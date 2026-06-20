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Jude Bellingham mendapat dukungan dari Toni Kroos, sang legenda Real Madrid yang membela bintang Inggris itu di tengah sorotan kritis
Kroos membela mantan rekan setimnya
Bellingham menjadi sorotan media Spanyol dan sebagian pendukung dalam beberapa bulan terakhir menyusul penurunan performa yang dirasakan. Meskipun memulai kariernya di ibu kota Spanyol dengan gemilang, cedera—termasuk operasi bahu dan masalah otot yang menyusul—telah menghambat kemampuannya untuk mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan selama musim debutnya di Real Madrid.
Namun, Kroos, yang pernah berbagi ruang ganti dengan pemain berusia 23 tahun itu sebelum pensiun, sama sekali tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif tersebut. Saat berbicara dalam sebuah podcast bersama Rio Ferdinand, gelandang legendaris itu dengan cepat mengingatkan para pendengar akan kualitas luar biasa yang dimiliki Bellingham. “Tahun pertamanya di Madrid sungguh luar biasa. Itu cukup mengejutkan saya,” aku mantan pemain Madrid itu saat mengenang masa-masa mereka bersama.
- Getty Images Sport
Salah satu yang terbaik di dunia
Kritik yang ditujukan kepada bintang muda tersebut cukup tajam, bahkan ada yang mempertanyakan statusnya sebagai pemain inti yang tak terbantahkan. Rumor mengenai kehidupan pribadinya di luar lapangan juga beredar, namun pemain veteran asal Jerman itu tetap teguh dalam penilaiannya terhadap kemampuan profesional sang pemain, meyakini bahwa pemain internasional Inggris tersebut masih termasuk dalam jajaran pemain elit yang saat ini aktif di dunia sepak bola.
Kroos memberikan pujian yang tepat sasaran, dengan menyatakan: “Dia adalah salah satu gelandang paling lengkap di dunia.” Pemain veteran asal Jerman itu menjelaskan bahwa atribut yang dibawa Bellingham ke lapangan sangat langka, sambil mencatat bahwa sang pemain memiliki percikan yang unik. “Saya melihat hal-hal yang sangat, sangat istimewa dalam dirinya,” tambah Kroos.
Ferdinand mengecam narasi-narasi yang dibuat-buat
Mendukung sang bintang Madrid adalah mantan kapten Manchester United, yang menyatakan bahwa telah ada upaya sengaja untuk mencoreng reputasi sang pemain melalui pemberitaan yang tidak benar. Pakar sepak bola tersebut berpendapat bahwa persepsi publik yang dibangun seputar gelandang muda tersebut tidak sesuai dengan karakter aslinya maupun dedikasinya terhadap olahraga ini.
"Mereka telah mencoba menampilkan citra dirinya yang tidak sesuai dengan kenyataan," kata Ferdinand dalam diskusi tersebut. Ia bahkan menyoroti berita-berita tertentu yang muncul saat Bellingham sedang mengalami masa-masa sulit, dan dengan tegas menyatakan: "Mereka telah mencoba mengada-ada cerita."
Bagi Ferdinand, keributan seputar bintang muda ini merupakan dampak sampingan yang disayangkan dari ketenarannya yang meroket ke kancah global.
- Getty Images Sport
Mengingatkan dunia akan kualitasnya
Bintang Madrid tersebut baru-baru ini memberikan tanggapannya sendiri terhadap berbagai komentar dari luar, mengakui bahwa terkadang ia “pantas” menerima kritik yang ditujukan kepadanya setelah tampil gemilang dalam kemenangan Inggris 4-2 atas Kroasia di Piala Dunia 2026. Gelandang produktif ini termasuk di antara para pencetak gol saat The Three Lions memulai kampanye babak penyisihan grup dengan gemilang, dan memanfaatkan kesempatan setelah peluit akhir untuk menanggapi sorotan tajam yang ia hadapi dalam beberapa bulan terakhir.
"Secara pribadi, rasanya menyenangkan bisa mengesampingkan sebagian dari semua komentar itu dan sekadar menunjukkan kepada negara saya serta rekan-rekan setim betapa berkomitmennya saya untuk membantu tim memenangkan pertandingan," kata gelandang muda itu kepada para wartawan. Ia mengakui tekanan yang menyertai statusnya sebagai pemain ternama, sambil menambahkan: "Saya tahu itu bagian dari menjadi seorang pesepakbola; saya tidak menyimpan dendam terhadap siapa pun yang mengatakan hal-hal buruk tentang saya karena terkadang saya memang pantas mendapatkannya. Hari ini, saya rasa menyenangkan bisa mencoba menunjukkan kepada orang-orang dan mengingatkan mereka siapa saya sebenarnya."