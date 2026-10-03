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Turkiye v Portugal: Group F - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Judul: Georgina Rodriguez mengutip Sir Alex Ferguson untuk mengecam manajer Portugal Jorge Jesus terkait perlakuan terhadap Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
S. Ferguson
J. Jesus
Portugal vs Norway
Portugal
Norway
UEFA Nations League A

Georgina Rodriguez melancarkan serangan publik yang pedas terhadap pelatih Portugal Jorge Jesus menyusul kepergian kontroversial Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan tim nasional. Melalui media sosial, Rodriguez mempertanyakan otoritas sang pelatih dengan membagikan kutipan tajam dari Sir Alex Ferguson, yang semakin memperuncing keretakan panas antara Ronaldo dan pelatihnya.

  • Rodriguez membagikan kutipan Ferguson di Instagram

    Krisis seputar kepergian mendadak Cristiano Ronaldo dari skuad Portugal semakin memanas setelah intervensi keras di media sosial dari Georgina Rodriguez. Rodriguez memanfaatkan Instagram untuk dengan tegas mendukung Ronaldo sekaligus secara langsung menyerang Jorge Jesus. Dengan membagikan sebuah grafis yang menampilkan mantan manajer Manchester United Sir Alex Ferguson, ia mendukung penilaian pedas terhadap Jesus. Ia menulis: “Jika Jorge Jesus tahu dalam hatinya bahwa dia tidak berniat memainkannya, lalu mengapa dia memanggilnya sejak awal? Untuk menunjukkan sesuatu? Itu bukan wibawa, itu adalah rasa tidak aman.”

  • Serangan personal dan penghapusan mendadak

    Di samping kutipan keras tersebut, Rodriguez menambahkan komentarnya sendiri yang sangat personal. Merujuk pada nama belakang sang manajer, ia menulis di Instagram Story-nya: "Saya tidak tahu bagaimana pria ini bisa menyandang nama Christ (Yesus)." Story tersebut kemudian dihapus beberapa menit setelahnya. Intervensinya mendorong perselisihan ini melampaui keputusan-keputusan sepakbola dan masuk ke konfrontasi publik yang jauh lebih personal. Lebih lanjut, atribusi Ferguson yang melekat pada grafis tersebut belum diverifikasi secara independen, sehingga keputusannya untuk membagikan unggahan itu, menambahkan kritiknya, lalu menghapusnya menjadi perkembangan utama.



  • Keluarga bersatu mendukung sang kapten

    Sikap kompak keluarga itu melampaui Rodriguez. Saudari Ronaldo, Elma Aveiro, juga mengunggah pesan yang mengecam media nasional atas perlakuan keras mereka terhadap sang penyerang. Aveiro memberi keterangan pada unggahannya dengan "Tudo dito," yang berarti semuanya sudah dikatakan. Sementara itu, Portugal melanjutkan persiapannya dengan 24 anggota skuad yang tersisa, ketika Jesus menegaskan tidak ada perseteruan. Sang pelatih bersikeras bahwa hanya dirinya yang bertanggung jawab atas pemilihan tim dan bahwa aturan yang sama persis berlaku bagi semua pemain, terlepas dari reaksi keras publik.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Masa depan internasional masih belum pasti

    Ronaldo belum secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, sehingga masa depannya bersama Portugal masih menggantung. Para penggemar kini menantikan pernyataan yang telah dijanjikannya, yang bisa secara definitif menentukan apakah Ronaldo akan kembali mewakili negaranya di bawah kepelatihan Jesus.

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