Seperti yang terjadi sekarang dalam kasus Balogun, yang bahkan lebih mencolok daripada pengampunan yang diberikan kepada Ronaldo pada November tahun lalu. Sangat diragukan bahwa Kepala Negara Portugal itu secara pribadi menelepon Infantino. Lagipula, CR7 setidaknya telah menjalani satu pertandingan dari hukuman skorsingnya. Semua itu memang sudah cukup mengerikan, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasus yang melibatkan penyerang AS Monaco tersebut.

Ini soal campur tangan politik dalam sebuah ajang olahraga, di mana Trump seharusnya tidak boleh—sama sekali tidak boleh—terlibat dalam keputusan-keputusan yang harus diambil oleh komisi disiplin asosiasi tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gol-gol AS dihitung dua kali lipat, karena jika tidak, Trump akan mencabut undangan Infantino dari resepsi sampanye berikutnya? Harry Kane harus bermain untuk AS mulai perempat final atas permintaan Trump? Gol dari luar kotak penalti dihitung tiga kali lipat, karena Trump menganggap tendangan jarak jauh itu “luar biasa”?

Siapa pun boleh saja menganggap usulan-usulan ini konyol atau tidak masuk akal, namun Infantino kini benar-benar bisa melakukan apa saja. Jujur saja: Siapa yang pernah menduga bahwa amnesti untuk seorang pemain bisa diminta hanya melalui telepon kepadanya?

Dan karena itulah, keputusan skandal ini mungkin menyimpan peluang terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk akhirnya menyingkirkan presiden FIFA yang tak kenal batas ini. Namun, untuk itu, federasi-federasi besar harus akhirnya bersatu; federasi-federasi kecil, bagaimanapun, sudah semuanya ada di kantong Infantino yang penuh sesak.

DFB dengan presidennya yang begitu membosankan, Bernd Neuendorf, di Dewan FIFA, serta federasi Inggris, Prancis, dan Spanyol. Dan UEFA. Mereka semua kini harus bersatu dan memberontak. Setidaknya UEFA sudah lebih dulu mengambil inisiatif, menyebut amnesti untuk Balogun sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya, tak dapat dipahami, dan tak dapat dibenarkan”. Sebuah “garis merah” telah dilanggar.

Sudah saatnya “garis merah” itu juga dilanggar terhadap Infantino. Sebab, pernyataan Klopp juga berlaku jika ditujukan kepada Infantino: “Ini mempertanyakan segalanya” — bahkan Presiden FIFA itu sendiri.