'Jude yang berusia 12 tahun atau apa pun itu' - Rekan setimnya di timnas Inggris bercanda soal usia Bellingham sambil menjelaskan mengapa bintang Real Madrid itu telah menjadi 'pemimpin' bersama kapten Harry Kane

Inggris mengawali kampanye Piala Dunia 2026 mereka dengan cara yang mengesankan melalui kemenangan 4-2 atas Kroasia, didorong oleh gol-gol dari dua tokoh paling berpengaruh mereka. Burn, saat berbicara dalam konferensi pers di Kansas City, menekankan betapa krusialnya bagi skuad untuk memiliki pemain sekelas Kane dan Bellingham yang tampil di puncak performa mereka di panggung dunia.

"Menurut saya, mereka berdua adalah pemimpin dalam tim yang bermain untuk klub-klub papan atas dan sedang berada di puncak karier mereka," kata bek Newcastle yang bertubuh jangkung itu kepada para wartawan. "Saya tahu Jude baru berusia 12 tahun atau sekitar itu, tapi dia sudah ada di sana! Jadi, dia memang masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi rasanya dia sudah menjadi pemain penting bagi kami. Itu hal yang penting. Menurut saya, bagi tim mana pun yang memiliki pemain kelas dunia, untuk menjaga mereka tetap bugar, tampil maksimal, dan mencetak gol, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan agar bisa melaju ke tahap-tahap akhir turnamen."