Jules Kounde jadi incaran! Man City, Liverpool, dan Chelsea bersiap bersaing untuk mendatangkan bek sayap Barcelona
Klub-klub besar Liga Premier mengincar Kounde
Menurut Mundo Deportivo, Manchester City, Liverpool, dan Chelsea sama-sama terus memantau perkembangan situasi Koundé di Barcelona, meskipun ia telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub tersebut. Manchester City telah melakukan peninjauan informal terkait ketersediaannya, sementara Chelsea telah lama mengagumi sang pemain, setelah sebelumnya berusaha merekrut pemain timnas Prancis itu saat ia masih bermain di Sevilla.
Deco menanggapi ketertarikan City
Direktur olahraga Barcelona, Deco, baru-baru ini menegaskan bahwa minat klub-klub Eropa terhadap bek serba bisa tersebut memang nyata, meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan. Klub tetap berkomitmen secara terbuka terhadap Kounde, yang telah membuktikan dirinya sebagai bek kanan pilihan utama Flick, namun realitas finansial mungkin akan menentukan sikap akhir mereka. Berbicara kepada Mundo Deportivo, Deco menjelaskan: “Tidak ada tawaran secara resmi, tetapi City menelepon untuk menanyakan apakah dia tersedia. Karena kami mengatakan tidak, maka tidak ada tawaran.”
Menyeimbangkan pembukuan
Meskipun Kounde tetap menjadi bagian penting dari skuad, dengan telah tampil dalam 40 pertandingan musim ini, kebutuhan Barcelona untuk mendanai transfer pemain incaran seperti Julian Alvarez dan Alessandro Bastoni bisa memperumit situasi. Nilai transfer sekitar €80 juta telah dibicarakan di Inggris, angka yang akan sulit diabaikan oleh Barcelona yang sedang kekurangan dana. Selain itu, klub dilaporkan sedang mengupayakan perpanjangan masa pinjaman Joao Cancelo dari Al-Hilal untuk memberikan jaminan taktis.
Masa-masa krusial menjelang akhir musim
Skuad asuhan Hansi Flick sedang memasuki periode krusial saat mereka berupaya mempertahankan keunggulan tipis empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga, dengan hanya sembilan pertandingan liga tersisa di kalender. Di luar ambisi domestik mereka, laga perempat final Liga Champions yang berisiko tinggi melawan Atletico Madrid menawarkan panggung yang sempurna bagi Kounde untuk kembali menunjukkan nilainya kepada klubnya saat ini dan calon peminat dari Inggris. Cara pemain Prancis ini menghadapi periode krusial yang penuh tekanan ini akan sangat memengaruhi posisi tawar Barcelona jika perang penawaran resmi terjadi pada musim panas nanti.