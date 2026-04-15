Jude Bellingham mengakui bahwa 'hal itu bisa jadi sulit' untuk menjalin kerja sama dengan Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior di Real Madrid
Masalah taktis bagi para bintang Madrid
Harapan memuncak saat Mbappe bergabung dengan Vinicius Junior dan Bellingham di Bernabeu pada 2024, namun chemistry di lapangan masih dalam proses pengembangan. Berbicara menjelang laga tandang ke Allianz Arena pada Rabu, Bellingham secara jujur mengakui adanya gesekan yang muncul akibat banyaknya penyerang ternama yang menempati ruang yang sama.
"Ini sulit, karena saya masih merasa ada banyak pertandingan di mana kami sudah berkolaborasi dengan sangat baik," kata Bellingham. "Terkadang, hal ini bisa sulit dengan dua pemain yang secara alami bermain di sisi kiri [Mbappe dan Vini]. Bisa jadi sulit ketika kami semua berada di sisi yang sama. [Alvaro] Arbeloa telah menemukan keseimbangan dengan saya di sisi lain sedikit lebih baik. Kami fleksibel, kami memiliki kebebasan untuk bergerak, terkadang hal itu bisa membuat formasi sedikit kacau, tetapi dengan keduanya, Anda harus percaya pada kemampuan mereka... Ketika semuanya berjalan dengan baik, semoga seperti besok. Saya sudah pernah melihatnya sebelumnya."
Malam yang menentukan di Munich
Tertinggal 2-1 setelah leg pertama di kandang, dan tertinggal sembilan poin dari Barcelona di La Liga pasca hasil imbang yang mengecewakan melawan Girona, Liga Champions menjadi satu-satunya harapan Madrid untuk meraih trofi. Bellingham, yang mengalami musim yang diwarnai cedera setelah menjalani operasi bahu dan masalah otot paha belakang, sangat menyadari tekanan yang menyelimuti pertandingan ini.
"Kami ingin tetap berjuang untuk sesuatu di akhir musim," tambah gelandang tersebut. "Ini sangat penting bagi kami, bagi klub... Jelas ini adalah musim yang agak membuat frustrasi bagi saya, yang pertama seperti ini, absen dalam begitu banyak pertandingan karena cedera. Kekalahan apa pun di Liga Champions terasa seperti bencana. Mengingat situasi yang kami hadapi, kami memahami bahwa besok adalah final. Kami harus melihatnya sebagai pertandingan yang menentukan segalanya."
Kompany membantah mitos seputar Madrid
Sementara raksasa Spanyol itu mengandalkan sejarah keajaiban-keajaiban mereka di Eropa, manajer Bayern Vincent Kompany tidak terpengaruh oleh sensasi tersebut. Pelatih asal Belgia itu mempertanyakan aura mistis yang menyelimuti sejarah comeback mereka di Liga Champions, dengan menegaskan bahwa narasi semacam itu tidak eksklusif bagi klub yang telah 15 kali menjuarai kompetisi tersebut. "Mereka masih termasuk yang terbaik di Eropa, [tetapi] saya tidak melihat 'kisah-kisah remontada' sebagai sesuatu yang unik. Itu adalah kisah-kisah klub lain, seperti Barcelona, Liverpool, dan Bayern Munich," kata Kompany.
Arbeloa tetap teguh meski di bawah tekanan
Sementara Kompany bertekad untuk menghilangkan aura mistis Madrid di kancah Eropa, Alvaro Arbeloa justru dengan senang hati memanfaatkannya. Meskipun menghadapi sorotan yang semakin tajam setelah tiga pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan, pelatih Los Blancos ini tetap teguh pada keyakinannya bahwa DNA klub akan membawa mereka melewati masa sulit ini.
"Pertama-tama, kami adalah Real Madrid," kata Arbeloa kepada wartawan. "Jika ada tim yang datang ke stadion ini untuk membalikkan keadaan, itu adalah kami. Jika kami menang [pada leg pertama], itu bukanlah hal yang mustahil. Kiper mereka [Manuel Neuer] adalah MVP."
Saat tirai siap dibuka untuk malam penentuan di Allianz Arena ini, pesan terakhir Arbeloa tidak meninggalkan ruang untuk keraguan mengenai mentalitas tim. "Kami mampu melakukannya. Pelatih Real Madrid percaya, para pemain percaya, dan klub percaya," pungkasnya. "Tidak ada satu pun penggemar yang saya temui dalam beberapa hari terakhir ini yang tidak percaya bahwa kami akan menang."