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Jules Kounde kirim pesan penuh pembangkangan kepada Barcelona setelah mengakhiri pengasingan tiga pertandingan saat melawan Getafe
Kembali mencetak gol melawan Getafe
Kounde menyatakan tekadnya untuk merebut kembali statusnya sebagai starter tak tergantikan setelah sempat tersisih. Pemain berusia 27 tahun itu diberi peran sebagai starter oleh Flick untuk laga melawan Getafe, yang menjadi penampilan pertamanya setelah rangkaian tiga pertandingan La Liga beruntun tanpa mencatatkan satu menit pun bermain. Kounde merespons penyingkiran terbarunya dengan cara terbaik, mencetak gol ketiga dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas tim asuhan Jose Bordalas.
Setelah pertandingan, pemain Prancis itu tidak menyembunyikan kepuasannya karena kembali terlibat langsung dalam permainan dan membantu menambah tiga poin lagi bagi pemuncak klasemen liga. "Saya merasa baik secara fisik dan pikiran saya juga berada di tempat yang tepat. Saya bekerja keras untuk merebut kembali posisi saya dan level saya serta untuk membantu. Saya merasa baik dalam segala hal," katanya, seperti dikutip dari Mundo Deportivo.
- Getty Images Sport
Mencari penebusan di lapangan
Gol itu memberi Kounde rasa penebusan pribadi, terutama setelah ia menyia-nyiakan peluang bagus untuk mencetak gol pada 45 menit pertama pertandingan. Bek tersebut mengakui bahwa ia merasa berutang kepada tim untuk memberikan penyelesaian akhir yang klinis setelah kegagalan sebelumnya. Kemampuannya untuk berkontribusi di kedua ujung lapangan merupakan sifat yang sangat dihargai Flick, terutama ketika pelatih asal Jerman itu terus merotasi skuadnya untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat.
Ia menanggapi peluang yang terbuang itu dengan penuh tekad, menjelaskan bahwa ia merasa tidak bisa meninggalkan lapangan saat peluit akhir dibunyikan tanpa mencatatkan namanya di papan skor. "Di babak kedua, saya tidak bisa meninggalkan lapangan tanpa mencetak gol," jelas pemain Prancis itu.
Menyerahkan keputusan pemilihan skuad kepada Hansi Flick
Terlepas dari penampilan individunya yang impresif dan keinginannya yang disampaikan secara terbuka untuk menjadi starter di setiap pertandingan, Kounde tetap berhati-hati untuk menghormati otoritas Flick sebagai pelatih saat ditanya soal perannya di tim pada masa depan. Ia menolak terlibat dalam perdebatan soal apakah kini ia layak mendapat tempat permanen di starting XI, dan justru mengalihkan fokus kembali pada perkembangan pribadi serta persiapannya. Bagi Kounde, penekanannya tetap pada kesiapan setiap kali kesempatan datang.
"Itu pertanyaan untuk pelatih. Saya bekerja keras untuk berkembang dan menemukan level terbaik saya. Saya merasa dalam kondisi baik, kuat, dan siap," ujar Kounde. Ia kemudian menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan tim meraih kesuksesan: "Saya senang bisa masuk ke lapangan dan membantu ketika giliran saya tiba. Kami menampilkan performa yang serius, yang memang kami inginkan, dan kemenangan ini pantas kami dapatkan."
- Getty Images Sport
Menjaga momentum kemenangan
Kemenangan atas Getafe sangat krusial bagi Barcelona karena mereka kembali dari jeda internasional dengan tujuan mempertahankan start sempurna mereka di musim ini. Raksasa Catalan itu kini telah mengamankan delapan kemenangan dari delapan pertandingan liga pertama mereka, sebuah laju luar biasa yang membuat mereka mencetak 34 gol sambil tetap disiplin dalam bertahan. Kounde menyoroti pentingnya kembali dari tugas internasional dengan nirbobol dan skor yang dominan untuk menjaga kepercayaan diri tetap tinggi di dalam tim.
"Setelah jeda, Anda harus menang apa pun caranya. Hari ini kami mengendalikan pertandingan, kami mencetak tiga gol, dan kami tidak kebobolan. Kami fokus, kami tidak berhenti. Kami selalu menginginkan lebih dan itulah atmosfer di ruang ganti. Kami sadar bahwa kami melakukan banyak hal dengan baik, tetapi kami harus terus melanjutkannya, karena begitu Anda menurun, bisa saja tim lain menyusul Anda. Kami baik-baik saja," pungkasnya.
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