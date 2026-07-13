AFP
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Jules Kounde menepis isu ketegangan dengan Lamine Yamal saat para bintang Barcelona bersiap menghadapi laga semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol
Tidak ada perselisihan di antara rekan setim Barcelona
Yamal terdengar agak sombong menjelang laga melawan juara Piala Dunia 2018, namun bek Prancis itu menegaskan bahwa pernyataan rekan setimnya di Barcelona itu sama sekali tidak mengandung unsur ketidakhormatan. "Kami sama sekali tidak pernah merasa kurang dihormati oleh Lamine," kata Kounde, menanggapi perbincangan yang semakin ramai seputar komentar remaja tersebut menjelang pertandingan.
Bek serba bisa itu menegaskan bahwa ia memahami pola pikir rekan setimnya di klub tersebut. "Saya mengenal Lamine dengan sangat baik, dan itu merupakan tanda kepercayaan diri serta motivasi tambahan baginya," jelas Kounde.
- Getty Images Sport
Pernyataan Yamal yang penuh keyakinan memicu perdebatan
Pernyataan tersebut muncul setelah Yamal menyatakan bahwa Prancis—bukan Spanyol—lah yang seharusnya merasa was-was menjelang pertandingan semifinal pada Selasa di Dallas. "Menurut saya, jika Prancis harus takut pada siapa pun, itu seharusnya kami," kata Yamal kepada wartawan setelah Spanyol menang 2-1 atas Belgia di perempat final. "Kami lah yang sebelumnya menyingkirkan mereka," tambahnya, merujuk pada kemenangan Spanyol atas Prancis di semifinal Euro 2024 dan pertandingan Nations League tahun lalu.
Yamal dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Belgia dan tetap bersikap tegas menjelang pertandingan melawan Prancis. "Kami tidak takut pada siapa pun," katanya. "Jelas bahwa kami adalah dua tim hebat, tim nasional tingkat atas, dan bagi saya mereka termasuk yang terbaik. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi."
Konate menyerukan agar tetap tenang dan rendah hati
Komentar Yamal tidak dibiarkan begitu saja di kubu Prancis, dengan pemain baru Real Madrid, Ibrahima Konate, menanggapi langsung provokasi yang dilontarkan penyerang Barcelona tersebut. "Dia boleh saja mengatakan apa pun yang dia mau. Sejujurnya, kami tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Kami tidak boleh takut pada siapa pun, tetapi harus tetap rendah hati dan tidak terjebak dalam perdebatan verbal pada tahap kompetisi ini," kata Konate dalam konferensi pers, sambil menambahkan bahwa persiapan tim Prancis sepenuhnya difokuskan pada pertandingan itu sendiri, bukan pada perang kata-kata.
- Getty Images Sport
Pertarungan taktis untuk menguasai bola
Di luar pertarungan verbal yang terjadi di luar lapangan, Kounde fokus pada tantangan taktis yang dihadirkan oleh tim asuhan Luis de la Fuente. Spanyol dikenal karena penguasaan bola yang sangat ketat, dan Kounde mengakui bahwa Prancis harus menyesuaikan pendekatan biasa mereka agar memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Rencana permainan Prancis, yang sering mengandalkan soliditas pertahanan dan serangan balik yang tajam, mungkin perlu sedikit penyesuaian untuk mengganggu ritme permainan Spanyol.
Kounde menjelaskan lebih lanjut mengenai kesulitan menghadapi juara Eropa tiga kali tersebut, dengan mengatakan: "Kekuatan Spanyol terletak pada kerja sama tim dan penguasaan bola mereka. Gaya permainan kami sedikit berbeda, yang didasarkan pada transisi, meskipun kami ingin menguasai bola besok untuk membuat mereka gagal. Saat melawan Spanyol, Anda tidak boleh membiarkan mereka menguasai bola selama 90 menit karena pada akhirnya mereka akan menemukan celah dan membuat Anda kelelahan."
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