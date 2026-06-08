Getty
Diterjemahkan oleh
Jude Bellingham mendapat peringatan dari pelatih Inggris Thomas Tuchel terkait '14 atau 15 pemain inti' saat bintang Real Madrid itu bersaing dengan Morgan Rogers untuk posisi nomor 10 di Piala Dunia
Tuchel tetap menghadapi tekanan terkait kedalaman skuad
Tuchel telah menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan menjamin tempat di susunan pemain inti untuk Piala Dunia mendatang. Meskipun Bellingham tetap menjadi fokus utama ambisi tim nasional, pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa ia memandang skuadnya memiliki banyak pemain berbakat yang layak menjadi starter, sehingga pemain berusia 22 tahun itu harus bersaing ketat untuk mendapatkan menit bermain.
Ketika ditanya secara langsung apakah gelandang Real Madrid itu harus berjuang keras untuk masuk ke dalam starting XI, Tuchel mengatakan kepada wartawan: "Ya, benar. Dia adalah salah satu pemain inti, dia tahu dia adalah salah satu pemain inti, tetapi kami memiliki 14 atau 15 pemain yang berpotensi menjadi pemain inti. Peran-peran ini selalu bisa berubah, tetapi saat ini saya pikir ada 14 atau 15 pemain inti yang layak dan Jude adalah salah satunya."
- Getty
Kebangkitan Morgan Rogers
Pesaing utama Bellingham untuk posisi gelandang serang adalah Rogers. Pemain Aston Villa ini telah menjadi andalan di bawah asuhan Tuchel, dengan tampil dalam 12 dari 13 pertandingan yang dipimpin sang manajer. Yang paling menonjol, Rogers adalah satu-satunya pemain yang turut serta dalam setiap dari delapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Inggris, yang menunjukkan bahwa ia saat ini memiliki keunggulan taktis dalam sistem yang disukai sang manajer.
Keterlibatan Bellingham menjadi lebih sporadis sejak Tuchel mengambil alih kendali pada Januari 2025. Mantan pemain Borussia Dortmund ini hanya empat kali menjadi starter di bawah rezim baru, dengan tiga penampilan lainnya sebagai pemain pengganti. Hal ini sangat kontras dengan kampanye Euro 2024 di bawah Gareth Southgate, di mana Bellingham hanya absen selama 29 menit dalam tujuh pertandingan.
Mengelola hubungan yang penuh gejolak
Hubungan antara Tuchel dan Bellingham tidak luput dari gesekan. Manajer tersebut sebelumnya menggambarkan perilaku Bellingham di lapangan saat kekalahan melawan Senegal sebagai "menjijikkan," sebuah komentar yang kemudian ia minta maaf. Ketegangan semakin memuncak pada November ketika Tuchel menyatakan akan "mengevaluasi" perilaku sang pemain setelah reaksi yang terlihat jelas saat diganti pada laga kualifikasi melawan Albania.
Cedera juga berperan dalam ritme permainan Bellingham yang terganggu. Ia absen dalam pertandingan kualifikasi akibat cedera bahu dan bahkan tidak dipanggil untuk pemusatan latihan internasional pada Oktober. Meskipun mengalami kendala tersebut, Tuchel segera memuji dampak gelandang tersebut dalam kemenangan uji coba melawan Selandia Baru di Tampa, di mana Bellingham mengenakan ban kapten setelah masuk pada babak kedua.
"Anda bisa melihat bahwa Jude pasti memiliki ketegasan dan semangat," kata Tuchel setelah kemenangan 1-0 tersebut. "Ini adalah karakteristik utamanya, tetapi Anda bisa melihat bahwa ia baru pulih dari cedera dan penuh energi serta senang bisa kembali ke lapangan. Sayangnya, ia harus absen pada bagian penting musim ini, yaitu musim Liga Champions dan perebutan gelar juara di Spanyol, sehingga hal ini sangat disayangkan bagi Real Madrid dan dirinya secara pribadi."
- Getty Images
Menemukan titik optimal untuk Piala Dunia
Apakah penampilan Bellingham sudah cukup untuk mengalahkan persaingan dari Rogers dan mengamankan tempat tetap di antara "14 atau 15 pemain inti" Tuchel masih menjadi pertanyaan besar bagi Timnas Inggris. Dengan turnamen yang semakin dekat, Tuchel yakin Bellingham sedang menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat. "Kalian bisa lihat sekarang bahwa dia sebenarnya sedang dalam kondisi prima," tambah sang manajer. "Dia kembali, dia segar, dia ingin bermain, dan dia dalam kondisi terbaiknya."