengesankan' bakat muda Spanyol itu

Pasukan Flick saat ini berada di puncak klasemen dengan 73 poin setelah 29 pertandingan. Posisi krusial ini membuat mereka hanya unggul empat poin dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua. Menjelang ke depan, jadwal yang padat menanti sang pemimpin klasemen. Mereka akan bertandang ke markas Atletico Madrid pada 4 April di La Liga, sebelum menjamu mereka empat hari kemudian dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Pertandingan liga melawan Espanyol akan digelar pada 11 April, sebelum leg kedua krusial di ajang Eropa melawan Atletico pada 14 April.