Jude Bellingham seharusnya menjadi ikon timnas Inggris di Piala Dunia - namun bintang Real Madrid itu terancam dicadangkan oleh Thomas Tuchel

Kasus Bellingham semakin diperparah oleh pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada sikapnya. Ia selalu bermain dengan penuh keberanian, dan terkadang hal itu bisa meluap, seperti yang terjadi saat kekalahan 3-1 dari Senegal pada Juni lalu, ketika reaksi marah Bellingham terhadap keputusan VAR yang merugikan Inggris menarik perhatian.

Tuchel ditanya mengenai insiden tersebut dalam wawancara dengan TalkSport setelah pertandingan persahabatan di City Ground, dan menegaskan bahwa emosi Bellingham dapat menjadi hal yang menguntungkan.

"Saya pikir dia membawa semangat yang tajam, yang kami sambut baik dan yang dibutuhkan jika kami ingin meraih prestasi besar," katanya. "Semangat itu perlu diarahkan. Semangat itu harus diarahkan ke lawan, ke gawang kami, dan bukan untuk mengintimidasi rekan setim, atau bersikap terlalu agresif terhadap rekan setim atau wasit."

Pada titik inilah Tuchel mungkin melontarkan komentar paling kontroversial selama masa jabatannya sejauh ini saat membahas pandangan ibunya sendiri tentang pemain andalan Inggris tersebut.

"Saya melihat hal ini bisa menimbulkan emosi yang campur aduk. Saya melihatnya pada orang tua saya, terutama ibu saya, yang terkadang tidak bisa melihat sosok yang baik, berpendidikan, dan sopan yang saya lihat… Jika dia tersenyum, dia bisa memikat semua orang, tapi terkadang Anda melihat amarah, hasrat, dan api dalam dirinya, dan hal itu muncul dengan cara yang bisa sedikit menakutkan. Misalnya, bagi ibu saya, ketika dia duduk di depan TV, saya melihat hal itu, tetapi secara umum kami sangat senang memilikinya, dia adalah anak yang istimewa."

Bellingham baru kembali ke skuad Inggris pada November setelah pulih dari operasi, dan hubungannya dengan Tuchel langsung menjadi sorotan.

Dia ditinggalkan di bangku cadangan pada pertandingan pembuka jeda tersebut melawan Serbia, tetapi kembali ke susunan pemain inti melawan Albania tiga hari kemudian, hanya untuk tampaknya membuat gestur marah saat diganti dengan enam menit tersisa di kualifikasi terakhir Inggris.

"Itu adalah keputusan, dan dia harus menerimanya," kata Tuchel mengenai insiden tersebut. "Teman-temannya menunggu di pinggir lapangan, jadi kamu harus menerimanya, menghormatinya, dan terus maju."

Sementara itu, mantan striker Inggris Ian Wright membela Bellingham sambil menyarankan bahwa sebagian kritik terhadap gelandang tersebut berasal dari tempat yang lebih jahat.

“Saya rasa mereka belum siap dengan bintang kulit hitam yang bisa bergerak seperti Jude. Mereka tidak bisa menandinginya,” kata Wright mengenai sebagian media dan basis penggemar Inggris. “Dia keluar ke lapangan, tampil, dan melakukan apa yang dia lakukan. Itu terlalu sombong bagi orang-orang ini.

Mereka semua menyukai N'Golo Kante. Dia pria kulit hitam yang rendah hati, fokus pada apa yang dia lakukan. Seseorang seperti Jude menakutkan bagi orang-orang ini karena kemampuannya dan inspirasi yang bisa dia berikan. Karena jika kamu vokal, berkulit hitam, dan bermain di level itu tanpa peduli, itu menakutkan bagi orang-orang tertentu. Ini adalah topik yang melelahkan untuk dibicarakan."