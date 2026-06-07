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Jude Bellingham membuat bakat muda Liverpool, Rio Ngumoha, 'terdiam' setelah debut impiannya di tim senior Inggris menuai pujian meriah dari bintang Real Madrid
Bellingham memuji 'masa depan yang cerah' bagi Ngumoha
Setelah kemenangan Inggris 1-0 di Raymond James Stadium, Bellingham menjadi sorotan di ruang ganti untuk memberikan penghormatan kepada debutan terbaru tim. Bintang Real Madrid tersebut, yang berhasil meningkatkan tempo permainan Inggris setelah pulih dari cedera, menyerahkan topi tim kepada Ngumoha dan memberikan pujian yang sangat tinggi atas potensi sang remaja di panggung dunia.
Bellingham berkata: "Selamat atas debut yang luar biasa. Saya rasa kita semua menikmati menontonnya, dan jelas kamu akan memiliki masa depan yang sangat cerah di klubmu dan semoga juga bersama kami. Senang rasanya memberikan ini [topi] kepadamu karena saya tahu akan ada banyak lagi yang akan datang. Jadi, selamat." Ngumoha yang terlihat terharu hanya bisa memberikan tanggapan singkat dan rendah hati kepada para senior: "Terima kasih semuanya. Saya senang. Saya tak bisa berkata-kata! Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kita terus maju!"
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Tuchel tetap kritis meski para pemain mudanya mencetak rekor
Meskipun malam itu menjadi momen bersejarah bagi Ngumoha secara pribadi, Thomas Tuchel jauh lebih kurang puas dengan penampilan tim secara keseluruhan. Pelatih asal Jerman itu, yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, mengkritik kurangnya disiplin taktis selama babak pertama, menggambarkan penampilan tim sebagai sepak bola "freestyle" yang menyimpang dari instruksi yang diberikan di lapangan latihan. Terlepas dari kemenangan tersebut, sang taktik asal Jerman menuntut struktur yang lebih baik seiring mendekatnya pertandingan pembuka turnamen The Three Lions melawan Kroasia.
Ngumoha bergabung di tim senior bersama talenta muda lainnya seperti Alex Scott, Josh King, dan Ethan Nwaneri. Winger Liverpool ini mendapat panggilan setelah musim di mana ia tampil dalam 29 pertandingan untuk The Reds, meskipun saat ini ia tidak masuk dalam skuad final 26 pemain untuk turnamen tersebut. Namun demikian, kiper veteran Jordan Pickford terkesan, dengan menyatakan: "Dia berkualitas, tidak ada yang membuatnya gentar. Dia menjalani musim yang sangat bagus di Liverpool dan manajer memberinya debut, dan dia menunjukkan betapa bagusnya dia."
Bayern Munich mengincar bintang andalan Anfield
Kenaikan pesat Ngumoha tidak luput dari perhatian di luar Melwood dan St George's Park. Di balik layar, Bayern Munich asuhan Vincent Kompany sedang menjajaki langkah mengejutkan untuk merebut sang pemain sayap dari Anfield. Raksasa Bundesliga tersebut dilaporkan telah mengidentifikasi pemain berusia 17 tahun itu sebagai target utama untuk posisi sayap kiri, seiring upaya mereka untuk memperbarui barisan penyerang yang mulai menua. Namun, Liverpool diperkirakan akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan mantan lulusan akademi Chelsea tersebut. The Reds memandang Ngumoha sebagai bagian vital dari perencanaan masa depan mereka di bawah pelatih kepala baru Andoni Iraola, terutama setelah kepergian Mohamed Salah.
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Menyesuaikan diri dengan cuaca panas di Florida
Pertandingan persahabatan di Tampa menjadi ujian atmosfer yang krusial bagi skuad, dengan Tuchel menyoroti tuntutan fisik bermain di bawah terik matahari Florida. Manajer tersebut menegaskan bahwa tantangan-tantangan ini diperlukan agar tim dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang akan mereka hadapi saat Piala Dunia resmi dimulai. Inggris kini akan mengalihkan fokus ke Orlando untuk laga pemanasan terakhir mereka, di mana mereka akan menghadapi Kosta Rika.
“Kami sudah berlatih sekali di bawah terik matahari dan sekarang pertandingan ini terasa sangat, sangat aneh,” aku Tuchel. “Tapi bagus juga kami terpapar kondisi ini karena itulah tujuan kami berada di sini. Kami menginginkannya seperti itu dan kami harus terbiasa karena pada akhirnya hal ini akan terjadi.” Bagi Ngumoha, pengalaman berlatih dan debut dalam kondisi seperti itu telah menjadi bagian penting dari perkembangannya saat ia berusaha mengamankan tempat permanen di tim senior untuk turnamen besar berikutnya.