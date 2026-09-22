Jobe telah melakukan yang terbaik untuk keluar dari bayang-bayang sang kakak, Jude. Ia berkata setelah memutuskan meninggalkan Sunderland dan menuju Dortmund: “Saya rasa jalan saya sama sekali tidak sama dengan Jude.

“Namun, jika jalan yang tepat berarti bergabung dengan Borussia Dortmund, seperti yang telah dilakukan begitu banyak pemain muda top, bukan hanya saya dan saudara saya, lalu mengapa saya tidak melakukannya? Akan menjadi kesalahan besar jika bergabung dengan klub lain hanya karena Jude pernah bermain di sini dan itu tidak berjalan baik.”

Kedua Bellingham merupakan produk sistem akademi Birmingham. Hal-hal besar telah diharapkan dari mereka sejak usia muda, dengan keduanya kini memiliki pengalaman yang memungkinkan mereka berkembang.

Jobe mengatakan kepada wartawan jelang kampanye 2026-27: “Saya telah memainkan banyak pertandingan dalam karier saya, dan saya bukan anak kecil lagi. Ada banyak pemain yang lebih muda daripada saya, dan saya merasa punya pengalaman.

“Saya pikir pengalaman adalah tentang menyerap apa yang Anda pelajari, bukan hanya bermain dalam pertandingan. Saya sudah memiliki begitu banyak pengalaman untuk dipelajari dalam karier saya sejauh ini, dan saya merasa bisa melangkah maju, berkembang, dan melakukan lebih banyak lagi dengan pengalaman yang saya miliki.”