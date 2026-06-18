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Jude benar-benar sosok yang luar biasa! Pesan perpisahan yang mengharukan dari Bellingham diungkap oleh mantan bintang Real Madrid, Caroline Weir
Hadiah istimewa dari sang bintang muda Bernabeu
Pengaruh Bellingham di Real Madrid telah melampaui jauh gol-golnya di lapangan, dengan gelandang asal Inggris ini menunjukkan kelasnya di luar lapangan dengan mengucapkan selamat tinggal kepada Weir. Saat pemain berusia 30 tahun itu bersiap pindah dari Madrid ke Lyon, ia mengungkapkan bahwa Bellingham menghubunginya dengan mengirimkan kaos bertanda tangan dan sebuah pesan yang menyentuh hati. Pesan dari mantan bintang Borussia Dortmund itu berbunyi: "Untuk Caroline. Senang sekali bisa mengenalmu. Semoga sukses di langkahmu selanjutnya, dengan penuh cinta dan kekaguman!"
Menanggapi sikap tersebut, Weir memuji bintang Timnas Inggris itu. “Jude dan saya sudah beberapa kali berbincang. Kami selalu akrab dan memiliki percakapan yang menyenangkan tentang klub dan Madrid. Bahwa dia menulis pesan itu—saya sebenarnya sudah senang dengan kaos bertanda tangannya saja—pesan itu benar-benar menunjukkan betapa berkelasnya dia sebagai pribadi. Dia orang yang hebat dan itu benar-benar sentuhan yang sangat manis,” katanya, seperti dilansir Guardian.instagram
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Meninggalkan warisan di ibu kota Spanyol
Weir meninggalkan Madrid sebagai legenda klub yang tak terbantahkan, setelah menorehkan namanya dalam buku rekor. Selama 125 penampilannya bersama Las Blancas, ia mencetak 63 gol dan memberikan 40 assist, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut. Terlepas dari kehebatannya secara individu, ia pergi setelah finis sebagai runner-up liga di bawah Barcelona pada masing-masing dari empat musimnya.
"Saya mengenang masa-masa itu dengan kenangan yang sangat membahagiakan, baik di dalam maupun di luar lapangan," aku Weir. "Satu-satunya penyesalan saya adalah kami tidak berhasil meraih gelar juara pertama itu. Namun di luar itu, melihat dampak yang saya berikan pada tim, saya benar-benar bangga dengan statistik-statistik tersebut. Madrid, saya, dan suami saya, kami sangat bahagia di sana. Gaya hidupnya luar biasa, kotanya pun luar biasa. Namun saya merasa bab itu telah berakhir secara alami dan saya juga sudah siap untuk melangkah ke depan."
Daya tarik kejayaan Liga Champions
Kepindahan ke Lyon merupakan langkah maju bagi Weir dalam upayanya menambah gelar juara besar ke dalam daftar prestasinya. Klub Prancis tersebut telah delapan kali menjadi juara Eropa, dan Weir mengakui bahwa kesempatan untuk bermain di bawah asuhan Jonatan Giraldez terlalu bagus untuk dilewatkan. Gelandang tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan klub raksasa Prancis tersebut.
"Pada tahap karier saya saat ini, saya ingin terus maju," jelasnya. "Saya ingin bersaing untuk meraih gelar, saya ingin bermain bersama para pemain terbaik. Saya sangat ingin berada di level atas dan bersaing di Liga Champions. Memang sangat sulit untuk mencapai babak semifinal dan final, dan tentu saja memenangkannya pun sangat sulit — tetapi saya ingin menjadi bagian dari persaingan itu atau setidaknya berada di klub yang mempersiapkan diri untuk mencapai hal tersebut pada akhir musim."
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Impian Skotlandia dan Target Piala Dunia
Sambil menyesuaikan diri dengan kehidupan di Prancis, Weir tetap fokus untuk membawa Skotlandia ke Piala Dunia 2027 di Brasil. Ia tampil luar biasa untuk negaranya, mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhirnya. Terinspirasi oleh prestasi tim nasional pria Skotlandia baru-baru ini, sang kapten sangat ingin meniru kesuksesan tersebut di panggung dunia.
"Berangkat ke Brasil untuk Piala Dunia, itulah inti dari mimpi. Itu adalah mimpi nomor satu dalam daftar impian saya," kata Weir. "Tentu saja ada Liga Champions dan level klub, tapi menurut saya membawa Skotlandia ke Piala Dunia juga berada di urutan teratas. Kami sudah menyelesaikan langkah pertama, yaitu lolos ke babak playoff, dan selanjutnya kami akan menantikan babak playoff di akhir tahun. Kami akan melangkah selangkah demi selangkah."