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England Panama W+LsGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Jude Bellingham telah memikul beban tim Inggris sendirian - namun rekan-rekannya harus segera meningkatkan performa jika impian Piala Dunia ingin terwujud: Pemenang dan pecundang saat tim asuhan Thomas Tuchel kembali kesulitan sementara masalah cedera bek kanan terus berlanjut

Winners & losers
England
J. Bellingham
H. Kane
World Cup
FEATURES
Panama vs England
Analysis

Di East Rutherford, New Jersey, lagu 'Hey Jude' lah yang terdengar paling nyaring setelah peluit akhir dibunyikan. Para pemain Inggris berjalan lesu meninggalkan lapangan setelah meraih kemenangan 2-0 yang tidak terlalu spektakuler atas Panama, yang memastikan posisi teratas di Grup L pada Piala Dunia. Namun, Jude Bellingham masih berada di lapangan, berlari kecil menuju ujung lapangan untuk memenuhi kewajiban wawancara dengan media, dan para penggemar menyanyikan lagu untuk pria yang telah menjadi penentu kemenangan pada hari Sabtu itu.

Inggris sempat mengalami kesulitan besar di beberapa kesempatan dalam turnamen ini, meski berhasil memuncaki grupnya. Keberhasilan mereka itu sebagian besar berkat Bellingham, yang tidak hanya menjadi sumber kreativitas, tetapi juga inspirasi bagi The Three Lions. Dialah yang membawa timnya unggul 3-2 atas Kroasia, dan ia kembali memimpin dari lini depan dalam laga ini.

Bellingham mencetak satu gol dan memberikan satu assist selama penampilan penuh aksi yang memastikan Inggris terhindar dari sisi undian yang 'sulit', saat mereka kini merencanakan perjalanan kembali ke sini untuk final pada 19 Juli.

Tim asuhan Thomas Tuchel tidak membuat segalanya berjalan mulus bagi diri mereka sendiri. Babak pertama sebagian besar merupakan kelanjutan dari permainan sepak bola yang monoton yang menjadi ciri khas hasil imbang 0-0 mereka yang membosankan melawan Ghana, saat Inggris mencoba—namun gagal—menembus lini tengah Panama. Ketika mereka berhasil mengarahkan bola ke sayap, umpan silang mereka tidak cukup akurat.

"Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan-pertandingan seperti ini. Tidak masalah jika pertandingan terasa ketat atau sulit. Hal ini justru akan membantu kami di pertandingan berikutnya," kata Tuchel setelah pertandingan.

Butuh situasi bola mati untuk membangkitkan Inggris, saat Bukayo Saka mengeksekusi tendangan sudut dan Bellingham menunjukkan usaha luar biasa untuk mencetak gol, mengulurkan kakinya sedikit lebih jauh dari bek yang mengawalnya untuk mengarahkan tendangan volinya ke sudut bawah gawang.

Sejak saat itu, Inggris bermain dengan lebih leluasa, dan Bellingham memainkan peran utama dalam membuat skor menjadi 2-0 lima menit kemudian saat ia berlari melewati Harry Kane untuk menyambut umpan Nico O’Reilly, lalu berbelok ke kiri dan ke kanan sebelum melepaskan umpan silang yang dilayangkan, yang kemudian disundul dengan tepat oleh Kane ke gawang.

"Dampak yang sangat besar [dari Bellingham dan Kane]. Itulah yang kami butuhkan, itulah yang kami inginkan... itulah mengapa ekspektasi begitu tinggi," kata Tuchel mengenai para pencetak golnya.

Ada kekhawatiran lain bagi pelatih Inggris itu, terutama cedera yang dialami Jarell Quansah yang mengancam akan semakin menguras sumber dayanya di posisi bek kanan menjelang pertandingan babak 32 besar melawan DR Kongo di Atlanta pada Rabu mendatang.

Selama Bellingham tampil seperti ini, ia mampu menutupi kelemahan tersebut. Namun, jika Inggris ingin menjuarai Piala Dunia, pemain lain harus menunjukkan kemampuan yang sama dalam mengubah jalannya pertandingan agar The Three Lions bisa melaju ke babak selanjutnya.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari New Jersey...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Jude Bellingham

    Sulit dipercaya bahwa pernah ada perdebatan mengenai apakah Bellingham akan diturunkan sebagai starter untuk Inggris musim panas ini, mengingat penampilannya yang luar biasa—baik dari segi kualitas maupun kepemimpinan—sepanjang babak penyisihan grup.

    Ditempatkan di posisi yang lebih dalam saat melawan Panama agar Declan Rice bisa beristirahat sejenak, Bellingham langsung tampil agresif sejak peluit pertama dibunyikan. Ia tak segan melakukan tekel, berusaha melewati sejumlah pemain belakang Panama dengan dribel, dan memberikan arahan kepada rekan-rekan setimnya di setiap kesempatan.

