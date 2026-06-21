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'Jude yang berusia 12 tahun atau apa pun itu' - Rekan setimnya di timnas Inggris bercanda soal usia Bellingham sambil menjelaskan mengapa bintang Real Madrid itu telah menjadi 'pemimpin' bersama kapten Harry Kane
Kepemimpinan dari kalangan elit
Inggris mengawali kampanye Piala Dunia 2026 mereka dengan cara yang mengesankan melalui kemenangan 4-2 atas Kroasia, didorong oleh gol-gol dari dua tokoh paling berpengaruh mereka. Burn, saat berbicara dalam konferensi pers di Kansas City, menekankan betapa krusialnya bagi skuad untuk memiliki pemain sekelas Kane dan Bellingham yang tampil di puncak performa mereka di panggung dunia.
"Menurut saya, mereka berdua adalah pemimpin dalam tim yang bermain untuk klub-klub papan atas dan sedang berada di puncak karier mereka," kata bek Newcastle yang bertubuh jangkung itu kepada para wartawan. "Saya tahu Jude baru berusia 12 tahun atau sekitar itu, tapi dia sudah ada di sana! Jadi, dia memang masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi rasanya dia sudah menjadi pemain penting bagi kami. Itu hal yang penting. Menurut saya, bagi tim mana pun yang memiliki pemain kelas dunia, untuk menjaga mereka tetap bugar, tampil maksimal, dan mencetak gol, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan agar bisa melaju ke tahap-tahap akhir turnamen."
- Getty Images Sport
Menentukan suasana di lapangan
Penampilan Bellingham pada laga pembuka merupakan contoh sempurna permainan lini tengah modern, yang memadukan keanggunan teknis dengan etos kerja yang gigih. Burn mencatat bahwa pemain berusia 22 tahun itu memiliki kemampuan unik untuk menginspirasi rekan-rekan setimnya hanya melalui aksinya di menit-menit awal pertandingan, secara efektif menuntut agar semua pemain lain meningkatkan permainan mereka agar sejalan dengan intensitasnya.
"Tapi menurut saya, untuk Harry yang mencetak gol-gol itu dan Jude juga, saya merasa dia benar-benar ada di mana-mana di lapangan," tambah Burn. "Saya benar-benar merasa Jude adalah salah satu pemain yang bisa Anda rasakan saat dia sedang dalam performa terbaiknya. Dia kadang-kadang menentukan suasana permainan. Jika dia langsung melakukan tekel dengan penuh semangat saat pertandingan baru berjalan tiga menit, itu benar-benar memberi Anda energi. Seperti, 'wow, Jude sedang dalam performa terbaiknya hari ini, saya harus meningkatkan permainan saya sedikit.' Dia memang memiliki karakter seperti itu. Jadi, melihat dia memulai turnamen dengan baik, saya benar-benar senang untuknya."
Tanggapan terhadap para pengkritik
Meskipun berstatus sebagai salah satu pemain terbaik dunia, Bellingham tak luput dari sorotan menjelang turnamen ini. Mantan pemain Borussia Dortmund ini sering menjadi bahan perdebatan sengit terkait perannya di tim nasional, namun kontribusinya yang menentukan kemenangan melawan Kroasia menjadi pengingat yang kuat akan nilai besarnya bagi sistem permainan Thomas Tuchel.
Gelandang itu sendiri bersikap jujur dan terbuka mengenai tekanan yang ia hadapi dari luar tim. "Saya tahu itu bagian dari menjadi pesepakbola; saya tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun yang mengatakan hal-hal buruk tentang saya karena terkadang saya memang pantas mendapatkannya," katanya. "Hari ini, saya pikir senang bisa mencoba menunjukkan kepada orang-orang dan mengingatkan mereka siapa saya sebenarnya." Ia menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya pada membantu negaranya meraih kesuksesan, bukan mengkhawatirkan "kebisingan" yang mengikuti seorang pemain terkenal di Real Madrid.
- Getty Images Sport
Suasana Piala Dunia yang istimewa
Di luar aspek taktis permainan, Burn menyinggung ikatan emosional yang semakin erat antara skuad dan para pendukung yang ikut dalam tur. Setelah peluit akhir berbunyi pada pertandingan pembuka, para pemain bergabung dengan para penggemar menyanyikan lagu "Wonderwall" dari Oasis, sebuah momen yang menurut sang bek telah membantu menciptakan suasana yang tepat untuk sisa kompetisi di Amerika Utara.
"Wonderwall adalah momen yang luar biasa, momen yang istimewa," kenang Burn. "Jika setiap pertandingan bisa seperti itu, pasti akan luar biasa. Itu adalah momen yang sangat istimewa bagi saya, karena seluruh keluarga saya ada di sana. Momen itu telah menetapkan standar dan semoga kami bisa terus melaju." Inggris akan berusaha mempertahankan momentum mereka dan mengamankan tempat di babak gugur saat mereka menghadapi Ghana dalam pertandingan kedua fase grup pada 23 Juni.