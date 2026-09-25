MN Press Photo
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Judi bintang lima! Tzolis menginspirasi kebangkitan liar Yunani saat Jovanovic yang berani memainkan kelima penyerangnya melawan Serbia
Tzolis memicu kebangkitan sebelum Jovanovic melancarkan serangan habis-habisan
Winger Arsenal Christos Tzolis terbukti berperan penting saat Yunani bangkit dari ketertinggalan awal untuk meraih kemenangan 2-1 yang berkesan atas Serbia di UEFA Nations League di Stadion Rajko Mitic. Setelah Andrija Zivkovic membawa tuan rumah unggul lewat sundulan hanya empat menit setelah kick-off, Tzolis meneror pertahanan Serbia sebelum mencetak gol penyeimbang yang layak pada menit ke-74.
Mencari gol kemenangan yang dramatis, pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic membuat perubahan taktik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sang pelatih beralih ke formasi 4-2-4, dengan menurunkan kelima penyerang dalam skuad sepanjang fase akhir pertandingan.
- MN Press Photo
Tzolis memuji ketenangan tim setelah penampilan dominan di kandang lawan
Merefleksikan kontribusinya yang menentukan kemenangan, Tzolis memuji rekan-rekan setimnya karena menolak panik setelah kebobolan gol cepat di lingkungan tandang yang penuh tekanan. Pemain 24 tahun itu mengungkapkan kepuasan besar atas ketenangan timnya, seraya menyoroti bahwa Yunani menciptakan 21 percobaan dalam pertandingan meski menghadapi Vanja Milinkovic-Savic yang tampil terinspirasi di bawah mistar.
Tzolis menegaskan bahwa memulai kampanye League A mereka dengan tiga poin di kandang lawan membenarkan pendekatan agresif mereka.
"Saya sangat senang kami membalikkan hasil ini," kata Tzolis. "Kami kebobolan dengan sangat cepat, yang sulit diatasi di kandang lawan. Saya pikir kami tidak bermain dengan kecemasan. Ini adalah kemenangan yang pantas, meski datang pada menit terakhir. Kami pantas mendapatkannya sedikit lebih awal."
Jovanovic mengakui cemas atas perjudian nekat dengan lima striker
Berbicara kepada wartawan setelah pemain pengganti Tasos Douvikas menyundul masuk gol kemenangan pada menit ke-95, Jovanovic dengan jujur mengakui beban emosional dari risiko taktis telat yang ia ambil. Pelatih Yunani itu menurunkan Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis, Charalampos Kostoulas, Christian Tetteis, dan Douvikas secara bersamaan untuk membongkar blok pertahanan dalam Serbia.
Jovanovic mencatat bahwa meski perjudian ultraofensif itu menciptakan kerentanan bertahan di akhir laga, tekanan terus-menerus dari skuadnya pada akhirnya membuahkan hasil.
"Saya juga menderita karena memainkan kelimanya," aku Jovanovic sambil tersenyum. "Terkadang Anda mengambil beberapa risiko. Saya senang mereka semua memainkan pertandingan yang bagus. Saya tidak akan menyembunyikan dari Anda bahwa saya juga menderita karena itu. Itu adalah pertandingan di mana setelah begitu banyak peluang, Anda mengambil risiko."
- Starsport
Yunani yang percaya diri mengalihkan fokus ke ujian berat melawan Jerman
Kemenangan dramatis itu mengangkat Yunani ke puncak Grup A2 bersama Belanda menjelang laga tandang hari Minggu melawan Jerman di Augsburg. Tzolis meminta rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan fokus taktis dan disiplin bertahan saat menghadapi lawan Eropa yang lebih unggul.
Yunani menuntaskan pemulihan usai pertandingan di Beograd sebelum bertolak ke Jerman untuk laga grup kedua mereka.
Tim asuhan Jovanovic ingin membawa kepercayaan diri dalam menyerang ke Augsburg.
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