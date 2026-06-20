Jude Bellingham mendapat dukungan dari Toni Kroos, sang legenda Real Madrid yang membela bintang Inggris itu di tengah sorotan kritis

Bintang Madrid tersebut baru-baru ini memberikan tanggapannya sendiri terhadap berbagai komentar dari luar, mengakui bahwa terkadang ia “pantas” menerima kritik yang ditujukan kepadanya setelah tampil gemilang dalam kemenangan Inggris 4-2 atas Kroasia di Piala Dunia 2026. Gelandang produktif ini termasuk di antara para pencetak gol saat The Three Lions memulai kampanye babak penyisihan grup dengan gemilang, dan memanfaatkan kesempatan setelah peluit akhir untuk menanggapi sorotan tajam yang ia hadapi dalam beberapa bulan terakhir.

"Secara pribadi, rasanya menyenangkan bisa mengesampingkan sebagian dari semua komentar itu dan sekadar menunjukkan kepada negara saya serta rekan-rekan setim betapa berkomitmennya saya untuk membantu tim memenangkan pertandingan," kata gelandang muda itu kepada para wartawan. Ia mengakui tekanan yang menyertai statusnya sebagai pemain ternama, sambil menambahkan: "Saya tahu itu bagian dari menjadi seorang pesepakbola; saya tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun yang mengatakan hal-hal buruk tentang saya karena terkadang saya memang pantas mendapatkannya. Hari ini, saya rasa menyenangkan bisa mencoba menunjukkan kepada orang-orang dan mengingatkan mereka siapa saya sebenarnya."