Jude Bellingham membuat bakat muda Liverpool, Rio Ngumoha, 'terdiam' setelah debut impiannya di tim senior Inggris menuai pujian meriah dari bintang Real Madrid

Setelah kemenangan Inggris 1-0 di Raymond James Stadium, Bellingham menjadi sorotan di ruang ganti untuk memberikan penghormatan kepada debutan terbaru tim. Bintang Real Madrid tersebut, yang berhasil meningkatkan tempo permainan Inggris setelah pulih dari cedera, menyerahkan topi tim kepada Ngumoha dan memberikan pujian yang sangat tinggi atas potensi sang remaja di panggung dunia.

Bellingham berkata: "Selamat atas debut yang luar biasa. Saya rasa kita semua menikmati menontonnya, dan jelas kamu akan memiliki masa depan yang sangat cerah di klubmu dan semoga juga bersama kami. Senang rasanya memberikan ini [topi] kepadamu karena saya tahu akan ada banyak lagi yang akan datang. Jadi, selamat." Ngumoha yang terlihat terharu hanya bisa memberikan tanggapan singkat dan rendah hati kepada para senior: "Terima kasih semuanya. Saya senang. Saya tak bisa berkata-kata! Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kita terus maju!"



