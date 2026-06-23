Jude Bellingham merebut rekor Inggris dari Wayne Rooney - bintang Real Madrid itu mencatatkan pencapaian penting bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026

Bellingham telah dengan mudah mengungguli Rooney untuk menjadi pemain termuda yang mencapai tonggak 50 penampilan bersama timnas Inggris. Bintang Real Madrid ini mencatatkan prestasi luar biasa tersebut pada usia 22 tahun dan 359 hari, mengalahkan mantan striker Manchester United yang mencapai angka 50 penampilan pada usia 23 tahun dan 159 hari.

Bellingham merayakan pencapaian tersebut saat bertanding melawan Ghana di Boston. Pada pertandingan sebelumnya, ia mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia setelah melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dengan gol tersebut, Bellingham telah mengoleksi tujuh gol untuk tim nasional. Setelah melakukan debut seniornya pada tahun 2020, ia kini telah berpengalaman di empat turnamen internasional, menunjukkan tingkat konsistensi yang tak tertandingi.



