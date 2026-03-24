AFP
Jules Kounde 'terkejut' dengan penampilan Lamine Yamal; bek sayap Barcelona itu mengatakan para penggemar 'tidak menyadari betapa mengesankan' bakat muda Spanyol itu
Bintang baru bersinar terang
Bek kanan berusia 27 tahun itu kesulitan memahami perjalanan karier rekan setimnya yang lebih muda. Yamal telah berhasil menempatkan dirinya di jajaran pemain elit dunia, dengan menunjukkan kematangan teknis dan konsistensi luar biasa yang terus melampaui ekspektasi di usianya yang baru 18 tahun. Bek asal Prancis itu, yang selama ini menjadi andalan di lini belakang Blaugrana, merasa bahwa persepsi publik belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan bahwa Yamal adalah talenta yang ditakdirkan untuk menjadi ikon di zamannya.
Pujian tinggi dari seorang veteran
Dengan jujur dalam siaran langsung di saluran Twitch ESN Media, Kounde mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap sang penyerang. Menekankan betapa luar biasanya pencapaian-pencapaian tersebut, ia mengatakan: "Ini sungguh mengejutkan, dia sangat-sangat hebat. Saya tidak tahu apakah orang-orang menyadari betapa hebatnya dia. Tapi melihat apa yang sudah dia capai di usianya yang masih muda, memenangkan Kejuaraan Eropa pada usia 16 tahun sekaligus menjadi salah satu pemain terbaik..."
Angka-angka yang mengejutkan mendukung antusiasme tersebut
Statistik tersebut tak diragukan lagi membenarkan kekaguman rekan setimnya. Di musim ini saja, pemain internasional Spanyol itu telah mencatatkan 40 penampilan di semua kompetisi, dengan menyumbang 21 gol dan 16 assist. Di La Liga, catatannya sangat mengesankan dengan 14 gol dan 10 assist dalam 25 pertandingan. Secara keseluruhan, untuk Barcelona, ia telah mencetak 46 gol dalam 146 penampilan. Di level internasional, ia telah mengoleksi 23 caps dan mencetak enam gol sejak debutnya pada 2023. Lemari trofinya sudah penuh, mencakup satu gelar Kejuaraan Eropa, dua gelar liga domestik, satu Copa del Rey, dua Piala Super Spanyol, dan penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini.
Apa langkah selanjutnya bagi tim Catalan?
Pasukan Flick saat ini berada di puncak klasemen dengan 73 poin setelah 29 pertandingan. Posisi krusial ini membuat mereka hanya unggul empat poin dari Real Madrid yang berada di peringkat kedua. Menjelang ke depan, jadwal yang padat menanti sang pemimpin klasemen. Mereka akan bertandang ke markas Atletico Madrid pada 4 April di La Liga, sebelum menjamu mereka empat hari kemudian dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Pertandingan liga melawan Espanyol akan digelar pada 11 April, sebelum leg kedua krusial di ajang Eropa melawan Atletico pada 14 April.