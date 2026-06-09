"Awalnya semuanya baik-baik saja," kenang Regäsel, yang kini berusia 30 tahun dan bermain untuk SV Wilhelmshaven, klub divisi kelima di Oberliga Niedersachsen, dalam sebuah video YouTube yang dibuat oleh mantan rekan setimnya di Hertha dan tim junior DFB, Bilal Kamarieh. Namun kemudian, di bawah asuhan Kovac, ia "tiba-tiba tidak lagi mendapat peran".
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"Jujur saja, aku pasti sudah menghajarnya habis-habisan!" Mantan pemain Eintracht Frankfurt melontarkan tuduhan serius terhadap pelatih BVB, Niko Kovac
Bagi Regäsel, yang memainkan enam dari sebelas pertandingan resmi untuk SGE di bawah asuhan pelatih BVB saat ini, hubungan tersebut berubah menjelang final Piala 2017 melawan Dortmund. Hal ini bermula dari sebuah wawancara dengan Frankfurter Rundschau, di mana Regäsel mengkritik Kovac karena ia jarang mendapat kesempatan bermain di bawah asuhannya.
"Surat kabar itu menelepon saya. Lalu mereka juga bertanya mengapa saya tidak bermain di bawah Kovac," kata Regäsel. "Saat itu saya hanya berkata: Saya tidak mengerti, karena saya sudah memberikan performa terbaik dan berharap bisa bermain." Namun, menurut Regäsel, FR tidak mengutip pernyataannya dengan benar.
"Dan apa yang dilakukan koran itu tentu saja? Mereka memutarbalikkan kata-kata saya. Sebenarnya mereka seharusnya menanyakan kepada saya apakah boleh mereka menerbitkannya seperti itu, tapi mereka tidak melakukannya," jelasnya. "Berita utama besar keesokan harinya: Regäsel menyerang Kovac menjelang final Piala DFB. Saya menerima 100 panggilan telepon."
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Yanni Regäsel secara tegas mengkritik Niko Kovac
Berita Mengejutkan: Dalam pengantar artikel FR yang masih dapat dibaca hingga hari ini disebutkan bahwa Regäsel, yang saat itu berusia 21 tahun, secara eksplisit diperingatkan oleh juru bicara Frankfurt untuk menyatakan bahwa beberapa pernyataannya tidak boleh dipublikasikan. "Tidak, tidak. Tidak masalah, kalian bisa menulis semua yang saya katakan. Saya orang yang jujur," kata Regäsel saat itu.
Setelah itu, manajer Fredi Bobic dan Presiden Eintracht Peter Fischer datang ke sesi latihan, menegur Regäsel, dan meminta dia untuk meminta maaf kepada Kovac. "Saya sudah minta maaf kepadanya dan bilang bahwa saya tidak mengatakannya seperti yang mereka tulis," demikian versi cerita Regäsel hari ini.
Kovac pun bereaksi dengan tenang. "Dia bilang, 'Tidak apa-apa, saya tahu, sebagai orang Berlin, kamu memang suka bicara blak-blakan.' Saat itu saya pikir, dia menerimanya dengan santai. Namun tiba-tiba, saya bahkan tidak masuk dalam skuad di final piala," kata Regäsel. Frankfurt kalah dalam pertandingan tersebut dengan skor 1-2.
"Di lingkaran pertemanan saya, ada beberapa orang yang mengenalnya"
Pada musim berikutnya, menurut pengakuannya sendiri, Regäsel tidak diizinkan lagi ikut berlatih. "Mereka bilang, kamu bisa tinggal di rumah saja. Sebaiknya aku sama sekali tidak datang ke lapangan lagi," katanya, lalu melanjutkan, "Aku tidak mengerti. Aku kan tidak melakukan apa-apa."
Regäsel kemudian menemui Kovac di ruang ganti pelatih. "Dia berkata: Yanni, kamu adalah pemain terbaik yang aku miliki di sini, tapi aku tidak menyukaimu. Kamu tidak akan mendapat peran di timku." Ketika ditanya oleh Kamarieh apakah Kovac benar-benar mengatakan hal itu kepadanya, Regäsel menjawab: "Aku bersumpah padamu. Persis seperti itu. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku."
Hari ini, Regäsel berspekulasi tentang alasan di balik pemecatannya oleh Kovac. "Menurutku, inilah mengapa dia melakukannya: Di kehidupan pribadi, aku mengenal orang-orang yang mengenalnya. Aku rasa dia tidak suka aku begitu akrab dengan orang-orang itu," katanya.
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Komentar pedas tentang Kovac: "Aku pasti sudah menghajarnya habis-habisan"
"Mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan juga sangat berpengaruh di Frankfurt," kata Regäsel. "Hubunganku dengan mereka baik-baik saja. Mereka punya pengaruh di Frankfurt—tak peduli di bidang apa pun. Orang tahu, kalau bicara dengan mereka, mereka akan mengurus segalanya untukmu."
Suatu hari, Regäsel akhirnya datang ke lapangan untuk latihan individu meskipun dilarang. Dia mengingat dengan kata-kata yang keras perasaannya terhadap situasinya dan Kovac: "Pada suatu saat saya sadar, saya akan meledak. Dan sebelum itu terjadi - jujur, saya akan menghajarnya habis-habisan."
Regäsel akhirnya memberikan penilaian keras terhadap pria Kroasia berusia 54 tahun itu. "Dia tidak hanya melakukannya padaku. Seiring waktu, dia memecat dewa sepak bola Alex Meier, karena dia adalah orang yang ingin menampilkan diri sebagai yang paling ekstrem di antara semua orang," kata Regäsel. "Dia selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dia juga mengusir Max Kruse kemudian. Dia selalu mencari pemain yang punya suara di tim. Dia tidak mau mereka ada, agar dia yang berkuasa. Begitulah dia."