Jude Bellingham mendapat peringatan dari pelatih Inggris Thomas Tuchel terkait '14 atau 15 pemain inti' saat bintang Real Madrid itu bersaing dengan Morgan Rogers untuk posisi nomor 10 di Piala Dunia

Tuchel telah menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan menjamin tempat di susunan pemain inti untuk Piala Dunia mendatang. Meskipun Bellingham tetap menjadi fokus utama ambisi tim nasional, pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa ia memandang skuadnya memiliki banyak pemain berbakat yang layak menjadi starter, sehingga pemain berusia 22 tahun itu harus bersaing ketat untuk mendapatkan menit bermain.

Ketika ditanya secara langsung apakah gelandang Real Madrid itu harus berjuang keras untuk masuk ke dalam starting XI, Tuchel mengatakan kepada wartawan: "Ya, benar. Dia adalah salah satu pemain inti, dia tahu dia adalah salah satu pemain inti, tetapi kami memiliki 14 atau 15 pemain yang berpotensi menjadi pemain inti. Peran-peran ini selalu bisa berubah, tetapi saat ini saya pikir ada 14 atau 15 pemain inti yang layak dan Jude adalah salah satunya."