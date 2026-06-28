Inggris sempat mengalami kesulitan besar di beberapa kesempatan dalam turnamen ini, meski berhasil memuncaki grupnya. Keberhasilan mereka itu sebagian besar berkat Bellingham, yang tidak hanya menjadi sumber kreativitas, tetapi juga inspirasi bagi The Three Lions. Dialah yang membawa timnya unggul 3-2 atas Kroasia, dan ia kembali memimpin dari lini depan dalam laga ini.

Bellingham mencetak satu gol dan memberikan satu assist selama penampilan penuh aksi yang memastikan Inggris terhindar dari sisi undian yang 'sulit', saat mereka kini merencanakan perjalanan kembali ke sini untuk final pada 19 Juli.

Tim asuhan Thomas Tuchel tidak membuat segalanya berjalan mulus bagi diri mereka sendiri. Babak pertama sebagian besar merupakan kelanjutan dari permainan sepak bola yang monoton yang menjadi ciri khas hasil imbang 0-0 mereka yang membosankan melawan Ghana, saat Inggris mencoba—namun gagal—menembus lini tengah Panama. Ketika mereka berhasil mengarahkan bola ke sayap, umpan silang mereka tidak cukup akurat.

"Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan-pertandingan seperti ini. Tidak masalah jika pertandingan terasa ketat atau sulit. Hal ini justru akan membantu kami di pertandingan berikutnya," kata Tuchel setelah pertandingan.

Butuh situasi bola mati untuk membangkitkan Inggris, saat Bukayo Saka mengeksekusi tendangan sudut dan Bellingham menunjukkan usaha luar biasa untuk mencetak gol, mengulurkan kakinya sedikit lebih jauh dari bek yang mengawalnya untuk mengarahkan tendangan volinya ke sudut bawah gawang.

Sejak saat itu, Inggris bermain dengan lebih leluasa, dan Bellingham memainkan peran utama dalam membuat skor menjadi 2-0 lima menit kemudian saat ia berlari melewati Harry Kane untuk menyambut umpan Nico O’Reilly, lalu berbelok ke kiri dan ke kanan sebelum melepaskan umpan silang yang dilayangkan, yang kemudian disundul dengan tepat oleh Kane ke gawang.

"Dampak yang sangat besar [dari Bellingham dan Kane]. Itulah yang kami butuhkan, itulah yang kami inginkan... itulah mengapa ekspektasi begitu tinggi," kata Tuchel mengenai para pencetak golnya.

Ada kekhawatiran lain bagi pelatih Inggris itu, terutama cedera yang dialami Jarell Quansah yang mengancam akan semakin menguras sumber dayanya di posisi bek kanan menjelang pertandingan babak 32 besar melawan DR Kongo di Atlanta pada Rabu mendatang.

Selama Bellingham tampil seperti ini, ia mampu menutupi kelemahan tersebut. Namun, jika Inggris ingin menjuarai Piala Dunia, pemain lain harus menunjukkan kemampuan yang sama dalam mengubah jalannya pertandingan agar The Three Lions bisa melaju ke babak selanjutnya.

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