Winger Arsenal Christos Tzolis terbukti berperan penting saat Yunani bangkit dari ketertinggalan awal untuk meraih kemenangan 2-1 yang berkesan atas Serbia di UEFA Nations League di Stadion Rajko Mitic. Setelah Andrija Zivkovic membawa tuan rumah unggul lewat sundulan hanya empat menit setelah kick-off, Tzolis meneror pertahanan Serbia sebelum mencetak gol penyeimbang yang layak pada menit ke-74.

Mencari gol kemenangan yang dramatis, pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic membuat perubahan taktik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sang pelatih beralih ke formasi 4-2-4, dengan menurunkan kelima penyerang dalam skuad sepanjang fase akhir pertandingan.