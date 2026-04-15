Jude Bellingham mengakui bahwa 'hal itu bisa jadi sulit' untuk menjalin kerja sama dengan Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior di Real Madrid

Harapan memuncak saat Mbappe bergabung dengan Vinicius Junior dan Bellingham di Bernabeu pada 2024, namun chemistry di lapangan masih dalam proses pengembangan. Berbicara menjelang laga tandang ke Allianz Arena pada Rabu, Bellingham secara jujur mengakui adanya gesekan yang muncul akibat banyaknya penyerang ternama yang menempati ruang yang sama.

"Ini sulit, karena saya masih merasa ada banyak pertandingan di mana kami sudah berkolaborasi dengan sangat baik," kata Bellingham. "Terkadang, hal ini bisa sulit dengan dua pemain yang secara alami bermain di sisi kiri [Mbappe dan Vini]. Bisa jadi sulit ketika kami semua berada di sisi yang sama. [Alvaro] Arbeloa telah menemukan keseimbangan dengan saya di sisi lain sedikit lebih baik. Kami fleksibel, kami memiliki kebebasan untuk bergerak, terkadang hal itu bisa membuat formasi sedikit kacau, tetapi dengan keduanya, Anda harus percaya pada kemampuan mereka... Ketika semuanya berjalan dengan baik, semoga seperti besok. Saya sudah pernah melihatnya sebelumnya."