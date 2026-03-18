Judul kredit hilang? Arne Slot mendapat peringatan pemecatan di Liga Champions bersama Liverpool, sementara mantan bintang The Reds menanggapi musim yang ‘membuka mata’ ini

Slot mungkin tidak akan bisa menyaksikan masa depan cerah itu, dengan legenda Liverpool Jamie Carragher menjadi salah satu pihak yang telah memprediksi bahwa perubahan mungkin akan terjadi. Ia menyaksikan cemoohan dari para pendukung setia Anfield setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Tottenham yang terancam degradasi.

Dia kini mengatakan kepada Sky Sports: “Ini mengkhawatirkan, terkait apa yang dilakukan Liverpool musim ini. Poin utamanya adalah seberapa mengkhawatirkannya hal ini bagi manajer. Saya pikir ada perbedaan antara dukungan mayoritas yang kita lihat secara online dibandingkan dengan para penggemar yang datang ke stadion. Tidak mudah bagi suporter Liverpool untuk membelot terhadap manajer yang baru saja memenangkan gelar kurang dari setahun sebelumnya, tapi saya merasa ada pergeseran besar pada Minggu lalu terkait bagaimana suporter memandang tim dan manajer.

“Sorakan ejekan di akhir pertandingan, itu adalah sorakan sejati dari basis penggemar yang kecewa dan tidak puas. Saya pikir akan sangat sulit bagi Arne Slot untuk memenangkan kembali hati mereka. Begitu Anda kehilangan dukungan penonton, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali.”

Carragher menambahkan: “Gaya permainan sepak bola tidak membantu, tapi saya terus kembali pada fakta bahwa ada pemain yang didatangkan ke klub musim ini dengan biaya besar, pemain berbakat, tapi apakah mereka pemain Liverpool?

“Saya tidak akan menyalahkan semuanya pada manajer. Dia pasti terlibat dalam proses perekrutan, jadi ya dia bertanggung jawab atas kedatangan mereka, tapi apakah dia seperti Jurgen Klopp dalam hal menekan di seluruh lapangan? Tidak. Dia menginginkan sedikit lebih banyak kontrol, tapi kita lihat musim lalu dengan pemain yang tepat, mereka masih bisa memenangkan liga.

“Sekarang dia memiliki profil pemain yang berbeda, dan itu tidak cukup untuk melakukan apa yang mereka butuhkan di Liga Premier. Namun seperti yang kita ketahui pada setiap tim, manajerlah yang menanggung akibatnya.”