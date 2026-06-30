Menurut laporan tersebut, pemecatan pelatih tim nasional saat ini, Julian Nagelsmann, sedang dibahas secara serius di Federasi Sepak Bola Jerman (DFB). Dikabarkan bahwa dukungan terhadap Nagelsmann di jajaran pimpinan DFB semakin berkurang setelah timnas Jerman tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia oleh Paraguay yang tidak diunggulkan (4:5 setelah adu penalti).
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Jürgen Klopp sebagai pelatih tim nasional Jerman? Pengganti Julian Nagelsmann pasca kegagalan di Piala Dunia kabarnya sudah siap
Kontrak pelatih berusia 38 tahun itu masih berlaku hingga setelah Piala Eropa 2028. Nagelsmann telah menampik kemungkinan pengunduran diri setelah kekalahan mengejutkan melawan Paraguay: "Saya siap jika itu yang diinginkan, dan jika tidak, maka harus diberitahukan kepada saya," jelas pelatih DFB itu kepada MagentaTV.
Sehari setelah Jerman tersingkir lebih awal dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, DFB secara mendadak membatalkan konferensi pers yang semula direncanakan sebelum keberangkatan dari AS. Sebagai gantinya, Presiden DFB Bernd Neuendorf mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi telah dilaksanakannya pembicaraan awal yang cukup panjang antara dirinya, Nagelsmann, Direktur Olahraga DFB Rudi Voller, serta Direktur Eksekutif Andreas Rettig pada malam kemarin.
“Kami tidak bisa dan tidak ingin begitu saja kembali ke agenda rutin setelah pukulan telak seperti ini, mengingat tugas-tugas yang menanti,” kata Neuendorf sambil mengisyaratkan akan ada konsekuensi, tanpa merinci bentuknya. Analisis menyeluruh terhadap turnamen tersebut direncanakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu, diperkirakan akan ada keputusan mengenai apakah akan melanjutkan kerja sama dengan Nagelsmann atau mencari pelatih timnas baru.
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Siapa yang akan menggantikan Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional Jerman? Klopp sengaja tidak berkomentar
Klopp sendiri, yang bertugas sebagai pakar TV untuk MagentaTV selama Piala Dunia, dengan sengaja menahan diri untuk tidak berkomentar mengenai ambisinya menjadi pelatih tim nasional Jerman saat ditanya setelah Jerman tersingkir. "Saya mengerti bahwa dalam konteks ini nama saya disebut-sebut dalam bentuk apa pun. Namun, ini bukanlah saat yang tepat untuk benar-benar membicarakannya," kata pria berusia 59 tahun itu, yang menekankan: "Saya memiliki pekerjaan yang sangat saya sukai."
Apakah Klopp benar-benar tertarik untuk kembali bekerja sebagai pelatih, hal itu telah berkali-kali dipertanyakan seputar kepergiannya dari FC Liverpool pada musim panas 2024. Sejak awal 2025, ia bekerja sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk Red Bull dan dengan demikian terlibat, antara lain, di RB Leipzig. Kontraknya untuk jabatan tersebut masih berlaku sekitar tiga setengah tahun lagi hingga akhir 2029.
Pada awal Piala Dunia, Klopp sempat menjadi sorotan berkat percakapan bercanda dengan rekan sesama pakar sekaligus ikon DFB dan Bayern, Thomas Müller. Saat membahas susunan pemain Jerman di sela-sela pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan (2:0) di MagentaTV, Klopp berkata kepada Müller: "Sungguh mengejutkan, Thomas tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya—dan untungnya Julian Nagelsmann yang menentukan susunan tim. Setidaknya untuk saat ini," canda Klopp, yang secara jelas menyindir secara ironis kemungkinan Thomas Müller menjadi pelatih timnas. Müller pun menjawab sambil tertawa: "Kloppo, ini baru Juni, kamu sudah di bulan September."
