"Jujur saja, aku pasti sudah menghajarnya habis-habisan!" Mantan pemain Eintracht Frankfurt melontarkan tuduhan serius terhadap pelatih BVB, Niko Kovac

Bagi Regäsel, yang memainkan enam dari sebelas pertandingan resmi untuk SGE di bawah asuhan pelatih BVB saat ini, hubungan tersebut berubah menjelang final Piala 2017 melawan Dortmund. Hal ini bermula dari sebuah wawancara dengan Frankfurter Rundschau, di mana Regäsel mengkritik Kovac karena ia jarang mendapat kesempatan bermain di bawah asuhannya.

"Surat kabar itu menelepon saya. Lalu mereka juga bertanya mengapa saya tidak bermain di bawah Kovac," kata Regäsel. "Saat itu saya hanya berkata: Saya tidak mengerti, karena saya sudah memberikan performa terbaik dan berharap bisa bermain." Namun, menurut Regäsel, FR tidak mengutip pernyataannya dengan benar.

"Dan apa yang dilakukan koran itu tentu saja? Mereka memutarbalikkan kata-kata saya. Sebenarnya mereka seharusnya menanyakan kepada saya apakah boleh mereka menerbitkannya seperti itu, tapi mereka tidak melakukannya," jelasnya. "Berita utama besar keesokan harinya: Regäsel menyerang Kovac menjelang final Piala DFB. Saya menerima 100 panggilan telepon."