    Baik gol maupun assistnya tidaklah mudah, tetapi Bellingham membuatnya terlihat mudah. “Itulah kualitas Jude Bellingham,” kata manajer Panama, Thomas Christiansen, setelah pertandingan usai.

    Pada menit ke-71, tugas Bellingham sudah selesai. Ia memimpin pertandingan dalam hal duel di lapangan yang dilakoni, duel di lapangan yang dimenangkan, tekel, pelanggaran yang diperoleh, peluang yang diciptakan, upaya menggiring bola melewati lawan, keberhasilan menggiring bola melewati lawan, dan tentu saja, keterlibatan dalam gol. Kini, hanya Kane dan Wayne Rooney yang telah mencetak lebih banyak gol turnamen untuk Inggris di abad ke-21. Apa lagi yang bisa diminta Tuchel?

    “Dia sedang berada dalam kondisi terbaiknya setelah cedera. Dia senang bisa bermain lagi, dia merasa bebas... Dia perlu bermain dengan intensitas seperti ini, dia sangat menyukai bermain di panggung seperti ini,” kata sang manajer.

    Bellingham akan genap berusia 23 tahun pada hari Senin, menjelang babak gugur. Sungguh menakjubkan bahwa seorang pemain yang begitu muda sudah bisa menjadi sosok yang begitu berpengaruh.

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  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Morgan Rogers

    Pertanyaan menjelang turnamen ini adalah apakah Tuchel sebaiknya menurunkan Morgan Rogers atau Bellingham sebagai starter, tetapi pada hari Sabtu, ia memilih untuk memainkan keduanya.

    Bellingham dan Rogers sebelumnya pernah dua kali diturunkan sebagai starter bersama untuk timnas Inggris, dan meskipun kedua pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan, tak satu pun dari mereka yang mencetak gol atau memberikan assist, yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin tidak benar-benar cocok

    Namun, sementara Bellingham tampil mengesankan, bintang Aston Villa, Rogers, kesulitan menunjukkan kehadirannya. Ia hanya berada di pinggiran permainan, sesekali menyentuh bola di sana-sini, tetapi tidak benar-benar memberikan kontribusi berarti dalam hal serangan. Dua peluang yang diciptakan dan nol tembakan adalah angka-angka yang tidak terlalu menginspirasi kepercayaan diri.

    "Mereka bisa bermain bersama. Mereka merupakan ancaman bagi lawan mana pun," tegas Tuchel setelah pertandingan, meskipun penampilan Rogers kurang konsisten, dan perannya ke depan pada musim panas ini terasa tidak pasti. Ia hampir pasti akan kembali ke bangku cadangan untuk babak gugur dengan kembalinya Rice, dan Rogers perlu memberikan kontribusi lebih banyak dari bangku cadangan daripada yang ia lakukan saat menjadi starter di sini.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    PEMENANG: Harry Kane

    Selama sebagian besar pertandingan, ini adalah laga lain yang sebaiknya dilupakan oleh Kane. Ia tak pernah benar-benar menemukan ritme permainannya saat menguasai bola, sementara kebebasannya bergerak justru membuatnya, pada satu titik, harus bertahan di kotak penalti sendiri, alih-alih menjadi titik fokus serangan di ujung lapangan yang lain.

    Saat mengenakan seragam Bayern Munich, Kane mampu memengaruhi jalannya pertandingan setiap saat. Namun, bagi Inggris, ia lebih merupakan pemain yang hanya bersinar pada momen-momen tertentu. Berikan bola kepada Kane di area berbahaya dan ia akan mencetak gol. Itulah yang dilakukan Bellingham dengan umpan silangnya, dan Kane membalasnya dengan sundulan rapi dari dalam kotak penalti.

    Kapten ini kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris di Piala Dunia dengan 11 gol — melampaui rekor Gary Lineker yang berjumlah 10 gol.

    "Semua orang sangat senang karena dia adalah rekan setim yang luar biasa," kata Tuchel tentang kaptennya. "Saya bahkan tidak menyadari semua hal ini dan semua rekor tersebut... Luar biasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor ini di Piala Dunia. Dia dalam kondisi mental yang luar biasa, secara fisik pun demikian. Dia siap untuk melaju hingga akhir di Piala Dunia ini."

    Hari pertandingan yang sepi bagi Kylian Mbappe dan Erling Haaland berarti Kane juga mampu memperkecil jarak dengan beberapa pesaing utamanya dalam perebutan Sepatu Emas, meskipun Lionel Messi memperlebar keunggulannya di klasemen pencetak gol terbanyak pada Sabtu malam. Meski demikian, Kane kembali memiliki momentum positif setelah pertandingan yang mengecewakan melawan Ghana.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    PEMENANG: Bek kanan Inggris

    Tuchel memutuskan, saat menyusun skuad Inggris ini, untuk membawa dua bek kanan murni, yaitu Reece James dan Tino Livramento. Dalam tiga minggu terakhir, keduanya—mungkin tidak mengherankan mengingat riwayat cedera mereka baru-baru ini—telah dilanda cedera. Cedera Livramento membuatnya absen dari turnamen ini menjelang pertandingan pertama Inggris, dan meskipun James masih bersama skuad, ia harus absen setidaknya satu pertandingan lagi setelah tidak bermain dalam kemenangan hari Sabtu lalu.

