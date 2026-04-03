Jude Bellingham menjalani prosesnya 'selangkah demi selangkah' sementara pelatih Real Madrid menanggapi situasi cedera 'yang tidak biasa' yang dialami gelandang tersebut setelah ia tidak dipanggil untuk laga persahabatan Timnas Inggris

Berbicara di ruang pers Valdebebas menjelang laga La Liga Real Madrid melawan Mallorca, Arbeloa mengakui bahwa meskipun situasinya tidak biasa, ia menghormati keputusan untuk melindungi sang pemain. Pelatih tersebut menekankan bahwa prioritas utama tetaplah mengembalikan Bellingham ke kondisi fisik puncaknya setelah absen cukup lama.

Arbeloa mengatakan: "Kasus Jude agak tidak biasa, karena ia bermain beberapa menit melawan Atletico, tetapi Tuchel telah memutuskan untuk tidak memainkannya sekarang. Mereka tidak ingin mengambil risiko apa pun. Jude cukup cerdas untuk menjalani beberapa sesi latihan yang bagus. Dan ia siap membantu besok. Kami butuh dia untuk kembali ke kondisi fisik yang prima. Saya tidak punya rencana, pelatih asal Inggris itulah yang punya rencana. Bagi saya, tidak masalah kalau dia tidak bermain. Bagi saya, dia akan menjadi pemain kunci dan dia perlu kembali ke performa terbaiknya, dan itu dilakukan dengan bermain. Dia sudah absen cukup lama dan kita harus melakukannya selangkah demi selangkah."