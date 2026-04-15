Jude Bellingham menganalisis peluang Harry Kane meraih Ballon d'Or menjelang laga puncak Liga Champions antara Real Madrid dan Bayern Munich
Para bintang Inggris bersiap untuk laga krusial di Munich
Madrid akan bertandang ke Allianz Arena untuk menjalani laga krusial di ajang Eropa melawan Bayern yang dipimpin oleh Kane yang sangat produktif. Penyerang tersebut terus mendominasi sepak bola Jerman, memimpin laju Bayern menuju gelar Bundesliga kedua berturut-turut sebagai pencetak gol terbanyak liga dengan 31 gol. Bellingham menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh kapten timnasnya itu, yang saat ini telah mencetak 49 gol dari 41 penampilan di semua kompetisi musim ini.
Bellingham memuji Kane yang brilian
Saat berbicara kepada media menjelang lawatan ke Jerman, di mana Madrid akan berusaha membalikkan defisit agregat 2-1, Bellingham mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas performa tajam Kane di panggung elit. Meskipun ia mengakui adanya konflik pribadi terkait kesuksesan Bayern di liga domestik karena hubungan saudaranya, Jobe, dengan Borussia Dortmund, bintang Madrid ini tetap kagum dengan pengaruh sang striker.
Ketika ditanya apakah Kane kini menjadi kandidat terdepan untuk Ballon d’Or, Bellingham menjawab: “Itu akan sangat bergantung pada prestasi tim dan apa yang dia lakukan bersama Inggris. Dia adalah pemain yang fantastis. Mereka akan memenangkan Bundesliga, dan itu menyakitkan karena saudara saya bermain untuk Dortmund. Merupakan kebanggaan memiliki dia di tim nasional Inggris dan dalam dua atau tiga tahun terakhir ini, dia telah menunjukkan betapa hebatnya dia.”
Impian dan persaingan di Piala Dunia
Bellingham yakin masa bakti Kane di sepak bola Jerman hanya semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pemain kelas dunia menjelang ajang internasional besar musim panas nanti. Gelandang ini berharap pengalaman bertanding di level tinggi ini dapat membawa kesuksesan bagi The Three Lions, meski prioritas utamanya saat ini tetap menetralisir pemain berusia 32 tahun itu di Bavaria.
Menyikapi perkembangan Kane dan tantangan menghadapi dia di leg kedua, Bellingham menambahkan: “Dia telah berkembang; dia adalah striker yang brilian dan menyenangkan untuk ditonton. Mari kita lihat apakah dia bisa membawa gaya bermain ini ke Piala Dunia. Besok, saya harap dia tidak tampil, atau kami mampu menghentikannya.”
Perjalanan Menelusuri Sejarah Eropa
Kane akan menjalani leg kedua dengan peluang mencatatkan sejarah baru sebagai pemain Inggris, dengan target menyamai rekor Steven Gerrard yang mencetak gol dalam lima pertandingan Liga Champions berturut-turut. Penyerang ini juga berambisi menjadi pemain pertama yang mencetak kontribusi gol dalam lima penampilan beruntun melawan Madrid. Dengan kedua klub yang memprioritaskan gelar Eropa di samping perjuangan mereka di kompetisi domestik, laga krusial ini menjadi ajang penentuan bagi pencapaian individu dan tiket ke babak semifinal.