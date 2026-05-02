"Tentu saja, ekspektasi terhadap Borussia Dortmund jauh lebih tinggi daripada 16 klub lain di Bundesliga. Saya bertanya kepada Anda: Siapa yang bermain - selain Bayern München - secara konsisten menarik di Bundesliga? Dan apakah daya tarik lebih penting daripada kesuksesan?", katanya dalam wawancara dengan FAZ. Kovac menanggapi tuduhan yang terus muncul, yang menyatakan bahwa perbedaan antara perolehan poin yang mengesankan sejak ia menjabat dan daya tarik gaya permainan timnya tidak sebanding.
"Jürgen Klopp pun butuh waktu tiga tahun di sini": Niko Kovac membuat perbandingan yang berani dan menilai kualitas BVB masih kalah dibandingkan FC Bayern München
"Perlu diketahui bahwa Bundesliga bukanlah panggung teater di mana setiap pertunjukan berjalan sama; banyak hal yang tidak dapat diprediksi," tambah pria kelahiran Berlin itu sambil menekankan: "Hampir tidak ada klub yang menyuguhkan empat gol dan pertunjukan serangan yang spektakuler kepada penontonnya setiap pekan. Saya rasa, kami juga telah menampilkan pertandingan-pertandingan yang sangat bagus dan menarik musim ini."
Kovac memperkuat tesisnya dengan merujuk pada statistiknya sendiri sebagai pelatih BVB. "'Sepak bola Kovac', istilah itu pernah dilontarkan seseorang, dan sejak itu mungkin masih melekat. Saya tahu prasangka-prasangka itu: 'terlalu pasif, terlalu defensif'. Melihat statistiknya, hal itu tentu tidak terbukti. [...] Rata-rata kami mencetak lebih dari dua gol per pertandingan, hanya Bayern dan Stuttgart yang mencetak lebih banyak gol daripada kami," katanya sambil meminta kesabaran dalam perbandingan yang berani: "Jürgen Klopp pun butuh tiga tahun sebagai pelatih di sini sebelum meraih gelar juara pertamanya."
Kovac memenangkan 41 dari 69 pertandingannya, BVB hanya kalah 15 kali. Hal ini menghasilkan rata-rata poin 1,97. Meskipun mengalami dua kekalahan terbaru dan gelar juara sudah dipastikan dimenangkan oleh FC Bayern, Kovac masih memiliki satu tujuan besar. "Saya yakin tim saya bisa meraih 72 poin - dengan itu, Borussia Dortmund akan menjadi juara Jerman pada 2023. Sayangnya, kali ini poin tersebut tidak cukup."
Kovac: "Kami kekurangan apa yang dimiliki Bayern berlimpah-limpah"
Dalam tiga pertandingan tersisa melawan Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, dan Werder Bremen, tim Kuning-Hitam harus mengumpulkan lima poin lagi untuk mencapai target poin yang ditetapkan. Ini akan menjadi hasil terbaik dalam tujuh tahun terakhir, setelah BVB mengumpulkan 76 poin pada musim 2018/19 di bawah asuhan Lucien Favre.
Pada saat yang sama, Kovac menekankan bahwa meskipun ia "sangat puas dengan perkembangan timnya dalam 15 bulan terakhir", pada titik tertentu hanya para pemainlah yang akan menentukan hasil sebuah pertandingan, dan dengan demikian ia juga menyinggung perdebatan abadi mengenai mentalitas Dortmund. "Sebagai pelatih, Anda dapat memimpin tim hingga titik tertentu, namun di luar itu, para pemainlah yang menentukan."
Dalam hal ini, FC Bayern memiliki keunggulan yang menentukan, jelas Kovac. "Apa yang mungkin sedikit kurang dari kami adalah apa yang dimiliki Bayern berlimpah: skuad yang sangat kuat dengan banyak pemain individu yang istimewa." Juara Bundesliga yang memegang rekor tersebut, dengan trio penyerang 100 gol Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz, "sangat berhasil menggabungkan daya tarik dengan kesuksesan. 113 gol dalam 31 pertandingan adalah hal yang luar biasa. Saat ini, bahkan klub-klub terkaya di Inggris pun tidak bisa menawarkan hal seperti itu. Itu harus diakui tanpa rasa iri."
Namun, pelatih asal Kroasia ini melihat bahwa potensi permainan tim asal Westfalen belum sepenuhnya dimaksimalkan. "Kami memiliki pemain-pemain hebat, kualitas yang luar biasa, dan kami bermain mendekati batas maksimal musim ini. Namun, dalam pekerjaan sehari-hari, saya menyadari bahwa kami masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut. Terkadang, hal-hal tertentu membutuhkan waktu, yang saat ini hampir tidak ada lagi," kata Kovac dan menambahkan: "Di atas fondasi stabilitas, Anda dapat membangun daya tarik - sebaliknya, hal itu cenderung lebih sulit. Kami bekerja untuk meraih kesuksesan. Belum ada yang pernah memenangkan gelar hanya dengan berbicara."
Rasa rindu klub dan para penggemar di Dortmund akan gelar juara pertama sejak 2012, menurut pandangan Kovac, bukanlah masalah bagi pencapaian tujuan finansial: "BVB hampir meraih gelar juara Jerman pada 2023 dan mencapai final Liga Champions pada 2024. Tentu saja, partisipasi di Liga Champions sangat penting secara ekonomi, tetapi tujuan ini tidak mengesampingkan tujuan lain yang lebih besar," jelas Kovac.
Tidak ada pengembangan bakat? Kovac membalas dengan contoh-contoh terkenal
Selain itu, Kovac membantah tuduhan bahwa ia kurang mengandalkan talenta-talenta muda. "Saya juga pernah mendengar bahwa saya konon lebih mengandalkan pengalaman daripada kebanyakan pelatih lain. Namun, ada daftar yang cukup panjang berisi pemain muda yang telah berkembang dengan sangat baik di bawah bimbingan tim pelatih saya dan saya sendiri dalam beberapa tahun terakhir dan hingga saat ini, sebelum klub masing-masing menjual mereka dengan harga tinggi," katanya. Sebagai contoh, ia menyebut Luka Jovic dan Aurelien Tchouameni dari klub-klub sebelumnya di Frankfurt dan Monaco.
Dia juga telah mengandalkan Felix Nmecha yang masih muda di VfL Wolfsburg, dan Jobe Bellingham "hampir setiap pekan masuk starting eleven" di BVB. Namun, kenyataannya adalah bahwa adik Jobe Bellingham tersebut memainkan peran yang kurang menonjol pada paruh pertama musim ini, dan karena itu dikabarkan terjadi ketegangan di balik layar.
Kontrak Kovac di Dortmund masih berlaku hingga 2027, setelah ia mengambil alih BVB pada Februari 2025 dan memperpanjangnya lebih awal berkat paruh kedua musim yang sukses.