Goal.com
LiveTiket
Will Bellingham be benchedGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Jude Bellingham seharusnya menjadi ikon timnas Inggris di Piala Dunia - namun bintang Real Madrid itu terancam dicadangkan oleh Thomas Tuchel

Analysis
England
J. Bellingham
World Cup
M. Rogers
T. Tuchel
FEATURES
England vs New Zealand

"Siapa lagi?!" Itulah kata-kata yang diucapkan Jude Bellingham saat ia berlari menjauh untuk merayakan golnya, setelah tendangan salto yang luar biasa itu berhasil menyamakan kedudukan bagi Inggris pada menit ke-95 dalam laga babak 16 besar Euro 2024 melawan Slovakia. Tim Tiga Singa tampil sangat buruk hingga saat itu, namun momen heroik Bellingham itu menyelamatkan mereka, melanjutkan musim di mana ia berulang kali menjadi penentu kemenangan bagi Real Madrid.

Gol tersebut, bagaimanapun, tetap menjadi momen puncak dalam karier Bellingham hingga saat ini, setidaknya dalam hal kemampuannya tampil gemilang di saat-saat krusial dan membuktikan kemampuannya.

Ia telah menikmati kemajuan pesat hingga saat itu, mulai dari tampil percaya diri sebagai pemain berusia 19 tahun di Piala Dunia 2022, hingga membawa Borussia Dortmund ke ambang gelar Bundesliga (yang mereka sia-siakan begitu pemain andalan mereka mengalami cedera), hingga mencatatkan musim debut yang layak mendapatkan Ballon d'Or di Bernabeu, termasuk gol penentu kemenangan di menit-menit akhir dalam dua Clasico pertamanya di La Liga.

Namun, entah karena alasan apa, Bellingham belum mencapai level yang sama sejak saat itu. Ia mengalami masalah cedera, terutama masalah bahu yang akhirnya dioperasi musim panas lalu setelah ia mencoba bermain meski dalam kondisi sakit, sementara penurunan performa Madrid telah merosotkan nilai hampir semua pemain yang terlibat.

Di level internasional, sementara itu, ia belum berkembang seperti yang diharapkan Thomas Tuchel, meskipun ia akan memasuki Piala Dunia 2026 sebagai ikon tim, serta bintang iklan adidas yang dipenuhi legenda bersama Timothée Chalamet.

Karena itu, kini ada kemungkinan nyata bahwa Bellingham bahkan tidak masuk dalam susunan pemain inti Inggris untuk pertandingan pembuka melawan Kroasia pada Rabu, 17 Juni.

  • Jude Bellingham Borussia Dortmund 2022-23Getty

    Bakat yang tak terbantahkan

    Tak diragukan lagi bahwa bakat Bellingham menempatkannya di antara para pemain terbaik di turnamen ini. Ia telah diprediksi akan meraih kesuksesan besar sejak masa-masa awalnya di akademi Birmingham City, dan membuktikan di Dortmund saat masih remaja bahwa ia mampu bersaing di level elit.

    Sebuah saga transfer yang ramai pun terjadi saat Real Madrid dan Liverpool berebut tanda tangannya. Pada akhirnya, Los Blancos keluar sebagai pemenang, karena ikon Madrid, Zinedine Zidane, dilaporkan memastikan kesepakatan tersebut ketika ia mengundang Bellingham untuk menonton final Liga Champions 2022 - pertandingan yang dimenangkan Madrid 1-0 atas Liverpool - bersamanya di Paris.

    • Iklan
  • Jude Bellingham Champions League trophy Real Madrid 2024Getty

    Energi Galactico

    Bellingham benar-benar mampu memanfaatkan energi 'Galactico', hampir tanpa hambatan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Karim Benzema ketika Madrid memutuskan untuk tidak merekrut penyerang pengganti bagi pemenang Ballon d'Or tersebut.

    Dia mencetak 10 gol dalam 10 penampilan pertamanya untuk raksasa Spanyol itu, menyamai catatan Cristiano Ronaldo saat pemain Portugal itu pertama kali bergabung dengan Madrid pada 2009. Kedua golnya dalam kemenangan 2-1 di Barcelona menjadikan Bellingham pemain Madrid pertama yang mencetak gol dalam debutnya di La Liga, Liga Champions, dan El Clasico.

