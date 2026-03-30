Jude Bellingham mengungkapkan pada usia berapa kembalinya ke Birmingham ‘bisa terjadi’ — dengan ‘bintang’ Real Madrid yang diramalkan akan menjalani transfer pulang kampung yang penuh emosi

Setelah sempat terdegradasi ke League One akibat eksperimen manajerial yang gagal bersama Wayne Rooney, Birmingham kini berupaya kembali ke Liga Premier sesegera mungkin.

Kesempatan untuk promosi mungkin telah terlewatkan musim ini, yang memicu pertanyaan tentang masa depan Chris Davies sebagai manajer, namun pemilik klub yang ambisius—sebuah kelompok yang mencakup legenda NFL Tom Brady—diperkirakan akan menginvestasikan lebih banyak dana selama jendela transfer musim panas 2026.

Morrison berkomentar tentang gelombang belanja besar lainnya: “Dengar, saya pikir pemilik Amerika itu ada di sana, mereka telah menghabiskan banyak uang dan hasilnya belum memuaskan. Manajer akan menjadi sorotan karena mereka telah menghabiskan banyak uang. Mereka memiliki beberapa pemain dengan gaji besar di sana. Jadi pada akhirnya, para pemilik harus mempertimbangkan langkah mereka musim depan.

“Tapi musim depan adalah musim krusial bagi mereka—di mana saya pikir mereka akan melakukan belanja besar lagi di musim panas dan mereka akan menjadi salah satu favorit untuk promosi. Mereka harus memulai musim dengan baik karena Championship adalah liga yang tak kenal ampun.

“Saya pikir Birmingham City adalah klub dengan rencana besar. Stadion baru mereka—yang berkapasitas 60.000 penonton di kota—saya yakin akan luar biasa. Mereka adalah klub yang, musim depan, saya yakin sepenuhnya akan bersaing untuk promosi ke Liga Premier.”