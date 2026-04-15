Jude Bellingham menganalisis peluang Harry Kane meraih Ballon d'Or menjelang laga puncak Liga Champions antara Real Madrid dan Bayern Munich

Saat berbicara kepada media menjelang lawatan ke Jerman, di mana Madrid akan berusaha membalikkan defisit agregat 2-1, Bellingham mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas performa tajam Kane di panggung elit. Meskipun ia mengakui adanya konflik pribadi terkait kesuksesan Bayern di liga domestik karena hubungan saudaranya, Jobe, dengan Borussia Dortmund, bintang Madrid ini tetap kagum dengan pengaruh sang striker.

Ketika ditanya apakah Kane kini menjadi kandidat terdepan untuk Ballon d’Or, Bellingham menjawab: “Itu akan sangat bergantung pada prestasi tim dan apa yang dia lakukan bersama Inggris. Dia adalah pemain yang fantastis. Mereka akan memenangkan Bundesliga, dan itu menyakitkan karena saudara saya bermain untuk Dortmund. Merupakan kebanggaan memiliki dia di tim nasional Inggris dan dalam dua atau tiga tahun terakhir ini, dia telah menunjukkan betapa hebatnya dia.”