Jude Bellingham memperingatkan bahwa Thomas Tuchel 'tidak peduli sama sekali dengan ego' sementara Morgan Rogers diprediksi akan tampil lebih cemerlang daripada bintang Real Madrid dan Harry Kane di Piala Dunia

Butt mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait peluang Inggris, dengan mengutip hambatan lingkungan yang berat dan ekspektasi nasional yang tinggi. Ia menambahkan: “Secara pribadi, saya pikir mencapai babak akhir—baik semifinal maupun final—sudah bisa dianggap sukses. Namun, bahkan jika itu terjadi, mengingat ekspektasi kita sebagai bangsa, saya rasa mencapai semifinal pun mungkin dianggap sebagai kegagalan.

"Saya tidak berpikir demikian. Kami memiliki skuad yang muda, ini akan membutuhkan waktu. Saya tidak melihat kami bisa memenangkannya. Dengan kondisi di sana, panas dan kelembapan, serta semua perjalanan, hal itu sepertinya tidak mungkin. Saya tidak yakin.

"Bagi saya, kegagalan jelas adalah tidak lolos dari babak grup. Jika kita tidak mencapai semifinal, beberapa orang akan melihatnya sebagai kegagalan besar, terutama dengan semua talenta yang kita miliki dan karena pemain-pemain yang kita tinggalkan di rumah.

"Mereka sedang tidak dalam performa terbaik, tapi dia tidak memanggil Phil Foden, tidak memanggil Cole Palmer, tidak memanggil Harry Maguire atau Trent Alexander-Arnold. Jadi jika kita tidak lolos ke babak akhir, jari akan langsung menunjuk ke Thomas Tuchel.

"Jika itu terjadi, saya pikir dia akan dipecat. Baik dari pihak FA maupun secara pribadi. Dia ingin kembali ke sepak bola klub; dia terlihat seperti manajer klub sejati yang ingin terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari. Tentu saja, tawaran pekerjaan sebagai manajer Inggris datang, itu adalah pekerjaan besar, salah satu pekerjaan terbesar di dunia. Tapi jika tidak berhasil, saya pikir kedua belah pihak akan ingin berpisah.”

Menilai favorit turnamen, Butt mengatakan: “Jujur saja, saya pikir karena kondisi cuaca, panas, dan kelembapan, ini akan sangat berat. Kita bisa saja bertemu Meksiko di Mexico City pada babak 16 besar.

"Akan gila jika tidak menganggap Brasil atau Argentina sebagai favorit. Jelas Brasil bukan tim seperti dulu dengan Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dan Roberto Carlos. Mereka tidak memiliki nama-nama bintang seperti itu, atau sebanyak itu.

"Spanyol adalah favorit dan Anda bisa melihatnya karena mereka mampu mengatasi tekanan dan akan didukung oleh banyak penggemar. Saya bisa membayangkan mereka akan berada di sana atau sekitarnya, tetapi bagi saya, yang ada di benak saya hanyalah Brasil dan Argentina. Saya hanya berpikir bahwa mereka lah yang akan menjadi juara.”