Jürgen Klopp sebagai pelatih tim nasional Jerman? Pengganti Julian Nagelsmann pasca kegagalan di Piala Dunia kabarnya sudah siap

Klopp sendiri, yang bertugas sebagai pakar TV untuk MagentaTV selama Piala Dunia, dengan sengaja menahan diri untuk tidak berkomentar mengenai ambisinya menjadi pelatih tim nasional Jerman saat ditanya setelah Jerman tersingkir. "Saya mengerti bahwa dalam konteks ini nama saya disebut-sebut dalam bentuk apa pun. Namun, ini bukanlah saat yang tepat untuk benar-benar membicarakannya," kata pria berusia 59 tahun itu, yang menekankan: "Saya memiliki pekerjaan yang sangat saya sukai."

Apakah Klopp benar-benar tertarik untuk kembali bekerja sebagai pelatih, hal itu telah berkali-kali dipertanyakan seputar kepergiannya dari FC Liverpool pada musim panas 2024. Sejak awal 2025, ia bekerja sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk Red Bull dan dengan demikian terlibat, antara lain, di RB Leipzig. Kontraknya untuk jabatan tersebut masih berlaku sekitar tiga setengah tahun lagi hingga akhir 2029.

Pada awal Piala Dunia, Klopp sempat menjadi sorotan berkat percakapan bercanda dengan rekan sesama pakar sekaligus ikon DFB dan Bayern, Thomas Müller. Saat membahas susunan pemain Jerman di sela-sela pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan (2:0) di MagentaTV, Klopp berkata kepada Müller: "Sungguh mengejutkan, Thomas tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya—dan untungnya Julian Nagelsmann yang menentukan susunan tim. Setidaknya untuk saat ini," canda Klopp, yang secara jelas menyindir secara ironis kemungkinan Thomas Müller menjadi pelatih timnas. Müller pun menjawab sambil tertawa: "Kloppo, ini baru Juni, kamu sudah di bulan September."

Karena justru Klopp—yang oleh banyak pakar dianggap sebagai pelatih timnas yang ideal—terlibat dalam percakapan tersebut, keduanya kemudian dituduh di berbagai tempat telah bersikap tidak hormat terhadap Nagelsmann. Setelah kemenangan pembuka Jerman 7:1 atas Curacao di Piala Dunia, Klopp meminta maaf kepada pelatih DFB tersebut: “Saya sudah menemukan kata terburuk tahun ini: yaitu ‘masih’. Saya seharusnya bisa menampar diri sendiri karena itu, tapi sudah terlambat dan saya sedang siaran di televisi. Kata itu terucap begitu saja tanpa sengaja dan sama sekali tidak relevan. Lusa saya akan berusia 59 tahun – dan saya masih bodoh," katanya di akhir wawancara pasca-pertandingan bersama Nagelsmann.