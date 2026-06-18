Jude benar-benar sosok yang luar biasa! Pesan perpisahan yang mengharukan dari Bellingham diungkap oleh mantan bintang Real Madrid, Caroline Weir

Pengaruh Bellingham di Real Madrid telah melampaui jauh gol-golnya di lapangan, dengan gelandang asal Inggris ini menunjukkan kelasnya di luar lapangan dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Weir. Saat pemain berusia 30 tahun itu bersiap pindah dari Madrid ke Lyon, ia mengungkapkan bahwa Bellingham menghubunginya dengan mengirimkan kaos bertanda tangan dan sebuah pesan yang menyentuh hati. Pesan dari mantan bintang Borussia Dortmund itu berbunyi: "Untuk Caroline. Senang sekali bisa mengenalmu. Semoga sukses di langkahmu selanjutnya, dengan penuh cinta dan kekaguman!"

Menanggapi sikap tersebut, Weir memuji bintang Timnas Inggris itu. “Jude dan saya sudah beberapa kali berbincang. Kami selalu akrab dan memiliki percakapan yang menyenangkan tentang klub dan Madrid. Bahwa dia menulis pesan itu—saya sebenarnya sudah senang dengan kaos bertanda tangannya saja—pesan itu benar-benar menunjukkan betapa berkelasnya dia sebagai pribadi. Dia orang yang hebat dan itu benar-benar sentuhan yang sangat manis,” katanya, seperti dilansir Guardian.

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