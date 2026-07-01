Jürgen Klopp menunjukkan "kesiapan yang besar": Pelatih DFB Julian Nagelsmann tampaknya akan segera dipecat setelah kegagalan memalukan di Piala Dunia

Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Bild. Menurut laporan tersebut, pemecatan pelatih berusia 38 tahun itu akan diputuskan “secepatnya”. Pihak yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Presiden DFB Bernd Neuendorf, Wakil Presiden Hans-Joachim Watzke, Direktur Olahraga Rudi Völler, dan Direktur Eksekutif Andreas Rettig. Namun, keempat pejabat tersebut ingin mengadakan pembicaraan sekali lagi dengan pelatih tim nasional sebelum mengambil keputusan, di mana Nagelsmann diharapkan dapat menjelaskan penyebab kegagalan tersebut dari sudut pandangnya.

Pada hari Senin, tim DFB tersingkir setelah kalah 3-4 dalam adu penalti melawan Paraguay. Skor pada akhir 90 menit adalah 1-1. Bagi tim DFB, ini merupakan Piala Dunia ketiga berturut-turut di mana mereka gagal mencapai babak 16 besar.