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Trump InfantinoGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Jürgen Klopp benar-benar tepat sasaran! Tindik lutut emas Gianni Infantino di hadapan Donald Trump saat Piala Dunia juga merupakan peluang besar

World Cup
FEATURES
Opinion
J. Klopp
USA vs Belgium
USA
Belgium
F. Balogun
C. Ronaldo

Kelompok terhormat yang dibentuk oleh Presiden Trump dan Infantino layaknya saudara kandung ini, sekali lagi telah memperlihatkan wajah aslinya melalui “Kasus Balogun”. Aturan internal FIFA kini hanya berlaku bagi rakyat jelata. Namun, skandal ini juga merupakan peluang besar. Sebuah komentar.

Jika masih diperlukan bukti bahwa keadilan kompetisi di Piala Dunia yang diselenggarakan di AS telah diinjak-injak selama berbulan-bulan, maka Donald Trump dan Gianni Infantino telah menyampaikannya dengan sangat meyakinkan. 

Sebuah panggilan telepon yang pasti sangat keras dan tegas dari Presiden AS—yang mengeluh dan merasa diperlakukan tidak adil—kepada Infantino sudah cukup untuk membebaskan penyerang terbaik AS, Folarin Balogun (3 gol, 1 assist), tanpa alasan apa pun, meskipun ia telah menerima kartu merah yang sah menurut peraturan dalam babak 16 besar, agar ia tetap bisa bermain di babak 8 besar melawan Belgia. 

Sanksi skorsing yang sepenuhnya lazim, yaitu minimal satu pertandingan setelah kartu merah yang wajar, ditangguhkan dengan masa percobaan. Dan hal ini setara dengan titik balik bersejarah. “Ini mempertanyakan segalanya!” kata Jürgen Klopp dengan nada marah di MagentaTV, dan ia benar-benar tepat sasaran.

  • Karena kini tersisa kesadaran pahit: Di hadapan hukum FIFA, tidak semua orang lagi diperlakukan setara; aturan permainan yang telah ditetapkan kini hanya berlaku bagi “orang biasa” dan para pemain yang tidak mengenakan seragam tuan rumah yang berkuasa, yang sumber keuangannya dimanfaatkan oleh Giovanni Vincenzo Infantino. Kasus Balogun tidak justru mengungkap keburukan Trump, melainkan mengungkap dengan cara yang paling keji sosok penguasa tunggal FIFA yang telah berkuasa sejak 2016.

    Sudah ada banyak tanda-tanda bahwa hal ini akan terjadi. Seharusnya hal ini bisa diduga. Dan itu sudah terjadi sejak berbulan-bulan yang lalu. 

    25 November 2025: Setelah melakukan tindakan kekerasan yang jelas dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia, skorsing tiga pertandingan Cristiano Ronaldo dipersingkat. Ia hanya perlu menonton dari pinggir lapangan sekali—dalam pertandingan kualifikasi terakhir yang tidak terlalu penting—setelah melakukan serangan siku. Ia sudah boleh bermain kembali pada dua pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia, karena hukuman tersebut ditangguhkan dengan masa percobaan. 

    CR7, mesin pemasaran utama, terlalu besar. Bintang legendaris yang meningkatkan pendapatan tuan rumah hampir setiap kali menyentuh bola, haruskah ia melewatkan dua pertandingan pertama di Piala Dunia terakhirnya di Amerika Serikat, pemimpin pasar komersialisasi dunia? Tidak dengan Gianni Infantino. Protes saat itu tidak terlalu heboh. Begitulah dia, Gianni. Sebuah skandal besar yang berjalan di atas dua kaki, yang sudah kita terbiasa dengannya dan membuat kita bertanya-tanya, apa lagi yang akan terjadi selanjutnya. Seorang oportunis yang serakah dan terobsesi dengan kekuasaan, yang mengabaikan semua komisi etika atau disiplin di asosiasinya sendiri yang tak berdaya dan tak berkuasa, serta bertindak sesuka hatinya.

