Kounde menyatakan tekadnya untuk merebut kembali statusnya sebagai starter tak tergantikan setelah sempat tersisih. Pemain berusia 27 tahun itu diberi peran sebagai starter oleh Flick untuk laga melawan Getafe, yang menjadi penampilan pertamanya setelah rangkaian tiga pertandingan La Liga beruntun tanpa mencatatkan satu menit pun bermain. Kounde merespons penyingkiran terbarunya dengan cara terbaik, mencetak gol ketiga dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas tim asuhan Jose Bordalas.

Setelah pertandingan, pemain Prancis itu tidak menyembunyikan kepuasannya karena kembali terlibat langsung dalam permainan dan membantu menambah tiga poin lagi bagi pemuncak klasemen liga. "Saya merasa baik secara fisik dan pikiran saya juga berada di tempat yang tepat. Saya bekerja keras untuk merebut kembali posisi saya dan level saya serta untuk membantu. Saya merasa baik dalam segala hal," katanya, seperti dikutip dari Mundo Deportivo.