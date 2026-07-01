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Nagelsmann KloppGetty Images
Daniel Buse

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Jürgen Klopp menunjukkan "kesiapan yang besar": Pelatih DFB Julian Nagelsmann tampaknya akan segera dipecat setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia

World Cup
Germany
J. Nagelsmann
J. Klopp

Setelah tersingkir secara memalukan di babak 16 besar Piala Dunia, tampaknya pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, akan segera dipecat dan digantikan oleh Jürgen Klopp.

Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Bild. Menurut laporan tersebut, pemecatan pelatih berusia 38 tahun itu akan diputuskan “secepatnya”. Pihak yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Presiden DFB Bernd Neuendorf, Wakil Presiden Hans-Joachim Watzke, Direktur Olahraga Rudi Völler, dan Direktur Eksekutif Andreas Rettig. Namun, keempat pejabat tersebut ingin mengadakan pembicaraan sekali lagi dengan pelatih tim nasional sebelum mengambil keputusan, di mana Nagelsmann diharapkan dapat menjelaskan penyebab kegagalan tersebut dari sudut pandangnya. 

Pada hari Senin, tim DFB tersingkir setelah kalah 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay. Skor pada akhir 90 menit adalah 1-1. Bagi tim DFB, ini merupakan Piala Dunia ketiga berturut-turut di mana mereka gagal mencapai babak 16 besar. 

  • Tak lama setelah Jerman tersingkir dari Piala Dunia, banyak pakar telah mendesak agar Nagelsmann diganti. Jürgen Klopp secara bulat diusulkan sebagai penggantinya; ia bertugas untuk Magenta TV selama turnamen di Amerika Utara dan sudah menarik perhatian dengan komentar-komentar tajamnya terhadap Nagelsmann bahkan sebelum pertandingan pertama Jerman. 

    Menurut laporan tersebut, pria berusia 59 tahun itu kini memang akan menjadi pelatih timnas Jerman yang baru. "Segala hal mengarah pada Jürgen Klopp," tulis surat kabar tersebut dan melaporkan adanya "kesiapan besar" yang ditunjukkan Klopp untuk mengambil alih jabatan tersebut, "jika dunia sepak bola Jerman sangat membutuhkannya". Saat ini, mantan pelatih Borussia Dortmund dan FC Liverpool tersebut telah bekerja sebagai "Head of Global Soccer" di Red Bull sejak awal 2025. 

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    Julian Nagelsmann mendapat kritik tajam terkait komunikasinya

    Julian Nagelsmann sudah menuai kritik terkait cara komunikasinya bahkan sebelum turnamen dimulai. Misalnya, ia hanya merencanakan peran cadangan bagi Deniz Undav dan telah mengumumkannya berbulan-bulan sebelum turnamen. Untuk posisi kiper, ia awalnya mempercayai Oliver Baumann dari Hoffenheim, namun di belakang punggung sang kiper, ia justru berupaya memulangkan Manuel Neuer dari Bayern München—hal yang baru diketahui Baumann setelah hari pertandingan terakhir Bundesliga. Pada turnamen Piala Dunia tersebut, Neuer akhirnya berdiri di bawah mistar gawang namun gagal tampil gemilang.

    Setelah kemenangan meyakinkan 7-1 pada laga pembuka melawan Curacao, tim DFB mengalami kesulitan melawan Pantai Gading, sebelum dua gol Undav di menit-menit akhir membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-1. Pada pertandingan ketiga di fase grup yang tidak menentukan, Jerman menelan kekalahan 1:2 dari Ekuador setelah menampilkan permainan yang lemah. Dan di babak 16 besar, Jerman gagal menciptakan peluang bagus meskipun menguasai bola dengan baik, sehingga pada akhirnya tersingkir melalui adu penalti. 