    Tuchel menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa Jarell Quansah, seorang bek tengah alami yang biasa bermain di sisi kanan formasi tiga bek di Bayer Leverkusen, dapat mengisi posisi tersebut. Penilaian itu tidak sepenuhnya keliru, namun karena ia mengalami cedera pergelangan kaki setelah satu jam pertandingan melawan Panama, sumber daya tim pun semakin menipis.

    "Ini akan menjadi persaingan ketat antara Reece James dan Jarell Quansah," kata Tuchel mengenai kondisi kebugaran keduanya sambil menatap laga Rabu melawan DR Kongo. "Tentu saja kami khawatir dengan keduanya. Namun secara umum, kami selalu menemukan solusi dan akan terus berusaha mencarinya."

    Keputusan untuk tidak membawa Trent Alexander-Arnold kini tampak jauh lebih dipertanyakan daripada saat akhir Mei lalu, sementara keputusan untuk mengganti Livramento dengan bek tengah Trevoh Chalobah kini juga tampak keliru. Solusi untuk saat ini kemungkinan besar adalah Djed Spence, yang telah menghabiskan sebagian besar tiga musim terakhir bermain di sisi kiri. Ini bukanlah situasi yang ideal ketika Anda bertujuan untuk memenangkan Piala Dunia.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    PEMENANG: Thomas Tuchel

    Setelah hasil imbang tanpa gol melawan Ghana pekan lalu, Tuchel mengisyaratkan bahwa ia telah merancang strategi baru untuk menembus pertahanan yang rapat, namun ia enggan menerapkannya di tengah-tengah pertandingan di Boston. Dan jika itu merupakan langkah taktis jenius yang seharusnya membangkitkan semangat Inggris, langkah tersebut gagal di sini.

    Tentu saja, ia melakukan beberapa penyesuaian, dengan memasukkan Rogers dan Bellingham serta memanggil kembali Saka dan Marcus Rashford. Tuchel mengakui bahwa ia sengaja ingin bermain dengan enam pemain di lini depan, secara efektif beralih ke formasi 3-1-6 saat Inggris menguasai bola. Secara teori, hal itu memungkinkan The Three Lions unggul jumlah pemain atas Panama, tetapi dalam praktiknya, hasilnya tidak begitu meyakinkan.

    Inggris hanya menciptakan sedikit peluang di babak pertama, dengan hanya dua tembakan yang mengarah ke gawang. Di babak kedua, sebuah tendangan bebas, lalu gol dalam serangan balik, yang membuka jalannya pertandingan.

    Inggris memang bermain sesuai keunggulan mereka, namun penampilan ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada mengenai kemampuan mereka untuk menembus formasi pertahanan yang kokoh. Republik Demokratik Kongo juga tampaknya tidak akan bermain terbuka di babak berikutnya, yang berarti para penggemar mungkin akan kembali mengalami malam yang menegangkan di tengah pekan.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Perjalanan Inggris menuju final

    Perlu diingat bahwa Inggris sebenarnya sudah lolos ke babak 32 besar sebelum pertandingan ini. Yang menjadi taruhannya justru seberapa menguntungkan undian yang akan mereka dapatkan ke depannya.

    Di satu sisi undian, di mana Inggris memastikan tempatnya dengan memuncaki grup, terdapat tiga lawan potensial yang tangguh: Meksiko, Brasil, dan Argentina. Inggris tidak akan diunggulkan saat menghadapi Argentina, sementara bertanding melawan El Tri di Azteca akan menjadi tantangan berat, sedangkan melawan Brasil di Miami akan terasa seperti pertandingan tandang dalam hal atmosfer.

    Namun, seandainya Inggris finis di posisi kedua, situasinya akan terlihat jauh lebih menakutkan. Portugal akan menjadi lawan mereka di babak 32 besar, dengan Spanyol kemungkinan besar menanti jika The Three Lions lolos. Para penyerang Prancis yang menakutkan juga akan menjadi lawan mereka di semifinal jika urutan unggulan tetap berlaku.

    Jadi, kemenangan ini mungkin akan dipandang sebagai hal yang sangat penting tiga minggu ke depan jika Inggris kembali ke New Jersey untuk final. Mereka tetap tidak akan memiliki segalanya berjalan mulus di bagian undian yang mereka tempati, tetapi DR Kongo setidaknya akan memberikan kesempatan lain untuk memperbaiki kelemahan sebelum level lawan mereka meningkat secara signifikan.