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Jude Bellingham mengungkapkan pandangannya mengenai penunjukan Jose Mourinho sebagai manajer Real Madrid serta aktivitas bursa transfer awal musim panas
Antusiasme atas kembalinya The Special One
Setelah Inggris bermain imbang tanpa gol melawan Ghana di Piala Dunia 2026, Bellingham menyempatkan diri untuk menatap masa depannya bersama klub di Bernabeu. Gelandang tersebut memuji keputusan untuk membawa Mourinho kembali ke ibu kota Spanyol, sebuah penunjukan yang telah menggemparkan dunia sepak bola. Saat berbicara mengenai prospek bekerja di bawah asuhan pelatih legendaris tersebut, Bellingham dengan jelas menunjukkan antusiasmenya.
"Mourinho adalah pelatih yang sangat, sangat hebat. Saya sangat senang," kata pemain berusia 22 tahun itu setelah pertandingan. Dukungan dari gelandang ini muncul di saat Mourinho dilaporkan telah diberi kewenangan dalam urusan transfer yang jarang terjadi di Bernabeu.
- Getty/GOAL
Bellingham menyetujui aktivitas transfer musim panas Madrid
Real Madrid tampil sangat aktif di awal jendela transfer musim panas ini, meninggalkan proyek jangka panjang mereka demi pemain-pemain berpengalaman yang telah teruji dalam pertempuran. Klub ini telah mengamankan kesepakatan dengan para bintang ternama, bergerak cepat untuk merekrut Marc Cucurella, Bernardo Silva, dan Ibrahima Konate. Bellingham mencatat bahwa masuknya wajah-wajah baru ini akan secara signifikan mengubah dinamika ruang ganti yang akan ia temui kembali setelah turnamen di Amerika Utara.
"Kami juga melakukan beberapa perekrutan hebat, banyak perekrutan, dengan kualitas dan pengalaman yang mumpuni. Saya akan sangat senang bekerja sama dengan mereka. Saat ini saya fokus pada Inggris, tapi saya sangat menyukai perekrutan yang mereka lakukan," tambah Bellingham.
Kebuntuan di Boston dan kekecewaan di Piala Dunia
Meskipun masa depannya di klub tampak cerah, fokus utama Bellingham saat ini tetap tertuju pada upaya Inggris meraih gelar juara Piala Dunia. Meskipun dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam laga yang berakhir imbang 0-0 melawan Ghana, bintang Real Madrid ini memberikan penilaian yang rendah hati dan jujur mengenai pertandingan malam itu. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut seharusnya diberikan kepada lawan-lawannya atas penampilan pertahanan yang kokoh melawan tim asuhan Thomas Tuchel. "Sejujurnya, saya tidak pantas mendapatkannya," akunya. "Ada beberapa momen di mana saya kesulitan masuk ke dalam alur permainan, dan saya berterima kasih kepada siapa pun yang memilih, tapi penghargaan itu mungkin seharusnya diberikan kepada salah satu pemain mereka yang bertahan dengan sangat baik. Jadi, selamat untuk mereka."
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Momen santai di tengah tekanan Piala Dunia
Di luar pembicaraan taktis mengenai Mourinho dan kekecewaan akibat hasil imbang melawan Ghana, Bellingham juga berbagi pandangannya tentang turnamen secara keseluruhan. Ketika ditanya tentang rekan setimnya, Kylian Mbappé, yang sedang dalam performa luar biasa, Bellingham menjawab singkat, menggambarkan penampilan pemain Prancis itu sebagai "Top!" Pembicaraan kemudian beralih ke Spanyol, di mana gelandang ini dengan cepat menjadi favorit para penggemar sejak kepindahannya dari Borussia Dortmund.
Ketika ditanya apakah Spanyol adalah favorit untuk mengangkat trofi, Bellingham dengan canda mengalihkan pertanyaan tersebut. “Sangat. Saya suka Spanyol,” ia memulai. “Oh, maksudmu tim nasional? [Tertawa] Mereka sangat bagus, tapi negaranya lebih baik. Saya menyukainya.” Meskipun Bellingham jelas menikmati kehidupannya di Madrid, prioritasnya kini beralih ke Panama saat Inggris berusaha mengamankan tempat mereka di babak 32 besar.