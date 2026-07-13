Jules Kounde menepis isu ketegangan dengan Lamine Yamal saat para bintang Barcelona bersiap menghadapi laga semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol

Pernyataan tersebut muncul setelah Yamal menyatakan bahwa Prancis—bukan Spanyol—lah yang seharusnya merasa was-was menjelang pertandingan semifinal pada Selasa di Dallas. "Menurut saya, jika Prancis harus takut pada siapa pun, itu seharusnya kami," kata Yamal kepada wartawan setelah Spanyol menang 2-1 atas Belgia di perempat final. "Kami lah yang sebelumnya menyingkirkan mereka," tambahnya, merujuk pada kemenangan Spanyol atas Prancis di semifinal Euro 2024 dan pertandingan Nations League tahun lalu.

Yamal dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Belgia dan tetap bersikap tegas menjelang pertandingan melawan Prancis. "Kami tidak takut pada siapa pun," katanya. "Jelas bahwa kami adalah dua tim hebat, tim nasional tingkat atas, dan bagi saya mereka termasuk yang terbaik. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi."