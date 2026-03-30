Jude Bellingham mengungkapkan pada usia berapa kembalinya ke Birmingham ‘bisa terjadi’ — dengan ‘bintang’ Real Madrid yang diramalkan akan menjalani transfer pulang kampung yang penuh emosi
Kapan kontrak Bellingham di Real Madrid berakhir?
Setelah melakukan debut seniornya pada usia 16 tahun, segera terlihat bahwa klub asal kotanya tidak mampu mempertahankan Bellingham. Ia sudah melampaui level EFL dan pindah ke Borussia Dortmund pada 2020, sementara nomor punggungnya, 22, dipensiunkan di St Andrew’s.
Tiga tahun di Jerman menjadi landasan baginya untuk pindah ke Spanyol dengan nilai transfer €103 juta (£89 juta/$118 juta). Bellingham telah memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions di Madrid, sekaligus menjadi kandidat Ballon d’Or.
Ia masih berusia 22 tahun dan diharapkan memainkan peran penting bagi Inggris dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Kontrak jangka panjangnya di Santiago Bernabeu akan berakhir pada 2029, dengan kemungkinan besar perpanjangan kontrak akan disiapkan jauh sebelum masa berlakunya habis.
Apakah Bellingham bisa kembali bergabung dengan Birmingham suatu saat nanti?
Namun, suatu saat nanti, kesempatan untuk pulang mungkin saja muncul. Ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan skenario di mana Bellingham kembali ke Birmingham, mantan bintang Blues, Morrison—yang berbicara secara eksklusif melalui Freebets.com, situs penawaran taruhan Piala Dunia—mengatakan kepada GOAL: “Ya, mungkin saja. Kita tidak pernah tahu. Tapi saat ini dia bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, Real Madrid. Saya pikir Jude Bellingham akan kembali ke Birmingham suatu hari nanti—kita tidak pernah tahu, karena Birmingham memiliki ambisi finansial untuk naik ke level yang berbeda. Itulah yang diinginkan para penggemar Birmingham City.
“Tapi tidak pada saat ini. Dia bermain di Real Madrid, klub sepak bola raksasa. Dan di masa depan kariernya, jika Jude Bellingham memutuskan ingin kembali ke klub lamanya, dia akan selalu disambut di Birmingham City. Bocah itu sudah menjadi sensasi bagi klub bahkan sejak usia muda. Tapi ya, saya pikir itu bisa terjadi suatu hari nanti, hanya saja tidak sekarang.”
Apakah transfer itu baru akan terjadi setelah Bellingham menginjak usia 30-an?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah kepindahan itu hanya bisa terjadi setelah Bellingham menginjak usia 30-an—mengingat salah satu pemain terbaik di dunia ini menuntut lebih dari sekadar persaingan di Liga Premier—Morrison menambahkan: “Ya. Itu tergantung, bukan? Kita tidak pernah tahu. Dia masih di usia yang cukup muda. Birmingham harus naik ke Premier League dulu. Mereka harus mencapai sana dan kemudian bertahan di Premier League. Dan bahkan setelah itu, ada proses konsolidasi. Itu sangat berbeda dari Championship. Kamu bisa punya uang sebanyak apa pun, tapi jika para pemain tidak padu atau kamu tidak punya manajer yang tepat, kamu akan kesulitan.
“Jadi, menurut saya fokus Jude akan tetap di Real Madrid selama mungkin. Dan jika saatnya tiba ketika dia berusia 30, 31, atau 32 tahun dan dia ingin pulang - saya yakin Birmingham City akan menerima Jude Bellingham kembali.”
Gerakan promosi: Brady & Birmingham diprediksi akan kembali berbelanja
Setelah sempat terdegradasi ke League One akibat eksperimen manajerial yang gagal bersama Wayne Rooney, Birmingham kini berupaya kembali ke Liga Premier sesegera mungkin.
Kesempatan untuk promosi mungkin telah terlewatkan musim ini, yang memicu pertanyaan tentang masa depan Chris Davies sebagai manajer, namun pemilik klub yang ambisius—sebuah kelompok yang mencakup legenda NFL Tom Brady—diperkirakan akan menginvestasikan lebih banyak dana selama jendela transfer musim panas 2026.
Morrison berkomentar tentang gelombang belanja besar lainnya: “Dengar, saya pikir pemilik Amerika itu ada di sana, mereka telah menghabiskan banyak uang dan hasilnya belum memuaskan. Manajer akan menjadi sorotan karena mereka telah menghabiskan banyak uang. Mereka memiliki beberapa pemain dengan gaji besar di sana. Jadi pada akhirnya, para pemilik harus mempertimbangkan langkah mereka musim depan.
“Tapi musim depan adalah musim krusial bagi mereka—di mana saya pikir mereka akan melakukan belanja besar lagi di musim panas dan mereka akan menjadi salah satu favorit untuk promosi. Mereka harus memulai musim dengan baik karena Championship adalah liga yang tak kenal ampun.
“Saya pikir Birmingham City adalah klub dengan rencana besar. Stadion baru mereka—yang berkapasitas 60.000 penonton di kota—saya yakin akan luar biasa. Mereka adalah klub yang, musim depan, saya yakin sepenuhnya akan bersaing untuk promosi ke Liga Premier.”
Kapan terakhir kali Birmingham City berlaga di Liga Premier?
Saat ini, Birmingham berada di peringkat ke-11 klasemen Championship—terpaut 10 poin dari zona play-off dengan tujuh pertandingan tersisa. Mereka telah absen dari kasta tertinggi sejak 2011—tahun di mana mereka menjuarai Piala Liga—dan harus berjuang keras untuk lolos ke Liga Champions agar Bellingham mempertimbangkan untuk kembali bergabung dengan The Blues.