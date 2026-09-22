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Jude vs Jobe Bellingham! England akan ‘sangat beruntung’ jika mendapat rivalitas saudara kandung saat bintang Borussia Dortmund itu berusaha menyusul sang kakak ‘Galactico’ ke skuad timnas Inggris
Charlton dan Neville di antara saudara kandung timnas Inggris
Jude, sebagai seorang ‘Galactico’ di Real Madrid, telah dipanggil ke pemusatan latihan terbaru timnas Inggris untuk UEFA Nations League. Nilainya kembali melambung sepanjang musim panas setelah mencetak tujuh gol di Piala Dunia 2026, saat ia juga membantu laju tim itu ke semi-final turnamen tersebut dan finis di peringkat ketiga.
Sempat ada pembicaraan bahwa pemain berusia 23 tahun yang penuh energi itu akan ditemani di skuad Inggris oleh adiknya, Jobe. Setelah menjalani musim pertama yang berat di Borussia Dortmund, saat mengikuti jejak Jude di sana, gelandang 20 tahun itu kini berhasil kembali ke jalurnya.
Tuchel dan koleganya memantau perkembangannya, tetapi untuk saat ini mereka senang membiarkannya tetap berada di level U21. Itu berarti ikatan keluarga, mirip seperti yang dulu dinikmati oleh Bobby dan Jack Charlton serta kakak-beradik Neville, Gary dan Phil, masih harus menunggu.
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Bisakah Jobe bergabung dengan Jude di skuad senior Inggris?
Terkait potensi dua Bellingham bergabung, mantan striker Inggris Zamora, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: "Waduh, ada lagi sepatu besar yang harus kamu isi di sana, untuk menantang saudaramu!
"Sejujurnya, kami cukup diberkahi dengan banyak gelandang bagus. Jadi, jika dia bisa masuk dan menantang saudaranya, maka kami adalah negara yang sangat beruntung. Tapi Jude sangat istimewa. Dia adalah satu dalam satu generasi. Jadi, jika Jobe bisa mendekatinya, kami sangat, sangat beruntung. Tapi saya pikir Jude memang sedikit terlalu bagus."
Bellingham Jr ingin bersinar untuk Borussia Dortmund
Jobe telah melakukan yang terbaik untuk keluar dari bayang-bayang sang kakak, Jude. Ia berkata setelah memutuskan meninggalkan Sunderland dan menuju Dortmund: “Saya rasa jalan saya sama sekali tidak sama dengan Jude.
“Namun, jika jalan yang tepat berarti bergabung dengan Borussia Dortmund, seperti yang telah dilakukan begitu banyak pemain muda top, bukan hanya saya dan saudara saya, lalu mengapa saya tidak melakukannya? Akan menjadi kesalahan besar jika bergabung dengan klub lain hanya karena Jude pernah bermain di sini dan itu tidak berjalan baik.”
Kedua Bellingham merupakan produk sistem akademi Birmingham. Hal-hal besar telah diharapkan dari mereka sejak usia muda, dengan keduanya kini memiliki pengalaman yang memungkinkan mereka berkembang.
Jobe mengatakan kepada wartawan jelang kampanye 2026-27: “Saya telah memainkan banyak pertandingan dalam karier saya, dan saya bukan anak kecil lagi. Ada banyak pemain yang lebih muda daripada saya, dan saya merasa punya pengalaman.
“Saya pikir pengalaman adalah tentang menyerap apa yang Anda pelajari, bukan hanya bermain dalam pertandingan. Saya sudah memiliki begitu banyak pengalaman untuk dipelajari dalam karier saya sejauh ini, dan saya merasa bisa melangkah maju, berkembang, dan melakukan lebih banyak lagi dengan pengalaman yang saya miliki.”
- Getty
Jobe fokus pada upaya tampil di Euro U21 bersama timnas Inggris U21
Kualitas-kualitas tersebut harus menjadi bagian dari upaya Inggris untuk meraih gelar ketiga beruntun di Kejuaraan Eropa U21, dengan turnamen itu kembali masuk kalender pada musim panas 2027.
Jobe berharap bisa tampil gemilang di sana, sambil terus mengetuk pintu tim senior. Ada sejumlah pemain Premier League yang sudah terbukti kualitasnya dan harus ia lewati demi bergabung dengan Jude dalam rencana Tuchel.
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