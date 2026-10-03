Sikap kompak keluarga itu melampaui Rodriguez. Saudari Ronaldo, Elma Aveiro, juga mengunggah pesan yang mengecam media nasional atas perlakuan keras mereka terhadap sang penyerang. Aveiro memberi keterangan pada unggahannya dengan "Tudo dito," yang berarti semuanya sudah dikatakan. Sementara itu, Portugal melanjutkan persiapannya dengan 24 anggota skuad yang tersisa, ketika Jesus menegaskan tidak ada perseteruan. Sang pelatih bersikeras bahwa hanya dirinya yang bertanggung jawab atas pemilihan tim dan bahwa aturan yang sama persis berlaku bagi semua pemain, terlepas dari reaksi keras publik.