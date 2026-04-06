"Jürgen tahu segalanya tentang saya": Klopp mendatangkan mantan pemain Bundesliga ke Liverpool FC — namun tak pernah memainkannya

Pada tahun 2016, The Reds mendatangkan Loris Karius yang saat itu berusia 23 tahun dari Mainz 05 dengan biaya transfer sekitar enam juta euro; selain itu, kiper asal Belgia Simon Mignolet (29) juga masih berada dalam skuad Liverpool. Namun, Klopp tampaknya masih menginginkan seorang kiper berpengalaman dan teringat pada Manninger, yang dua tahun sebelumnya pernah membuatnya sangat marah.

Kiper asal Austria itu menceritakan: "Semuanya dimulai dengan sebuah telepon. Jürgen tahu segalanya tentang saya. Dua tahun sebelumnya, saya bersama Augsburg mengalahkan tim Dortmund-nya. Dia berkata: 'Saya ingin kiper ini.' Pada hari itu kamu menahan semua serangan kami, sekarang kamu harus melakukan hal yang sama untuk saya."

Pertandingan tersebut berlangsung pada awal 2015 di Signal Iduna Park selama musim terakhir Klopp yang gagal di Dortmund. Saat itu, BVB berada di posisi terbawah klasemen Bundesliga dan pertandingan melawan FCA menandai titik terendah musim tersebut. Tuan rumah kalah 0-1 akibat gol Raul Bobadilla, meskipun mereka bermain dengan keunggulan jumlah pemain selama lebih dari 25 menit setelah Christoph Janker diusir dari lapangan. Namun, mereka terus-menerus gagal menembus pertahanan Manninger yang tampil gemilang.

Setengah tahun kemudian, setelah mendapat telepon dari Klopp, Manninger menandatangani kontrak satu tahun di Inggris, tempat ia pernah bermain untuk Arsenal. Namun, ia tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan penyelamatan dalam pertandingan resmi di bawah asuhan Klopp. Pada akhirnya, Manninger tidak pernah diturunkan. "Saya tidak pernah bermain. Saya berusia 40 tahun dan saya diizinkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola di hadapan para penggemar di The Kop (tribun legendaris Liverpool di Anfield Road, red.). Itu adalah perasaan yang luar biasa."