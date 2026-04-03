BellinghamGetty Images
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Jude Bellingham menjalani prosesnya 'selangkah demi selangkah' sementara pelatih Real Madrid menanggapi situasi cedera 'yang tidak biasa' yang dialami gelandang tersebut setelah ia tidak dipanggil untuk laga persahabatan Timnas Inggris

Pelatih kepala Real Madrid, Alvaro Arbeloa, telah menanggapi situasi seputar kondisi kebugaran Jude Bellingham setelah gelandang tersebut kembali dari tugas internasional tanpa bermain satu menit pun untuk Inggris. Meskipun dipanggil oleh Thomas Tuchel untuk laga persahabatan baru-baru ini melawan Uruguay dan Jepang, pemain berusia 22 tahun itu ditangani dengan hati-hati menyusul pemulihannya dari cedera otot paha belakang yang cukup parah.

  • Bellingham absen dalam laga persahabatan Inggris

    Kurangnya keterlibatan Bellingham bersama Timnas Inggris cukup mengejutkan mengingat ia masuk dalam skuad terbaru Tuchel untuk persiapan Piala Dunia 2026. Gelandang tersebut tidak masuk dalam skuad pertandingan saat imbang 1-1 melawan Uruguay dan tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan selama kekalahan 1-0 dari Jepang di Wembley. Sebelum jeda, mantan bintang Birmingham City itu hanya tampil sebentar selama 16 menit saat melawan Atletico Madrid, menandai kembalinya dia setelah absen selama 44 hari.

    Arbeloa menjelaskan pendekatannya

    Berbicara di ruang pers Valdebebas menjelang laga La Liga Real Madrid melawan Mallorca, Arbeloa mengakui bahwa meskipun situasinya tidak biasa, ia menghormati keputusan untuk melindungi sang pemain. Pelatih tersebut menekankan bahwa prioritas utama tetaplah mengembalikan Bellingham ke kondisi fisik puncaknya setelah absen cukup lama.

    Arbeloa mengatakan: "Kasus Jude agak tidak biasa, karena ia bermain beberapa menit melawan Atletico, tetapi Tuchel telah memutuskan untuk tidak memainkannya sekarang. Mereka tidak ingin mengambil risiko apa pun. Jude cukup cerdas untuk menjalani beberapa sesi latihan yang bagus. Dan ia siap membantu besok. Kami butuh dia untuk kembali ke kondisi fisik yang prima. Saya tidak punya rencana, pelatih asal Inggris itulah yang punya rencana. Bagi saya, tidak masalah kalau dia tidak bermain. Bagi saya, dia akan menjadi pemain kunci dan dia perlu kembali ke performa terbaiknya, dan itu dilakukan dengan bermain. Dia sudah absen cukup lama dan kita harus melakukannya selangkah demi selangkah."

  • Integrasi bertahap ke tim utama

    Dengan jadwal pertandingan yang padat di depan mata, petinggi Madrid enggan terburu-buru memasukkan gelandang andalan mereka kembali ke posisi starter terlalu cepat demi menghindari potensi kendala di fase akhir musim. Arbeloa menambahkan: "Saya berencana menurunkan tim terbaik untuk memenangkan pertandingan. Kami memiliki tiga pertandingan yang sangat berat dalam enam hari; tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan besok saya akan menurunkan tim terbaik yang mungkin. Meskipun saya selalu mengatakan hal ini, kami akan membutuhkan semua orang, dan itu semakin jelas."

    Menyusun jadwal untuk Los Blancos

    Madrid tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona di La Liga dengan hanya sembilan pertandingan tersisa, sehingga kembalinya Bellingham menjadi sangat penting dalam perburuan gelar. Jadwal padat di bulan April mencakup laga perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich, serta laga-laga domestik melawan Girona, Deportivo Alaves, dan Real Betis. Menghadapi laga-laga krusial lainnya, termasuk lawatan ke Sevilla pada bulan Mei, Arbeloa harus mengatasi kelelahan yang semakin meningkat di skuadnya agar tidak kehilangan momentum dalam perburuan gelar.