Karena justru Klopp—yang oleh banyak pakar dianggap sebagai pelatih timnas yang ideal—terlibat dalam percakapan tersebut, keduanya kemudian dituduh di berbagai tempat telah bersikap tidak hormat terhadap Nagelsmann. Setelah kemenangan pembuka Jerman 7:1 atas Curacao di Piala Dunia, Klopp meminta maaf kepada pelatih DFB tersebut: “Saya sudah menemukan kata terburuk tahun ini: yaitu ‘masih’. Saya seharusnya bisa menampar diri sendiri karena itu, tapi sudah terlambat dan saya sedang siaran di televisi. Kata itu terucap begitu saja tanpa sengaja dan sama sekali tidak relevan. Lusa saya akan berusia 59 tahun – dan saya masih bodoh," katanya di akhir wawancara pasca-pertandingan bersama Nagelsmann.
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Timnas Jerman Kembali Mengalami Kegagalan di Piala Dunia: Mats Hummels Menuntut Tindakan Tegas
Klopp telah berulang kali dikaitkan dengan posisi pelatih tim nasional Jerman di masa lalu. Baru-baru ini, pada akhir Mei, mantan anak asuhnya di BVB, Marco Reus, mengatakan kepada Sports Illustrated Deutschland: "Kami memiliki pelatih yang luar biasa di posisi ini, yaitu Julian Nagelsmann. Namun, saya yakin bahwa Kloppo, dengan gaya dan kemampuannya, akan menjadi pelatih tim nasional yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa suatu hari nanti dia akan menjabat posisi itu."
Mats Hummels, yang meraih kesuksesan besar bersama BVB di bawah asuhan Klopp, setidaknya memicu perdebatan mengenai Nagelsmann setelah kekalahan dari Paraguay: "Dari sisi pihak yang bertanggung jawab, hal ini memang seolah-olah menuntut adanya konsekuensi. Saya tidak bisa mengatakannya dengan cara lain," kata sang juara dunia 2014, yang juga menjadi pakar di MagentaTV.
Nagelsmann mengambil alih timnas Jerman pada September 2023, tak lama setelah Hansi Flick dipecat. Setelah fase awal yang sulit dengan dua kekalahan pahit dalam laga persahabatan melawan Turki dan Austria pada November 2023, Nagelsmann berhasil kembali membangkitkan euforia seputar timnas menjelang Euro 2024 yang akan digelar di kandang sendiri.
Di bawah kepemimpinannya, Jerman berhasil mencapai perempat final di Kejuaraan Eropa terbaru, namun tersingkir di sana dengan cara yang sangat disayangkan melawan Spanyol, yang kemudian menjadi juara Eropa. Namun, perkembangan positif tersebut tidak berlanjut sepenuhnya setelah turnamen di kandang sendiri; pada tahun 2025, terjadi kemunduran seperti penampilan mengecewakan di babak Final Four Nations League di hadapan penonton tuan rumah atau kekalahan telak di Slovakia pada laga pembuka kualifikasi Piala Dunia.
Tim asuhan Nagelsmann akhirnya berhasil meraih tiket langsung ke putaran final di AS, Meksiko, dan Kanada. Namun, Jerman masih jauh dari target yang diincar, yaitu memperebutkan gelar juara dunia. Melawan Paraguay yang bertahan dengan penuh semangat namun memiliki kemampuan yang sangat terbatas, tim DFB tampil tanpa ide yang jelas di sebagian besar babak gugur pertama dan akhirnya kalah secara memalukan dalam adu penalti. “Saya agak kehabisan kata-kata. Piala Dunia kedua saya, dua kali gagal total. Saya hanya bisa meminta maaf. Tentu saja kami semua kecewa, kami memiliki target yang tinggi,” kata Kai Havertz dengan nada lesu.
Baik dengan atau tanpa Nagelsmann di bangku pelatih, tugas-tugas berikutnya menanti tim DFB pada akhir September. Sebagai pembuka musim baru Nations League, Jerman akan bertanding tandang melawan Belanda, lalu beberapa hari kemudian menjamu Yunani di Augsburg. Lawan lainnya di Grup 2 Liga A adalah Serbia.