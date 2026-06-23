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Jude Bellingham merebut rekor Inggris dari Wayne Rooney - bintang Real Madrid itu mencatatkan pencapaian penting bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026
Menetapkan standar baru bagi Inggris
Bellingham telah dengan mudah mengungguli Rooney untuk menjadi pemain termuda yang mencapai tonggak 50 penampilan bersama timnas Inggris. Bintang Real Madrid ini mencatatkan prestasi luar biasa tersebut pada usia 22 tahun dan 359 hari, mengalahkan mantan striker Manchester United yang mencapai angka 50 penampilan pada usia 23 tahun dan 159 hari.
Bellingham merayakan pencapaian tersebut saat bertanding melawan Ghana di Boston. Pada pertandingan sebelumnya, ia mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia setelah melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dengan gol tersebut, Bellingham telah mengoleksi tujuh gol untuk tim nasional. Setelah melakukan debut seniornya pada tahun 2020, ia kini telah berpengalaman di empat turnamen internasional, menunjukkan tingkat konsistensi yang tak tertandingi.
Tampil gemilang di saat-saat krusial
Memecahkan rekor memang mengesankan, tetapi Bellingham secara konsisten telah membuktikan bahwa ia memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian bersejarah ini, baik di level klub maupun internasional. Dalam 140 pertandingan bersama Real Madrid, ia telah mencetak 46 gol, menunjukkan produktivitas serangan yang luar biasa. Berbicara menjelang turnamen, Jordan Henderson menggambarkan rekan setimnya ini sebagai pemain yang memiliki "X-factor" dan merupakan "pemain yang tampil gemilang di pertandingan besar" bagi negaranya. Reputasi ini semakin menguat berkat aksi-aksi penentu yang dilakukannya di lapangan, termasuk gol solo yang indah saat melawan Kroasia. Bellingham menikmati perannya sebagai bintang utama, yang terkenal dengan teriakannya, "Siapa lagi?" setelah mencetak tendangan salto yang krusial melawan Slovakia di Kejuaraan Eropa 2024. Ia terus tampil gemilang di bawah tekanan yang sangat besar.
Mengejar rekor penampilan terbanyak sepanjang masa
Seiring Bellingham terus menguasai lini tengah, pembicaraan pun secara alami bergeser ke seberapa jauh ia bisa menorehkan namanya dalam sejarah. Bukayo Saka baru-baru ini bergabung dengannya sebagai salah satu dari hanya lima pemain yang mencapai 50 penampilan sebelum berusia 25 tahun, namun Bellingham tetap berada di jalur yang unik. Saat ini, ia adalah pemain Eropa termuda yang tampil di empat turnamen besar pria, mengungguli Jamal Musiala. Jika Bellingham mempertahankan rata-rata sembilan penampilan per tahun selama dekade mendatang, secara statistik ia berada di jalur yang tepat untuk melampaui Peter Shilton, yang memegang rekor absolut dengan 125 penampilan. Meskipun pencapaian pribadi seperti ini patut dirayakan, ia tetap sepenuhnya fokus pada meraih gelar juara daripada pencapaian statistik individu.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Inggris saat ini berada di ambang lolos ke babak gugur. The Three Lions sedang berjuang keras untuk memastikan posisi teratas di grup mereka. Jika Inggris ingin akhirnya mengakhiri 60 tahun kekecewaan pada musim panas ini, mereka tentu saja membutuhkan pemain andalan mereka untuk tampil dalam performa terbaiknya.