Setelah Inggris bermain imbang tanpa gol melawan Ghana di Piala Dunia 2026, Bellingham menyempatkan diri untuk menatap masa depannya bersama klub di Bernabeu. Gelandang tersebut memuji keputusan untuk membawa Mourinho kembali ke ibu kota Spanyol, sebuah penunjukan yang telah menggemparkan dunia sepak bola. Saat berbicara mengenai prospek bekerja di bawah asuhan pelatih legendaris tersebut, Bellingham dengan jelas menunjukkan antusiasmenya.

"Mourinho adalah pelatih yang sangat, sangat hebat. Saya sangat senang," kata pemain berusia 22 tahun itu setelah pertandingan. Dukungan dari gelandang ini muncul di saat Mourinho dilaporkan telah diberi kewenangan dalam urusan transfer yang jarang terjadi di Bernabeu.