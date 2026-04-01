Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Jules Kounde jadi incaran! Man City, Liverpool, dan Chelsea bersiap bersaing untuk mendatangkan bek sayap Barcelona

J. Kounde
Barcelona
LaLiga
Manchester City
Chelsea
Liverpool
Premier League
Transfers

Manchester City, Liverpool, dan Chelsea dilaporkan sama-sama tertarik untuk mendatangkan Jules Koundé dari Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Bek asal Prancis tersebut masih terikat kontrak di Spotify Camp Nou hingga tahun 2030, namun ketiga raksasa Liga Premier itu tampaknya siap menguji tekad Barcelona saat bursa transfer dibuka kembali.

    Klub-klub besar Liga Premier mengincar Kounde

    Menurut Mundo Deportivo, Manchester City, Liverpool, dan Chelsea sama-sama terus memantau perkembangan situasi Koundé di Barcelona, meskipun ia telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub tersebut. Manchester City telah melakukan peninjauan informal terkait ketersediaannya, sementara Chelsea telah lama mengagumi sang pemain, setelah sebelumnya berusaha merekrut pemain timnas Prancis itu saat ia masih bermain di Sevilla.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Deco menanggapi ketertarikan City

    Direktur olahraga Barcelona, Deco, baru-baru ini menegaskan bahwa minat klub-klub Eropa terhadap bek serba bisa tersebut memang nyata, meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan. Klub tetap berkomitmen secara terbuka terhadap Kounde, yang telah membuktikan dirinya sebagai bek kanan pilihan utama Flick, namun realitas finansial mungkin akan menentukan sikap akhir mereka. Berbicara kepada Mundo Deportivo, Deco menjelaskan: “Tidak ada tawaran secara resmi, tetapi City menelepon untuk menanyakan apakah dia tersedia. Karena kami mengatakan tidak, maka tidak ada tawaran.”

  • Menyeimbangkan pembukuan

    Meskipun Kounde tetap menjadi bagian penting dari skuad, dengan telah tampil dalam 40 pertandingan musim ini, kebutuhan Barcelona untuk mendanai transfer pemain incaran seperti Julian Alvarez dan Alessandro Bastoni bisa memperumit situasi. Nilai transfer sekitar €80 juta telah dibicarakan di Inggris, angka yang akan sulit diabaikan oleh Barcelona yang sedang kekurangan dana. Selain itu, klub dilaporkan sedang mengupayakan perpanjangan masa pinjaman Joao Cancelo dari Al-Hilal untuk memberikan jaminan taktis.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Masa-masa krusial menjelang akhir musim

    Skuad asuhan Hansi Flick sedang memasuki periode krusial saat mereka berupaya mempertahankan keunggulan tipis empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga, dengan hanya sembilan pertandingan liga tersisa di kalender. Di luar ambisi domestik mereka, laga perempat final Liga Champions yang berisiko tinggi melawan Atletico Madrid menawarkan panggung yang sempurna bagi Kounde untuk kembali menunjukkan nilainya kepada klubnya saat ini dan calon peminat dari Inggris. Cara pemain Prancis ini menghadapi periode krusial yang penuh tekanan ini akan sangat memengaruhi posisi tawar Barcelona jika perang penawaran resmi terjadi pada musim panas nanti.