"Jürgen Klopp pun butuh waktu tiga tahun di sini": Niko Kovac membuat perbandingan yang berani dan menilai kualitas BVB masih kalah dibandingkan FC Bayern München

Dalam tiga pertandingan tersisa melawan Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, dan Werder Bremen, tim Kuning-Hitam harus mengumpulkan lima poin lagi untuk mencapai target poin yang ditetapkan. Ini akan menjadi hasil terbaik dalam tujuh tahun terakhir, setelah BVB mengumpulkan 76 poin pada musim 2018/19 di bawah asuhan Lucien Favre.

Pada saat yang sama, Kovac menekankan bahwa meskipun ia "sangat puas dengan perkembangan timnya dalam 15 bulan terakhir", pada titik tertentu hanya para pemainlah yang akan menentukan hasil sebuah pertandingan, dan dengan demikian ia juga menyinggung perdebatan abadi mengenai mentalitas Dortmund. "Sebagai pelatih, Anda dapat memimpin tim hingga titik tertentu, namun di luar itu, para pemainlah yang menentukan."

Dalam hal ini, FC Bayern memiliki keunggulan yang menentukan, jelas Kovac. "Apa yang mungkin sedikit kurang dari kami adalah apa yang dimiliki Bayern berlimpah: skuad yang sangat kuat dengan banyak pemain individu yang istimewa." Juara Bundesliga yang memegang rekor tersebut, dengan trio penyerang 100 gol Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz, "sangat berhasil menggabungkan daya tarik dengan kesuksesan. 113 gol dalam 31 pertandingan adalah hal yang luar biasa. Saat ini, bahkan klub-klub terkaya di Inggris pun tidak bisa menawarkan hal seperti itu. Itu harus diakui tanpa rasa iri."

Namun, pelatih asal Kroasia ini melihat bahwa potensi permainan tim asal Westfalen belum sepenuhnya dimaksimalkan. "Kami memiliki pemain-pemain hebat, kualitas yang luar biasa, dan kami bermain mendekati batas maksimal musim ini. Namun, dalam pekerjaan sehari-hari, saya menyadari bahwa kami masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut. Terkadang, hal-hal tertentu membutuhkan waktu, yang saat ini hampir tidak ada lagi," kata Kovac dan menambahkan: "Di atas fondasi stabilitas, Anda dapat membangun daya tarik - sebaliknya, hal itu cenderung lebih sulit. Kami bekerja untuk meraih kesuksesan. Belum ada yang pernah memenangkan gelar hanya dengan berbicara."

Rasa rindu klub dan para penggemar di Dortmund akan gelar juara pertama sejak 2012, menurut pandangan Kovac, bukanlah masalah bagi pencapaian tujuan finansial: "BVB hampir meraih gelar juara Jerman pada 2023 dan mencapai final Liga Champions pada 2024. Tentu saja, partisipasi di Liga Champions sangat penting secara ekonomi, tetapi tujuan ini tidak mengesampingkan tujuan lain yang lebih besar," jelas Kovac.