    Dan meskipun jumlah golnya menurun pada paruh kedua musim ini, Bellingham tetap layak dinobatkan sebagai Pemain Terbaik La Liga Musim Ini. Madrid meraih gelar ganda berkat 23 gol dan 13 assist Bellingham. Tampaknya, langit adalah batasnya.

  • Bellingham Mbappe ViniciusGetty Images

    Antar

    Masalah cedera yang dialami Bellingham, ditambah dengan kedatangan Kylian Mbappé, justru menyebabkan penurunan performanya di momen-momen krusial. Musim lalu, ia hanya mencetak sembilan gol di semua kompetisi serta menyumbang enam assist.

    Para pengambil keputusan di Madrid tidak membantu Bellingham - atau siapa pun - dengan mengganti manajer secara bergantian dalam upaya memaksimalkan potensi Mbappe dan Vinicius Jr, sementara struktur yang ada saat musim debut Bellingham kini telah terkikis.

    Ia kini lebih berperan sebagai gelandang pengatur alur permainan daripada pemain penyerang, dan kurangnya kepercayaan dirinya di sepertiga akhir lapangan juga terlihat dalam penampilannya bersama timnas Inggris. Bellingham belum mencetak gol untuk Inggris sejak 10 Oktober 2024 - meskipun ia hanya bermain sembilan kali sejak saat itu.

  • Morgan Rogers England 2026Getty

    Persaingan yang ketat

    Sejak mengambil alih jabatan pelatih timnas Inggris, Tuchel telah menegaskan bahwa persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad terbuka lebar. Dan sementara Bellingham absen dari pemusatan latihan karena cedera (atau baru saja pulih dari cedera), Morgan Rogers berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut.

    Gelandang serang Aston Villa ini telah membawa performa gemilangnya di klub ke panggung internasional, dan terbukti menjadi sosok kreatif yang berharga saat Tuchel melakukan eksperimen selama kualifikasi. Meskipun gol-gol belum berdatangan secara berlimpah, Rogers lebih merupakan seorang No.10 sejati daripada Bellingham, dan Tuchel telah menegaskan bahwa ia telah layak mendapatkan kesempatan ini.

    "Daripada mencari posisi terbaik untuk pemain-pemain terbaik hanya agar mereka bisa bermain, mungkin lebih baik menempatkan semua orang di posisi terbaik mereka dan menciptakan persaingan. Saat ini, persaingan itu terjadi antara keduanya," kata pelatih asal Jerman itu pada November lalu mengenai persaingan antara Rogers dan Bellingham untuk menjadi starter di belakang Harry Kane.

    Rogers layak mendapatkan posisi itu mengingat apa yang telah ia tunjukkan baik saat membela Villa maupun Inggris selama setahun terakhir, dan Bellingham harus membuktikan kepada Tuchel bahwa ia bisa memberikan kontribusi lebih jika ingin memenangkan persaingan ini.

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    'Menjijikkan'

    Kasus Bellingham semakin diperparah oleh pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada sikapnya. Ia selalu bermain dengan penuh keberanian, dan terkadang hal itu bisa meluap, seperti yang terjadi saat kekalahan 3-1 dari Senegal pada Juni lalu, ketika reaksi marah Bellingham terhadap keputusan VAR yang merugikan Inggris menarik perhatian.

    Tuchel ditanya mengenai insiden tersebut dalam wawancara dengan TalkSport setelah pertandingan persahabatan di City Ground, dan menegaskan bahwa emosi Bellingham dapat menjadi hal yang menguntungkan.

    "Saya pikir dia membawa semangat yang tajam, yang kami sambut baik dan yang dibutuhkan jika kami ingin meraih prestasi besar," katanya. "Semangat itu perlu diarahkan. Semangat itu harus diarahkan ke lawan, ke gawang kami, dan bukan untuk mengintimidasi rekan setim, atau bersikap terlalu agresif terhadap rekan setim atau wasit."

