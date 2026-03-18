Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Judul kredit hilang? Arne Slot mendapat peringatan pemecatan di Liga Champions bersama Liverpool, sementara mantan bintang The Reds menanggapi musim yang ‘membuka mata’ ini
Upaya mempertahankan gelar pun runtuh setelah bursa transfer yang memecahkan rekor
Slot selalu dihadapkan pada tugas berat di Merseyside setelah setuju untuk mengambil alih tongkat estafet kepelatihan dari Jurgen Klopp. Ia tampak sama sekali tak terpengaruh oleh tekanan tersebut saat membawa gelar ke-20 di kasta tertinggi bagi klub yang paling ambisius ini.
Dengan fondasi yang tampaknya sudah siap untuk membangun dinasti The Reds yang baru, dana dalam jumlah yang sangat besar telah dihabiskan selama jendela transfer musim panas 2025 - dengan Florian Wirtz dan Alexander Isak menjadi rekrutan termahal di Inggris. Namun, investasi besar-besaran tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.
Harapan untuk berhasil mempertahankan gelar Liga Premier telah memudar beberapa waktu lalu, dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan finis di lima besar dan lolos ke Liga Champions 2026-27. Kegagalan mencapai target tersebut bisa berakibat fatal.
- GOAL
Apakah Slot akan dipecat jika Liverpool gagal lolos ke Liga Champions?
Heskey mengakui hal itu; mantan penyerang Liverpool tersebut—dalam wawancara bersama ToonieBet—mengatakan kepada GOAL: “Liga Champions sangat, sangat penting. Gagal lolos ke Liga Champions bisa jadi pukulan yang berat. Sejujurnya, dia akan sangat membutuhkannya. Ini adalah musim yang sangat, sangat menarik bagi Arne karena semua hal yang kami puji darinya musim lalu sama sekali tidak terjadi musim ini. Ini menjadi pelajaran berharga baginya dan bagi semua orang.”
Slot menolak untuk menyerah. Liverpool telah lolos ke perempat final Piala FA, di mana mereka akan menghadapi Manchester City, dan hanya tertinggal satu gol untuk diatasi dalam laga babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray.
Slot menanggapi mereka yang menganggap kampanye Liverpool musim ini sudah berakhir: “Musim ini, saya pikir aman dan adil untuk mengatakan bahwa musim ini jauh lebih berat daripada musim lalu. Namun, kami tetap mampu meraih prestasi, seperti babak perempat final Piala FA dan babak 16 besar di Eropa.
“Saya pikir kami memiliki skuad yang telah menunjukkan musim ini bahwa kami telah berkembang. Dan para pemain ini akan mampu berkembang jauh lebih baik di tahun-tahun mendatang. Jadi, seperti yang saya katakan berkali-kali, masa depan Liverpool terlihat cerah.”
Carragher menanggapi reaksi penonton Anfield yang mulai menentang Slot
Slot mungkin tidak akan bisa menyaksikan masa depan cerah itu, dengan legenda Liverpool Jamie Carragher menjadi salah satu pihak yang telah memprediksi bahwa perubahan mungkin akan terjadi. Ia menyaksikan cemoohan dari para pendukung setia Anfield setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham yang terancam degradasi.
Dia kini mengatakan kepada Sky Sports: “Ini mengkhawatirkan, terkait apa yang dilakukan Liverpool musim ini. Poin utamanya adalah seberapa mengkhawatirkannya hal ini bagi manajer. Saya pikir ada perbedaan antara dukungan mayoritas yang kita lihat secara online dibandingkan dengan para penggemar yang datang ke stadion. Tidak mudah bagi suporter Liverpool untuk membelot terhadap manajer yang baru saja memenangkan gelar kurang dari setahun sebelumnya, tapi saya merasa ada pergeseran besar pada Minggu lalu terkait bagaimana suporter memandang tim dan manajer.
“Sorakan ejekan di akhir pertandingan, itu adalah sorakan sejati dari basis penggemar yang kecewa dan tidak puas. Saya pikir akan sangat sulit bagi Arne Slot untuk memenangkan kembali hati mereka. Begitu Anda kehilangan dukungan penonton, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali.”
Carragher menambahkan: “Gaya permainan sepak bola tidak membantu, tapi saya terus kembali pada fakta bahwa ada pemain yang didatangkan ke klub musim ini dengan biaya besar, pemain berbakat, tapi apakah mereka pemain Liverpool?
“Saya tidak akan menyalahkan semuanya pada manajer. Dia pasti terlibat dalam proses perekrutan, jadi ya dia bertanggung jawab atas kedatangan mereka, tapi apakah dia seperti Jurgen Klopp dalam hal menekan di seluruh lapangan? Tidak. Dia menginginkan sedikit lebih banyak kontrol, tapi kita lihat musim lalu dengan pemain yang tepat, mereka masih bisa memenangkan liga.
“Sekarang dia memiliki profil pemain yang berbeda, dan itu tidak cukup untuk melakukan apa yang mereka butuhkan di Liga Premier. Namun seperti yang kita ketahui pada setiap tim, manajerlah yang menanggung akibatnya.”
- Getty Images Sport
Kapan terakhir kali Liverpool tidak berlaga di Liga Champions?
Slot sangat menyadari bahwa tanggung jawab atas segala kegagalan yang mungkin terjadi musim ini akan sepenuhnya berada di pundaknya. Ia terikat kontrak di Anfield hingga musim panas 2027, namun kontraknya itu mungkin akan berakhir 12 bulan lebih awal. Liverpool terakhir kali absen dari Liga Champions pada musim 2023-24 — musim terakhir Klopp sebagai manajer — dan sangat ingin menghindari terulangnya situasi tersebut.