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  • Omar ArtanGetty Images

    Infantino justru mempermalukan dirinya sendiri di Piala Dunia 2026

    Infantino — dan hal ini menjadi jelas dalam beberapa pekan terakhir — adalah sosok yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri serta kepentingan teman-temannya yang kaya dan berkuasa. Pasalnya, ketika harus menunjukkan ketegasan dan integritas — yang selalu ia gaungkan — ia justru tunduk pada sahabat penerima Penghargaan Perdamaiannya itu beserta kebijakan imigrasi yang menindas. Satu-satunya kontribusi Infantino terhadap kasus Omar Artan dari Somalia yang ditolak masuk—yang notabene adalah Wasit Terbaik Afrika Tahun 2025—adalah keheningannya yang tak terelakkan.

    Sejak saat itu sudah jelas bahwa yang berlaku bukanlah aturan FIFA yang digembar-gemborkan Infantino mengenai kesetaraan, keadilan, dan netralitas politik, melainkan aturan Trump yang sarat dengan diskriminasi dan xenofobia. “Sepak bola menyatukan dunia”? Omong kosong! Infantino juga tidak bertindak ketika rombongan Iran harus menghadapi perlakuan tidak adil yang terang-terangan, dan terpaksa meninggalkan negara itu lagi tak lama setelah peluit akhir pertandingan grup mereka dibunyikan. Tidak ada kesempatan pemulihan, tidak ada waktu istirahat bagi para pemain, tidak ada keadilan dan kejujuran dalam olahraga.

    Infantino hanya bertindak jika hal itu menguntungkannya secara pribadi, atau jika ia ingin semakin menjilat orang-orang yang lebih berkuasa dengan cara yang licik. Saat itulah aturan-aturan yang dibuatnya sendiri pun dilanggar dan diabaikan tanpa ampun. 

  • Harry Kane akan membela AS atas permintaan Trump? Kasus Balogun adalah kesempatan untuk menyingkirkan Infantino

    Seperti yang terjadi sekarang dalam kasus Balogun, yang bahkan lebih mencolok daripada pengampunan yang diberikan kepada Ronaldo pada November tahun lalu. Sangat diragukan bahwa Kepala Negara Portugal itu secara pribadi menelepon Infantino. Lagipula, CR7 setidaknya telah menjalani satu pertandingan dari hukuman skorsingnya. Semua itu memang sudah cukup mengerikan, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasus yang melibatkan penyerang AS Monaco tersebut.

    Ini soal campur tangan politik dalam sebuah ajang olahraga, di mana Trump seharusnya tidak boleh—sama sekali tidak boleh—terlibat dalam keputusan-keputusan yang harus diambil oleh komisi disiplin asosiasi tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gol-gol AS dihitung dua kali lipat, karena jika tidak, Trump akan mencabut undangan Infantino dari resepsi sampanye berikutnya? Harry Kane harus bermain untuk AS mulai perempat final atas permintaan Trump? Gol dari luar kotak penalti dihitung tiga kali lipat, karena Trump menganggap tendangan jarak jauh itu “luar biasa”?

    Siapa pun boleh saja menganggap usulan-usulan ini konyol atau tidak masuk akal, namun Infantino kini benar-benar bisa melakukan apa saja. Jujur saja: Siapa yang pernah menduga bahwa amnesti untuk seorang pemain bisa diminta hanya melalui telepon kepadanya?

    Dan karena itulah, keputusan skandal ini mungkin menyimpan peluang terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk akhirnya menyingkirkan presiden FIFA yang tak kenal batas ini. Namun, untuk itu, federasi-federasi besar harus akhirnya bersatu; federasi-federasi kecil, bagaimanapun, sudah semuanya ada di kantong Infantino yang penuh sesak.

    DFB dengan presidennya yang begitu membosankan, Bernd Neuendorf, di Dewan FIFA, serta federasi Inggris, Prancis, dan Spanyol. Dan UEFA. Mereka semua kini harus bersatu dan memberontak. Setidaknya UEFA sudah lebih dulu mengambil inisiatif, menyebut amnesti untuk Balogun sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya, tak dapat dipahami, dan tak dapat dibenarkan”. Sebuah “garis merah” telah dilanggar.

    Sudah saatnya “garis merah” itu juga dilanggar terhadap Infantino. Sebab, pernyataan Klopp juga berlaku jika ditujukan kepada Infantino: “Ini mempertanyakan segalanya” — bahkan Presiden FIFA itu sendiri.

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