    Pada titik inilah Tuchel mungkin melontarkan komentar paling kontroversial selama masa jabatannya sejauh ini saat membahas pandangan ibunya sendiri tentang pemain andalan Inggris tersebut.

    "Saya melihat hal ini bisa menimbulkan emosi yang campur aduk. Saya melihatnya pada orang tua saya, terutama ibu saya, yang terkadang tidak bisa melihat sosok yang baik, berpendidikan, dan sopan yang saya lihat… Jika dia tersenyum, dia bisa memikat semua orang, tapi terkadang Anda melihat amarah, hasrat, dan api dalam dirinya, dan hal itu muncul dengan cara yang bisa sedikit menakutkan. Misalnya, bagi ibu saya, ketika dia duduk di depan TV, saya melihat hal itu, tetapi secara umum kami sangat senang memilikinya, dia adalah anak yang istimewa."

    Bellingham baru kembali ke skuad Inggris pada November setelah pulih dari operasi, dan hubungannya dengan Tuchel langsung menjadi sorotan.

    Dia ditinggalkan di bangku cadangan pada pertandingan pembuka jeda tersebut melawan Serbia, tetapi kembali ke susunan pemain inti melawan Albania tiga hari kemudian, hanya untuk tampaknya membuat gestur marah saat diganti dengan enam menit tersisa di kualifikasi terakhir Inggris.

    "Itu adalah keputusan, dan dia harus menerimanya," kata Tuchel mengenai insiden tersebut. "Teman-temannya menunggu di pinggir lapangan, jadi kamu harus menerimanya, menghormatinya, dan terus maju."

    Sementara itu, mantan striker Inggris Ian Wright membela Bellingham sambil menyarankan bahwa sebagian kritik terhadap gelandang tersebut berasal dari tempat yang lebih jahat.

    “Saya rasa mereka belum siap dengan bintang kulit hitam yang bisa bergerak seperti Jude. Mereka tidak bisa menandinginya,” kata Wright mengenai sebagian media dan basis penggemar Inggris. “Dia keluar ke lapangan, tampil, dan melakukan apa yang dia lakukan. Itu terlalu sombong bagi orang-orang ini.

    Mereka semua menyukai N'Golo Kante. Dia pria kulit hitam yang rendah hati, fokus pada apa yang dia lakukan. Seseorang seperti Jude menakutkan bagi orang-orang ini karena kemampuannya dan inspirasi yang bisa dia berikan. Karena jika kamu vokal, berkulit hitam, dan bermain di level itu tanpa peduli, itu menakutkan bagi orang-orang tertentu. Ini adalah topik yang melelahkan untuk dibicarakan."

  • Jude Bellingham England 2025Getty

    Dilema di Dallas

    Terlepas dari semua itu, jelas bahwa penampilan Bellingham yang sedang dalam performa terbaiknya membuat tim Inggris menjadi lebih baik. Namun, penampilan seperti itu semakin jarang terjadi belakangan ini.

    Akibatnya, Tuchel dihadapkan pada dilema menjelang pertandingan pembuka timnya di Dallas: Apakah ia memilih salah satu gelandang paling berbakat di dunia yang mungkin terbawa emosi, ataukah ia memilih opsi yang sedang dalam performa terbaik, Rogers, meskipun ia kurang berpengalaman dalam turnamen?

    Tuchel telah berusaha memotivasi Bellingham, tetapi perbincangan seputar hal itu—serta komentar-komentar canggungnya sendiri—telah mengaburkan analisis serius mengenai level penampilan Bellingham. Dia akan mengenakan jersey nomor 10 musim panas ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan menjadi starter sebagai nomor 10 melawan Kroasia.

    Terlepas dari keputusan yang diambil Tuchel, Bellingham akan menjadi sorotan di Piala Dunia ini, baik melalui penampilan yang menentukan kemenangan atau sikap yang tidak sabar. Ke mana pun koin itu jatuh, hal itu mungkin saja menentukan nasib Inggris.

Friendlies
England crest
England
ENG
New Zealand crest
New Zealand
NZL