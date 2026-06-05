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Jude Bellingham memperingatkan bahwa Thomas Tuchel 'tidak peduli sama sekali dengan ego' sementara Morgan Rogers diprediksi akan tampil lebih cemerlang daripada bintang Real Madrid dan Harry Kane di Piala Dunia
Tuchel lebih mengutamakan performa daripada reputasi
Butt menyatakan bahwa manajer Inggris, Tuchel, tidak akan ragu-ragu untuk mencoret para bintang yang tampil buruk di Piala Dunia 2026. Mantan gelandang Three Lions itu meyakini bahwa playmaker Aston Villa, Rogers, bisa dengan cepat menggantikan Bellingham di susunan pemain inti jika gelandang Real Madrid tersebut gagal menemukan performa terbaiknya di awal turnamen.
Bellingham memasuki kompetisi ini setelah musim yang penuh frustrasi dan dilanda cedera, di mana masalah bahu dan cedera hamstring yang dialaminya membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama. Namun, ia berhasil tampil dalam 40 pertandingan di semua kompetisi, 30 di antaranya sebagai anggota starting XI.
Sementara itu, Rogers memasuki turnamen ini setelah menjalani musim yang gemilang, di mana Aston Villa berhasil meraih trofi Liga Europa dan finis di peringkat keempat Liga Premier. Pemain berusia 23 tahun ini mencetak 13 gol dan 11 assist di kedua kompetisi tersebut.
Posisinya di skuad Inggris juga semakin meningkat, setelah bermain dalam 13 dari 14 pertandingan Inggris sejak ia melakukan debutnya pada 2024, dan Butt yakin ia memiliki potensi untuk mengungguli nama-nama besar di tim asuhan Thomas Tuchel.
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Butt memprediksi Rogers akan tampil gemilang
Dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power, Butt menyoroti kualitas taktis yang menjadikan Rogers sebagai calon bintang yang akan bersinar. Butt mengatakan: “[Harry] Kane, [Declan] Rice, [Bukayo] Saka, dan [Jude] Bellingham memang para superstar, tetapi Morgan Rogers bisa jadi yang benar-benar menonjol.
"Itu akan tergantung pada bagaimana Jude Bellingham memulai turnamen ini. Jika dia memulai turnamen dengan performa yang luar biasa, maka situasinya akan berbeda. Namun, jika dia tidak dalam performa terbaiknya atau Harry Kane harus turun tangan atau dia tidak mencetak gol.
"Selalu ada satu pemain di setiap turnamen yang menonjol. Anda mungkin tidak memikirkan mereka seperti itu, tapi mereka tiba-tiba menjadi pemain di level yang sama sekali baru. Rogers adalah tipe pemain [Thomas] Tuchel, dia sangat menyukainya dalam peran nomor sepuluh. Dia bisa mencetak gol dari luar kotak penalti. Banyak gol Piala Dunia berasal dari luar kotak penalti karena tim-tim bertahan dalam di sekitar kotak penalti."
Dia menambahkan: "Saya pikir Rogers memiliki faktor X. Dia mencetak gol, dia mulai tampil sangat baik di akhir musim. Dia memulai musim dengan hebat, dia mengalami sedikit penurunan tapi kemudian dia bangkit lagi. Saya punya firasat bahwa dia bisa masuk dari bangku cadangan beberapa kali dan mencetak gol-gol yang sangat penting. Dia bisa menjadi pembeda dalam banyak pertandingan.
"Saya pikir susunan starting XI sudah jelas dan dia tidak akan langsung masuk. Tapi jika Bellingham tidak tampil bagus, satu hal tentang Tuchel adalah dia tidak peduli dengan ego pemain atau persepsi. Jika Bellingham, misalnya, tidak bermain baik, dia akan menariknya dari tekanan dan langsung memasukkan Rogers.
"Anda kemudian bisa melihat seseorang yang berpotensi menjadi pemain terbaik Inggris di turnamen ini, dia memiliki kemampuan sebesar itu. Seseorang bisa masuk sebagai pemain cadangan dan keluar sebagai bintang besar. Hal ini sudah terjadi pada banyak pemain selama bertahun-tahun.”
Tekanan semakin meningkat terkait pilihan taktis
Butt mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait peluang Inggris, dengan mengutip hambatan lingkungan yang berat dan ekspektasi nasional yang tinggi. Ia menambahkan: “Secara pribadi, saya pikir mencapai babak akhir—baik semifinal maupun final—sudah bisa dianggap sukses. Namun, bahkan jika itu terjadi, mengingat ekspektasi kita sebagai bangsa, saya rasa mencapai semifinal pun mungkin dianggap sebagai kegagalan.
"Saya tidak berpikir demikian. Kami memiliki skuad yang muda, ini akan membutuhkan waktu. Saya tidak melihat kami bisa memenangkannya. Dengan kondisi di sana, panas dan kelembapan, serta semua perjalanan, hal itu sepertinya tidak mungkin. Saya tidak yakin.
"Bagi saya, kegagalan jelas adalah tidak lolos dari babak grup. Jika kita tidak mencapai semifinal, beberapa orang akan melihatnya sebagai kegagalan besar, terutama dengan semua talenta yang kita miliki dan karena pemain-pemain yang kita tinggalkan di rumah.
"Mereka sedang tidak dalam performa terbaik, tapi dia tidak memanggil Phil Foden, tidak memanggil Cole Palmer, tidak memanggil Harry Maguire atau Trent Alexander-Arnold. Jadi jika kita tidak lolos ke babak akhir, jari akan langsung menunjuk ke Thomas Tuchel.
"Jika itu terjadi, saya pikir dia akan dipecat. Baik dari pihak FA maupun secara pribadi. Dia ingin kembali ke sepak bola klub; dia terlihat seperti manajer klub sejati yang ingin terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari. Tentu saja, tawaran pekerjaan sebagai manajer Inggris datang, itu adalah pekerjaan besar, salah satu pekerjaan terbesar di dunia. Tapi jika tidak berhasil, saya pikir kedua belah pihak akan ingin berpisah.”
Menilai favorit turnamen, Butt mengatakan: “Jujur saja, saya pikir karena kondisi cuaca, panas, dan kelembapan, ini akan sangat berat. Kita bisa saja bertemu Meksiko di Mexico City pada babak 16 besar.
"Akan gila jika tidak menganggap Brasil atau Argentina sebagai favorit. Jelas Brasil bukan tim seperti dulu dengan Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dan Roberto Carlos. Mereka tidak memiliki nama-nama bintang seperti itu, atau sebanyak itu.
"Spanyol adalah favorit dan Anda bisa melihatnya karena mereka mampu mengatasi tekanan dan akan didukung oleh banyak penggemar. Saya bisa membayangkan mereka akan berada di sana atau sekitarnya, tetapi bagi saya, yang ada di benak saya hanyalah Brasil dan Argentina. Saya hanya berpikir bahwa mereka lah yang akan menjadi juara.”
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Tiga Singa akan menghadapi ujian berat
Keberanian taktis Tuchel akan langsung diuji saat Inggris memulai kampanye Grup L mereka melawan Kroasia di AT&T Stadium pada 17 Juni. The Three Lions, yang juga satu grup dengan Ghana dan Panama, akan membutuhkan performa terbaik dari kapten Kane, yang baru saja mencatatkan musim gemilang dengan 61 gol bersama Bayern Munich.
Rogers tetap siap memberikan dampak dari bangku cadangan, dengan kepercayaan diri yang tinggi berkat kontribusinya yang luar biasa yang mengantarkan Aston Villa meraih gelar Liga Europa.