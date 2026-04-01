Jules Kounde jadi incaran! Man City, Liverpool, dan Chelsea bersiap bersaing untuk mendatangkan bek sayap Barcelona

Direktur olahraga Barcelona, Deco, baru-baru ini menegaskan bahwa minat klub-klub Eropa terhadap bek serba bisa tersebut memang nyata, meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan. Klub tetap berkomitmen secara terbuka terhadap Kounde, yang telah membuktikan dirinya sebagai bek kanan pilihan utama Flick, namun realitas finansial mungkin akan menentukan sikap akhir mereka. Berbicara kepada Mundo Deportivo, Deco menjelaskan: “Tidak ada tawaran secara resmi, tetapi City menelepon untuk menanyakan apakah dia tersedia. Karena kami mengatakan tidak, maka tidak ada tawaran.”